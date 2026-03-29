ನಾಟಕ ವಿಮರ್ಶೆ: ಮಾತಿಲ್ಲದ ಭಾವಗಳ ಮೇಳ ಕುಚೇಲ ವೃತ್ತ

<p>ಸಭಾಂಗಣ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬಿತ್ತು. ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಸುದಾಮರ ಭೇಟಿಯನ್ನು ನೋಡುವ ಕಾತರದಿಂದ. ‘ಕುಚೇಲ ವೃತ್ತ’ ಕಥಕಳಿ ಪ್ರಸಂಗದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಭಿಕರ ಮುಂದೆ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿನೀತ ಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಒಡ್ಡೋಲಗವಾದುದು ಕುಚೇಲ ಅಥವಾ ಸುದಾಮ. ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಆತ, ತಾನು ಸಾಗಿಬಂದ ದಾರಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ, ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಸಹಪಾಠಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ದ್ವಾರಕೆಯ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಅಳುಕಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ಸುದಾಮನದ್ದೇ ಒಡ್ಡೋಲಗ.</p>.<p>ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಯ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಸಂಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಸುದಾಮನ ಪತ್ನಿಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಇಲ್ಲ. ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಾಪದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ, ತನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಸುದಾಮನ ಆಗಮನದ ಅರಿವು ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಇಡೀ ರಂಗವೇ ಸಂಚಲನಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತನ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಧಿಗ್ಗನೆದ್ದು ಸಿದ್ಧನಾಗುವ ಕೃಷ್ಣ, ‘ಅರೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಬರುತ್ತಾನೆ… ಬೇಗ ಬಾರೇ ರುಕ್ಮಿಣೀ… ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜುಮಾಡಿಕೊ’ ಎಂಬ ಅವನ ಗಡಿಬಿಡಿಯೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲೂ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಕೋಟ್ಟಕ್ಕಲ್ ಉಣ್ಣಿಕೃಷ್ಣನ್ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ, ಸಭಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಸಶಕ್ತವಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಹೊತ್ತ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಕಥಾ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತು ಭಾವಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆವರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಕಥಕಳಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಆನಂದತುಂದಿಲನಾದ ಕೃಷ್ಣನು ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದು ಸುದಾಮನಿಗೆ ನಮಿಸಿ ಆಲಿಂಗಿಸುವ ಕ್ಷಣವು, ಪ್ರದರ್ಶನದ ಜೀವಂತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ‘ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕುಳಿತೇ ಇದ್ದೀರಿ… ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಬಂದಿರುವ, ಅವನನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ’ ಎಂದು ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತ, ಸಭಿಕರ ಕೈಗೆ ಹೂದಳಗಳನ್ನು ಹಂಚಿ ಸುದಾಮನ ಮೇಲೆ ಹೂವಿನ ಮಳೆಗರೆಯಿಸುವುದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕಥೆಯೊಳಗೆ ಸೆಳೆಯುವ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ. ವಾದ್ಯವಾಲಗದೊಂದಿಗೆ ಸುದಾಮನನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾದಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ದೃಶ್ಯ, ಸ್ನೇಹದ ಆತಿಥ್ಯದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ವಿನೀತ ಭಾವಕ್ಕೆ ರೂಪಕವಾಗಿರುವ ಸುದಾಮನ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯ ಅಭಿನಯ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅರಮನೆಯ ವೈಭೋಗವನ್ನು ಕಂಡು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮುದುಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಡಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ತಿಳಿಗೊಳಿಸಲು ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿಯರು ಉಲ್ಲಾಸಭರಿತವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತವೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಆತಿಥ್ಯದಿಂದ ಮುದುರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸುದಾಮ, ತಾನು ತಂದಿದ್ದ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕಂಕುಳಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ಷಣ, ಪಾತ್ರದ ಸಂಕೋಚವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೃಷ್ಣನು ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವಾಗ, ಸುದಾಮನೂ ಆ ಭಿಡೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಲ್ಯದ ಗುಂಗಿಗೆ ಜಾರಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ.</p>.<p>ಗುರುಕುಲದ ದಿನಗಳು, ಕಣ್ಣಾಮಚ್ಚೆ ಆಟ, ಕಟ್ಟಿಗೆಗೆಂದು ಕಾಡಿಗೆ ತೆರಳಿದ ಕ್ಷಣಗಳು, ಮರವೇರಿ ಮಂಗಾಟವಾಡಿದ ನೆನಪುಗಳು, ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಉದಾಸೀನತೆ ತೋರಿದ ಕಾರಣ ಗುರುಗಳಿಂದ ಬೈಸಿಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಜೀವಂತವಾಗುತ್ತವೆ. ವಾಚಿಕವಿಲ್ಲದೆ, ಹಿಮ್ಮೇಳ ಮತ್ತು ‘ಹಸ್ತದೀಪಿಕಾ’ ಲಕ್ಷಣಾಧಾರಿತ ಮುದ್ರೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಕಥಕಳಿಯ ಅಂತರಂಗ, ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಸುದಾಮರಿಬ್ಬರ ಅಭಿನಯವೂ ಸಭಿಕರನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವಷ್ಟು ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಮಿಶ್ರಿತ ಮಣಿಪ್ರವಾಳ ಭಾಷೆಯ ಹಿಮ್ಮೇಳದ ಹಾಡುಗಳು, ಈ ಭಾವಗುಂಗನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ. ‘ಮದುವೆಯಾಯಿತೇ ನಿನಗೆ, ನನ್ನ ಕರೆಯಲಿಲ್ಲವೇಕೆ?’ ಎಂದು ಛೇಡಿಸುವ ಕೃಷ್ಣ, ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಹಾಸ್ಯಭರಿತವಾಗಿ ಪೀಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ, ಮರೆಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಅವಲಕ್ಕಿಯ ಪೊಟ್ಟಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗಡಿಬಿಡಿಯಿಂದ ಒಂದು ತುತ್ತು ತಿನ್ನುವ ಕ್ಷಣ, ಸ್ನೇಹದ ನಿಜಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾಸಲು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ, ಕಲ್ಲುಮಣ್ಣಿನ ಹಂಗಿಲ್ಲದ ಅವಲಕ್ಕಿಯ ಮಹಿಮೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನು?</p>.<p>ಆದರೆ ಎರಡನೇ ತುತ್ತನ್ನು ಬಾಯಿಗಿಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಧಾವಿಸಿ ಬರುವ ರುಕ್ಮಿಣಿ, ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ಕ್ಷಣವು ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ತಿರುವು ನೀಡುತ್ತದೆ. ‘ಒಂದು ತುತ್ತು ಸೇವಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಸುದಾಮನು ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಮೀ; ಇನ್ನೊಂದು ತುತ್ತು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅವನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಿರಿವಂತನಾಗಬಹುದು… ನಾನು ಅವನ ಪತ್ನಿಯ ದಾಸಿಯಾಗಿಬಿಡುವೆನೇನೋ' ಎನ್ನುವ ಆಕೆಯ ಆತಂಕ, ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಲಾಮಂಡಲಂ ಸ್ವರಚಾಂದ್ ರುಕ್ಮಿಣಿಯಾಗಿ ಮುದ್ದಾದ ಮುಖಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿನಯಿಸಿದರೂ, ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಭಾವಪ್ರಸರಣ ಸಭಿಕರಿಗೆ ತಲುಪಲು ಕೊಂಚ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಾಯಿತು.</p>.<p>ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಆತಂಕದ ನಡುವೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಕಿಂಚಿತ್ ನಗು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮೌನವಾಗಿರುವ ಸುದಾಮನ ಮನಸ್ಸಿನ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಣ್ಣುಗಳ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಮುಖಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಲಂಬಿತ, ಮೃದುವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕಣ್ಣಂಚು ಒದ್ದೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುವ ಕೃಷ್ಣ, ಮಡದಿಗೂ ಅವಲಕ್ಕಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ತಿಳಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ನಿಲ್ಲುವ ಸುದಾಮನನ್ನು, 'ದ್ರೌಪದಿಯು ಕೊಟ್ಟ ಒಂದಗುಳು ಅನ್ನ ನನ್ನ ಸಂಪ್ರೀತಿಗೊಳಿಸಿತು; ನಂತರ ನೀನು ತಂದಿರುವ ಅವಲಕ್ಕಿಯೇ ನನ್ನ ತಣಿಸಿದೆ ಸುದಾಮ' ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆಲಂಗಿಸುವ ಕೃಷ್ಣ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬಳಿಕ ಭೇಟಿಯಾದ ಗೆಳೆಯನನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಡುವ ದೃಶ್ಯ, ಸ್ನೇಹದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಮಿಡಿಯಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ–ಸುದಾಮರ ಭೇಟಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಈ ತಂಡ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನವನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಕೋಟ್ಟಕಲ್ ಸುನೀಲ್ ಸುದಾಮನಾಗಿ, ಬಡತನದ ದೈನ್ಯ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸಿದರು. ನಾಟ್ಯರತ್ನಂ ಕಣ್ಣನ್ ಪಾಟಾಳಿ ಸ್ಮಾರಕ ಕಥಕಳಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಈ 'ಕುಚೇಲ ವೃತ್ತಂ' ಅನ್ನು ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಯಡನೀರುಮಠದ ಭಾರತೀಕಲಾಸದನದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿ ನೃತ್ಯಕಲಾ ಪರಿಷತ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಭರತಮುನಿ ಜಯಂತಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿತು.