ರಜೆಯ ಯಾನ, ಬದುಕಿನ ಪಾಠ

<p>ರಜೆ ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವ ಸಮಯ. ನಿದ್ರೆ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಅಲೆದಾಟ. ಇವುಗಳಲ್ಲೇ ರಜೆ ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ದೊರೆತ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ರಜೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂವಾದ ಕಾಲೇಜಿನ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ನಾವು ಐದು ಮಂದಿ, ರಜೆಯನ್ನು ಬದುಕಿನ ಪಾಠವಾಗಿ ರೂಪಿಸಬೇಕೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆವು.</p>.<p>ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ವಸ್ತುಗಳೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬ್ಯಾಗಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಟ್ಟೆಗಳು, ನೋಟ್ಬುಕ್, ಪೆನ್, ಔಷಧಿಗಳು, ಮೊಬೈಲ್... ಇಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಉತ್ಸಾಹ, ಕುತೂಹಲ, ಕಲಿಕೆಯ ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಸಮಾಜವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅರಿಯಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ‘ನಾವು ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡು<br>ವುದು, ಅರಿಯುವುದು’ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p><strong>ಕೋಲಾರದ ಮಣ್ಣಿನ ವಾಸನೆ</strong></p>.<p>ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ತಂಗುದಾಣ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ. ಅದು ಸಹಪಾಠಿ ಭೂಮಿಕಾಳ ಊರು. ಬಸ್ ಇಳಿದ ಕ್ಷಣವೇ ಹಳ್ಳಿಯ ಮಣ್ಣಿನ ವಾಸನೆ, ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹೊಲಗಳು, ಗಾಳಿಗೆ ತೂಗುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಳೆ; ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>ಗೆಳತಿಯ ಮನೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅತಿಥಿಗಳಂತೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವತಃ ಮನೆಯವರಂತೆ ಬರ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಊರಿನವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ‘ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ? ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಓದುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?’ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ನಾವು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ, ಕೇಳುತ್ತಾ, ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೆವು.</p>.<p>ಹಳ್ಳಿಯ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿದೆವು. ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ಮಾತನಾಡಿದೆವು. ಬೆಳೆ, ಬೆಲೆ, ಮಳೆಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ನೀರಿನ ಕೊರತೆ, ಜೀವನದ ಕಷ್ಟಗಳು ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಹೊಳಪೂ ಇತ್ತು. ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆ–ಹೊಲ ಎರಡನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಶ್ರಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂಕೇತದಂತೆ ಕಂಡವು.</p>.<p>ರಾಗಿ ಕಟಾವಾದ ಹೊಲದ ಮಧ್ಯೆ ನಿಂತು ಕುಡಿದ ಎಳನೀರಿನ ರುಚಿ ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಗರ ಜೀವನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಭಿನ್ನ ಎಂದು ಅರಿವಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸರಳ, ಆದರೆ ಆಳವಾದುದು. ಈ ಹಳ್ಳಿ ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿದ ಮೊದಲ ಪಾಠ–‘ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳಲ್ಲ, ಬದುಕುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯರ ಕಥೆಗಳು.’</p>.<p><strong>ರೈಲಿನ ಜನರಲ್ ಬೋಗಿಯ ಪಾಠ</strong></p>.<p>ಶಿವಮೊಗ್ಗದತ್ತ ಹೊರಟಾಗ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣವೇ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಜನರಲ್ ಬೋಗಿಯ ಗದ್ದಲ, ನಿಂತೇ ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಜನ, ಚೀಲ–ಸರಂಜಾಮುಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ದೇಹಗಳು. ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಸಹನೆಯ ಜೀವಂತ ಚಿತ್ರಣ.</p>.<p>ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧ ತನ್ನ ಮಗನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ. ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಯಾವುದೋ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿತ್ತು. ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಗುತ್ತಾ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಮುಖಗಳು ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ಕಥೆಗಳ ಪುಟಗಳಂತೆ ಕಂಡವು. ನಾವು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಕೇವಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲ; ಅವಲೋಕನಕಾರರೂ ಆಗಿದ್ದೆವು.</p>.<p>ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಹಸಿರು ಹೊಲ–ಗದ್ದೆಗಳು, ತೋಟಗಳು, ದೂರದ ಬೆಟ್ಟಗಳು, ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳ ದೃಶ್ಯಗಳು ಬೇರೆ ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದವು. ರೈಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p><strong>ಮಲೆನಾಡಿನ ಮಂಜು</strong></p>.<p>ನಾನು ವಿಜಯಪುರದವನು. ಬಿರುಬಿಸಿಲು, ದೂಳು, ಬಯಲು ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಒಲಿದು ಬೆಳೆದವನು. ಮಲೆನಾಡಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಲೋಕದಂತೆ ಅನಿಸಿತು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆಯ ಬೆಟ್ಟಗಳು, ಮಂಜಿನಿಂದ ಮಸುಕಾದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಗಳು, ತುಂತುರು ಮಳೆಯ ಸಿಂಚನ...ಇವೆಲ್ಲ ನನ್ನೊಳಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ ಮೂಡಿಸಿದವು.</p>.<p>ಜೋಗ ಜಲಪಾತದ ಭೋರ್ಗರೆತ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಶ್ಶಬ್ದಗೊಳಿಸಿತು. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆ ಮಹತ್ತನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಾಗ ಮಾನವನ ಅಹಂಕಾರ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದು ಎಂದು ಅರಿವಾಯಿತು. ನೀರಿನ ಧಾರೆಗಳು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಶಬ್ದ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೂ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿದವು.</p>.<p>ನಂತರ ಕುಪ್ಪಳಿಗೆ ತೆರಳಿದೆವು. ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮನೆ ನೋಡಿದಾಗ ಓದಿದ ಕವನಗಳ ಸಾಲುಗಳು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾದವು. ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಯಾಗಿರುವ ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರನ್ನು ನೆನೆದು, ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದ ಪಾತ್ರಗಳು ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಮೆರೆಯುವಂತಾಯಿತು. ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಅನುಭವ ಅದು.</p>.<p>ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿತು: ನಾವು ಓದುತ್ತಿರುವ ಸಾಹಿತ್ಯ, ನಾವು ಬರೆಯಲಿರುವ ಲೇಖನಗಳು, ಈ ಮಣ್ಣಿನ ವಾಸನೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗಬಾರದು. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವೂ ಪ್ರಕೃತಿಯಂತೆ ನೈಜವಾಗಿರಬೇಕು.</p>.<p><strong>ಆತಿಥ್ಯದ ಸವಿ</strong></p>.<p>ಮಲೆನಾಡಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆತಿಥ್ಯ ನಮ್ಮಗಳ ಎದೆಯಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿತು. ಊಟಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರೀತಿಯ ಒತ್ತಾಯ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಕಾಳಜಿ ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ ಎಂಬ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿತು.</p>.<p>ಮೀನೂಟದ ರುಚಿ ಇನ್ನೂ ನಾಲಗೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ. ತೆಂಗಿನ ತುರಿ, ಹುರಿದ ಮಸಾಲೆಯ ಗಾಢತೆ, ಹುಳಿ–ಖಾರದ ಸಮತೋಲನ ಅದು ಮಲೆನಾಡಿನ ಮೃದುವಾದ ಸ್ವಾದ. ನನ್ನ ವಿಜಯಪುರದ ಕೊಲ್ಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೀನೂಟ ಖಾರ–ಮಸಾಲೆಯ ಭರ್ಜರಿ ರುಚಿಯದು. ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ತಾಜಾ ಮೀನು, ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನೀಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಇದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ವಭಾವ. ಆಹಾರವೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಎಂಬ ಅರಿವು ಈ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು.</p>.<p><strong>ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆ</strong></p>.<p>ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಹೊಸಪೇಟೆ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿದಾಗ ದೃಶ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯ ಮನಸೆಳೆಯಿತು. ಹಸಿರು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತ, ಬಿಸಿಲಿನ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿತ್ತು.<br>ಹಂಪಿ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಂದ ಹೊಸಪೇಟೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು. ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಬೀಸುವ ಗಾಳಿ ನಗರ ಗದ್ದಲದ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ಸ್ನೇಹಿತ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಆತಿಥ್ಯದ ಸವಿ ಅನುಭವಿಸಿದೆವು.</p>.<p>ಬರಗೂರಿನ ಸಹಬಾಳ್ವೆ</p>.<p>ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬರಗೂರು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತ ಖಾದರ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಅನುಭವ ನಮ್ಮ ಪಯಣದ ಪ್ರಮುಖ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ–ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದವು. ಮಾತುಕತೆ ಸಹಜವಾಗಿತ್ತು; ಧರ್ಮದ ಗೆರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ನಾವು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಒಡನಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಪೂರ್ವಗ್ರಹಗಳು ಕೇವಲ ಕಲ್ಪನೆಗಳೆಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅರಿತುಕೊಂಡೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಪೂರ್ವನಿರ್ಣಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೋಡುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಈ ಹಳ್ಳಿ ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿತು.</p>.<p><strong>ವಿಜಯಪುರದ ಬಿಸಿಲು</strong></p>.<p>ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನೂರು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಡಲಗಿ ತಲುಪಿದೆವು. ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಮೊದಲು ತಟ್ಟಿದ್ದು ಬಿಸಿಲಿನ ತೀವ್ರತೆ. ‘ಇಷ್ಟು ಬಿಸಿಲು ಹೇಗೆ ಸಹಿಸುತ್ತೀರಾ?’ ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳಿದರು. ನಾನು ನಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಬಿಸಿಲಿನ ನಡುವೆ ಅವರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವೈಭವ ನೋಡಿ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರಾದರು. ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜ್ನ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾದ ಸಮತೋಲನ ಸೌಂದರ್ಯ, ಬಾರಾ ಕಮಾನನ ಅಪೂರ್ಣ ಮಹತ್ವ, ಇವೆಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸದ ಜೀವಂತ ಪಾಠಗಳಾಗಿದ್ದವು.</p>.<p>ಮನೆಯ ಊಟದಲ್ಲಿ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ, ಎಣ್ಣೆಗಾಯಿ, ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ, ಬಸಾರು–ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ. ‘ಇದು ವಿಭಿನ್ನ, ಆದರೆ ರುಚಿಕರ,’ ಎಂದು ಅವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನನ್ನ ಊರಿನ ಸರಳತೆ, ಆತಿಥ್ಯ ಅವರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು.</p>.<p><strong>ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ...</strong></p>.<p>ಪ್ರವಾಸ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಮುಗಿಯಲಿಲ್ಲ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾದಾಮಿ, ಐಹೊಳೆ, ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು ಕಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದೆವು. ಚಾಲುಕ್ಯರ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಕಲಾತ್ಮಕತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹುವಾಗಿ ಸೆಳೆಯಿತು. ಐಹೊಳೆ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯಂತೆ ಕಂಡರೆ, ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು ಅದರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ರೂಪ. ಬಾದಾಮಿಯ ಗುಹೆಗಳು ಆ ಕಾಲದ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಲೆಯ ಸಾಕ್ಷಿ. ಕಲ್ಲಿನೊಳಗೆ ಕೆತ್ತಿದ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಕಾಲವನ್ನು ಮೀರಿದಂತೆ ಕಂಡವು. ಇತಿಹಾಸ ಓದುವ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಅದು ಅನುಭವಿಸುವ ವಿಷಯ ಎಂಬ ಅರಿವು ಅಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತು.</p>.<p><strong>ಪಯಣದ ಅಂತಿಮ ಅರಿವು</strong></p>.<p>ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಈ ಪಯಣ ನಮಗೆ ಕೇವಲ ಪ್ರವಾಸವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಇದು ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಸ್ತರಣೆ. ಕೋಲಾರದ ಹೊಲಗಳಿಂದ ಮಲೆನಾಡಿನ ಮಂಜು, ಬರಗೂರಿನ ಸಹಬಾಳ್ವೆ, ವಿಜಯಪುರದ ಬಿಸಿಲು, ಚಾಲುಕ್ಯರ ಶಿಲ್ಪ–ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬದುಕಿನ ವಿಶಾಲ ಚಿತ್ರಣ ಮೂಡಿಸಿತು.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ನಮಗೆ ಈ ಯಾತ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿತು. ಸಮಾಜವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಜನರ ನಡುವೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಕೇಳಬೇಕು, ಅನುಭವಿಸಬೇಕು.</p>.<p>ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ ನಾವು ಅದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿ ಮೂಡಿತ್ತು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸುದ್ದಿ, ಲೇಖನ, ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಅನುಭವದ ಛಾಪು ಇರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಆ ರಜೆ ಮುಗಿದರೂ, ಆ ಪಯಣ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ.</p>