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ಬಸ್‌ ಚಾಲನೆಗೆ ಮಚಾದೊ ಮಾದರಿ: 34 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಅಪಘಾತವಿಲ್ಲ..

ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಿ.ಎಚ್‌
Published : 21 ಜೂನ್ 2026, 0:59 IST
Last Updated : 21 ಜೂನ್ 2026, 2:41 IST
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ತಾಳ್ಮೆ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಚಾಲನೆಯ ಮೂಲಕ 34 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಅಪಘಾತವಿಲ್ಲದೇ, ಒಂದೂ ಬಾರಿ ತಡವಾಗದೇ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದ ಜೋಸೆಫ್ ಮಚಾದೊ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಮಾದರಿ.
KarnatakaBusKSRTC

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