ಬಸ್‌ ಚಾಲನೆಗೆ ಮಚಾದೊ ಮಾದರಿ: 34 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಅಪಘಾತವಿಲ್ಲ..

<blockquote>ತಾಳ್ಮೆ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಚಾಲನೆಯ ಮೂಲಕ 34 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಅಪಘಾತವಿಲ್ಲದೇ, ಒಂದೂ ಬಾರಿ ತಡವಾಗದೇ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದ ಜೋಸೆಫ್ ಮಚಾದೊ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಮಾದರಿ.</blockquote>.<p>ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಸ್ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಡಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಜೋಸೆಫ್ ಮಚಾದೊ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೇ ಡಿಪೊ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದರು. ಟೈರ್, ಎಂಜಿನ್, ಬ್ರೇಕ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಬಸ್ ಅನ್ನು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬರುವುದನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>ಇದು ಒಂದು ದಿನದ ಶಿಸ್ತು ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅಭ್ಯಾಸವೂ ಅಲ್ಲ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 34 ವರ್ಷಗಳು ಅವರು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಜೀವನಕ್ರಮ.</p>.<p>ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿಯ ಸಾವಿರಾರು ಚಾಲಕರಲ್ಲಿ ಜೋಸೆಫ್ ಮಚಾದೊ ಅವರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವುದು ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿಯಲ್ಲ. ಆ 34 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಪಘಾತವೂ ಆಗದಿರುವುದು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಚಾಕರಿಕ್ಕೆ ತಡವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಂತೆ ಕಂಡಿರುವುದು.</p>.<p>ಮೇ 31ರಂದು ಅವರು ನಿವೃತ್ತರಾದರು. ಆದರೆ ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿ ಒಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸೇವಾವಧಿಯ ಅಂತ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಬದುಕಿನ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಪಯಣದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು.</p>.<p>ಉಡುಪಿ ಸಮೀಪದ ಉದ್ಯಾವರದ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಚಾದೊ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. 1982ರಲ್ಲಿ 8ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕಾಯಿತು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅವರು ಮುಂದೆ ಟ್ರಕ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಆದರು. ಮುಂಬೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೂರದ ಮಹಾನಗರಗಳಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾ ಚಾಲನೆ ಕಲಿತರು. ನಂತರ ‘ಮಂಜುನಾಥ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್’ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಲಕರಾದರು.</p>.<p>ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಲಕರ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಓದಿಗಿಂತ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಇದ್ದ ಕಾಲ ಅದು. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಚಾಲನಾ ಕೌಶಲ ಕಂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. 1992ರಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರ ಡಿಪೊದಲ್ಲಿ ಚಾಲಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುವವರೆಗೂ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಕೊಲ್ಲೂರು–ಚೆನ್ನೈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಜಹಂಸ ಬಸ್ನ ಚಾಲಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅವರು, 2005ರಲ್ಲಿ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವೋಲ್ವೊ ಬಸ್ ಪರಿಚಯವಾದಾಗ ಅದರ ಚಾಲಕರೂ ಆದರು. ನಂತರ ಮಂಗಳೂರು–ಚೆನ್ನೈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಆನಂತರ ಮಂಗಳೂರು–ಮುಂಬೈ ವೋಲ್ವೊ ಐರಾವತ ಮಲ್ಟಿ ಆ್ಯಕ್ಸೆಲ್ ಬಸ್ನ ಚಾಲಕರಾಗಿ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ದಶಕ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ದೂರದ ಮಾರ್ಗಗಳೇ ಅವರಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಪಯಣ, ರಾತ್ರಿ ಚಾಲನೆ, ಮಳೆ, ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ, ವಾಹನಗಳ ಒತ್ತಡ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವರ ವೃತ್ತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಯಾವುದೂ ಅವರ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕದಡಲಿಲ್ಲ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ಮುಂಚಿನ ಕೊನೆಯ ಟ್ರಿಪ್ ಕೂಡ ಮುಂಬೈಗೆ ಆಗಿದ್ದು, ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಗಳ ಮೇಲಿದ್ದ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>‘ದುಡುಕಿನ ಸ್ವಭಾವ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ’ ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ನಂಬಿಕೆ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಪಾಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಒಮ್ಮೆ ಮುಂಬೈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಿತ್ತು. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಬರುವವರೆಗೆ ಕಾಯುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದುಕೊಂಡ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಎಂಜಿನ್ ಸರಿಪಡಿಸಿದರು. ಬಸ್ ಮತ್ತೆ ಪಯಣ ಮುಂದುವರಿಸಿತು. ಕರ್ತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಬದ್ಧತೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ಅದು.</p>.<p>ಅವರಿಗೆ ಪದೋನ್ನತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ತರಬೇತುದಾರನಾಗಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇತ್ತು.</p>.<p>ಆದರೆ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಚಕ್ರವನ್ನೇ.</p>.<p>‘ನನಗೆ ಬಸ್ ಚಲಾಯಿಸುವುದೇ ಇಷ್ಟ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಅನೇಕರು ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಚಾದೊ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡವರಾದರು. ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯಿಂದ ಗೌರವ ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅನಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಬಸ್ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬದಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಟೈರ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮುಖ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಥರ್ಮಸ್ನಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದ ಲೆಮನ್ ಟೀ ಕುಡಿದು ಮತ್ತೆ ಚಾಲನೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಇರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>8ನೇ ತರಗತಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಿಂತಿದ್ದರೂ ಅವರು ಕಲಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿಗೆ ಸೇರಿದ ಬಳಿಕ ಮೋಟಾರ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟಿ.ವಿ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪುಸ್ತಕಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಅನುಭವಜ್ಞಾನವೂ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಅವರ ನಂಬಿಕೆ, ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿತು.</p>.<p>ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅವರು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪತ್ನಿ ಜಾಯ್ಸ್ರೂಪಾ ಮಚಾದೊ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿದ್ದು ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳಾದ ಜಾಯಿಲಿನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಯಾ ಮಚಾದೊ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಮನೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೇ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಿರ್ವಾಹಕರ ಸಹಕಾರವನ್ನೂ ಅವರು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಇಂದು ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಚಾದೊ ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಒಂದು ಪಾಠದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಚಾಲಕನಾಗಲು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವುದು ತಿಳಿದರೆ ಸಾಲದು; ಸಮಯಪಾಲನೆ, ತಾಳ್ಮೆ, ಜಾಗರೂಕತೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ಬದುಕು ಹೇಳುತ್ತದೆ.</p>.<p>ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಜೋಸೆಫ್ ಮಚಾದೊ ಅವರ ಕಥೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಬೇಕು. ಅವರು ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಓಡಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಹೋದರು. ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿಯ ದಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಬಹುದಾದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡರು–‘ನನ್ನಿಂದಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಪಘಾತವೂ ಆಗಿಲ್ಲ’.</p>.<p>ಯಾವುದೇ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ವಿರಳ.</p>.<p>ಜೋಸೆಫ್ ಮಚಾದೊ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರು ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ಸಂದೇಶ ಇನ್ನೂ ದೂರ ಸಾಗುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಾಹನವನ್ನು ಓಡಿಸುವುದು ಕೈಗಳ ಕೆಲಸ; ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಗಮ್ಯ ತಲುಪಿಸುವುದು ಮನಸ್ಸಿನ ಕೆಲಸ. ಜೋಸೆಫ್ ಮಚಾದೊ ಅವರ ಮೂವತ್ತನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-51-1519741709</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>