ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಈ ಚಾಹಾದಂಗಡಿ ಅಪರೂಪದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ!

<p>ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉದ್ಯಾವರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 66ರಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಹೆದ್ದಾರಿ ಬದಿಯ ಸಣ್ಣ ಚಹಾದಂಗಡಿಯೊಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆಯದೇ ಲೋಕವಿತ್ತು. ಸ್ಟೌ ಮೇಲಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಪುಸ್ತಕಗಳ ರಾಶಿಯೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿದ್ದ ಸುರೇಂದ್ರ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಪರಿವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತುಳುನಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಾಗಿ ಅವರು ಕಪಾಟಿನೊಳಗೆ ಹಳೆಯ ಪುಸ್ತಕವೊಂದನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>ಅವರ ಸುತ್ತ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಗುಡ್ಡದಂತೆ ಇದ್ದವು. ಕೆಲವು ಬೀರುಗಳಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಬೆಂಚುಗಳ ಮೇಲೆ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ರಾಶಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಹೊರಗೆ ವಾಹನಗಳ ಗದ್ದಲ, ಒಳಗೆ ತಂಗಾಳಿಗೆ ಮೃದುವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದ ಪುಸ್ತಕದ ಪುಟಗಳು. ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉದ್ಯಾವರದ ಮಾಡದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪುಟ್ಟ ಚಹಾದಂಗಡಿಯೊಳಗೆ ಅಪರೂಪದ ಜ್ಞಾನದ ಜಗತ್ತು ಅಡಗಿದೆ.</p>.<p>56 ವರ್ಷದ ಸುರೇಂದ್ರ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಈ ಚಹಾದಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಂದ ತುಳುನಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸ, ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಕ್ಷರಪ್ರೇಮಿ. ಅಂಗಡಿಯ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಲ್ಲೇ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಸಂದೇಶ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ– ‘ಒಂದೇ ಜಾತಿ, ಒಂದೇ ಮತ, ಒಂದೇ ದೇವರು; ಜ್ಞಾನವೇ ದೇವರು’. ಆ ವಾಕ್ಯವೇ ಈ ಪುಟ್ಟ ಜಗತ್ತಿನ ತತ್ವದಂತಿದೆ.</p>.<p>ಸುರೇಂದ್ರ ಅವರು ಓದಿದ್ದು ಕೇವಲ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿ. ಆದರೆ ಓದಿನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಅಪರೂಪದ ಸಂಗ್ರಹಕಾರನ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದೆ. ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳ ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇಂದು ಅವರ ಬಳಿಯಿವೆ. ತುಳುನಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸ, ಭೂತಾರಾಧನೆ, ನಾಗಾರಾಧನೆ, ಬ್ಯಾರಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಜಾನಪದ, ಜಾತಿ ಇತಿಹಾಸಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಚರಣೆಗಳ ಕುರಿತ ಅನೇಕ ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಮರುಮುದ್ರಣವಾಗದ ಪುಸ್ತಕಗಳೂ ಈ ಸಂಗ್ರಹದ ಭಾಗವಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಈ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು. ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳ ಓದಿನಿಂದ ಹೊಸ ಜಗತ್ತಿನ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಿತು. ‘ಒಮ್ಮೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಸುರೇಂದ್ರ ನಗುತ್ತಲೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದವರಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಅವರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಅಲ್ಪ ಆದಾಯದಲ್ಲೇ ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಭಾನುವಾರದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಪುಸ್ತಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು, ಹೊಸ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಕಾಶಕರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಂಗಳೂರಿನ ಪುಸ್ತಕ ಮಳಿಗೆಗಳು, ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು, ಪುಸ್ತಕ ಮೇಳಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳಿದ್ದವೋ ಅಲ್ಲಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಇದ್ದರು.</p>.<p>‘ಮಂಡ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೂ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪುಸ್ತಕ ಮೇಳದಲ್ಲೂ ಹಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಆದರೆ ಈ ಸಂಗ್ರಹ ಕೇವಲ ಹವ್ಯಾಸದ ಫಲವಲ್ಲ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ತಾಯಿಯ ಮಾತಿನ ಪ್ರಭಾವವಿದೆ. ‘ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ನೀನು ಕಣ್ಣಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಸುರೇಂದ್ರ ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ತಾಯಿ ಕಣ್ಣು ಎಂದಿದ್ದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಐದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ತಾಯಿ ನಿಧನರಾದರು. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮಗನನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಆ ನೋವಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ನೀಡಿದ್ದು ಇದೇ ಪುಸ್ತಕಗಳು. ಈಗ ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಚಹಾ, ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು, ಎಳನೀರು ಮಾರುತ್ತಾ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಯ ದೊಡ್ಡದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗಾಗಿ ಸುಮಾರು ₹10 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೂ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅವರ ಮನೆಯೊಳಗೇ ಇದ್ದವು. ಬೀರುಗಳಲ್ಲಿ, ಮೇಜುಗಳ ಮೇಲೆ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ರಾಶಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಜಾಗದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಗ್ರಂಥಗಳು ದೂಳು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದ ನಡುವೆ ಹಾಳಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದವು. 11ನೇ ಪುಟಕ್ಕೆ...</p>.<p>ಈ ನಡುವೆ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ಥಳೀಯ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ತಿರುವನಂತಪುರದ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರೊಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಾರನಾಥ ಗಟ್ಟಿಯವರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಈ ಸಂಗ್ರಹ ಬಂತು. ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಚಹಾದಂಗಡಿಗೆ ‘ಗ್ರಂಥಾಲಯ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಹೊಸ ರೂಪ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅಕ್ಷರಸಂತ ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬ ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈಗ ಈ ಪುಟ್ಟ ಜಾಗ ಸಂಶೋಧಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಾಗೂ ಹತ್ತಿರದ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಪಿಎಚ್ಡಿ ಸಂಶೋಧಕರು ಅಪರೂಪದ ಆಕರಗ್ರಂಥಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಚಹಾದಂಗಡಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲು ಸಹ ಕೈಜೋಡಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಅಂಗಡಿಯ ಹೊರಗಿರುವ ಆಟೊ ರಿಕ್ಷಾ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಪ್ರತಿದಿನ ಐದು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಓದಿಗಾಗಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ‘ಹಿಂದೆ ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೂ ತಿರುಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆಯಲು ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಶುಲ್ಕ, ಠೇವಣಿ ಅಥವಾ ದಂಡ ಇಲ್ಲ. 'ಪುಸ್ತಕಗಳು ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಗೆ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಓದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ' ಎನ್ನುವುದು ಸುರೇಂದ್ರ ನಂಬಿಕೆ.</p>.<p>ಆದರೆ ಈ ಅಪರೂಪದ ಅಕ್ಷರ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಶ್ರಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಈಗಲೂ ನೆಲದ ಮೇಲೆಯೇ ರಾಶಿಯಾಗಿವೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಹಳೆಯ ಪುಟಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ತಮ್ಮ ನಂತರ ಈ ಸಂಗ್ರಹದ ಭವಿಷ್ಯ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕ ಸುರೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಚಹಾದಂಗಡಿಯೊಳಗಿನ ಈ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕಗಳ ರಾಶಿಯಲ್ಲ. ಅದು ತುಳುನಾಡಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಿರುವ ಜೀವಂತ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ. ಸುರೇಂದ್ರ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಹಠದಿಂದ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಜ್ಞಾನದ ಮನೆ.</p>.<p>ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ಗದ್ದಲ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಆ ಗದ್ದಲದ ಮಧ್ಯೆ, ಪುಸ್ತಕದ ಪುಟಗಳ ಮೆಲ್ಲನೆಯ ಸದ್ದು ಇನ್ನೂ ನಿಂತಿಲ್ಲ.</p> 