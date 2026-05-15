ಜನ್ಮ ಶತಾಬ್ದಿ: ‘ನಿನ್ನ ಬೆಳಕು ಬೆಳಗಲಿ’ ಖ್ಯಾತಿಯ ಎಲ್. ಮೆಂಡೊಸ್ಸರ ಸ್ಮರಣೆ

<p>ಒಂದೇ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲು, ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಶಿಕ್ಷಣ, ತಾಲೂಕು ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪರಿಸರದ ಶಿರ್ವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐದು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಲಭ್ಯ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆ. ಕಳೆದ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25 ಸಾವಿರ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದರ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ವೈದ್ಯರು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳು, ಉಪಕುಲಪತಿಗಳು, ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಆಡಳಿತ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡವರು, ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಿದವರೂ ಇದ್ದಾರೆ.</p><p>ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾಧನೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು? ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಹೇಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಹಜ. </p><p> 2026ರ ಮೇ 19ರಂದು ದಿ. ಎಲ್. ಮೆಂಡೊಸ್ಸರ ಜನ್ಮ ಶತಾಬ್ದಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಾಲ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಹುಟ್ಟು, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆಗಳು</strong></p><p>ಶಿರ್ವ ಸಮೀಪದ ಸೂಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೆ. ಬಿ. ಮೆಂಡೊಸ್ಸರ ಮತ್ತು ಮಾಗ್ದೇಲೀನ್ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಲೂವಿಸ್ ಮೆಂಡೊಸ್ಸರು (ಮುಂದೆ ಎಲ್. ಮೆಂಡೊಸ್ಸ ಖ್ಯಾತಿಯ) ಜನಿಸಿದ್ದು 1926ರ ಮೇ 19ರಂದು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಶಿರ್ವದ ಡೋನ್ ಬೋಸ್ಕೊ ಶಾಲೆಗೆ ಸೂಡದಿಂದ 8 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರತಿದಿನ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಪದವಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಂತ ಅಲೋಸಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಪಡೆದರು. 1949ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ (ಬಿಟಿ) ಪದವಿಯನ್ನು ಮದ್ರಾಸ್ನ ಮೆಸ್ಟನ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಪಡೆದರು. ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದಾಗ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಇವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ, ‘ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ಭವ್ಯ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗ ಬೇಕೇಂಬ ಕನಸಿನ’ ಪ್ರಭಾವಿ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಆಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತ್ತು.</p>.<p><strong>ಹೊಸ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ</strong></p><p>ಉತ್ತಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಯ 23 ವರ್ಷದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ ಎಲ್. ಮೆಂಡೊಸ್ಸರನ್ನು 1949ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಶಿರ್ವದ ಸಂತ ಮೇರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯನಾಗಿ ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಹೈಸ್ಕೂಲಿನ ಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಗುರು ಹಿಲಾರಿ ಗೊಸಾಲ್ವಿಸರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ.</p><p>ಹೊಸ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನ ಆರಂಭದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ, ಮೊದಲ ದಶಕದಲ್ಲೇ (1958) ಶತ ಪ್ರತಿಶತ ಫಲಿತಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉತ್ತಮ ಹೈಸ್ಕೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದರು? ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರೂ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದರು. ನಿನ್ನ ಬೆಳಕು ಬೆಳಗಲಿ, ಪಾರದರ್ಶಕ ನೀತಿಯ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೆಟರ್ ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿಗಳು.</p>.<p><strong>‘ನಿನ್ನ ಬೆಳಕು ಬೆಳಗಲಿ’ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾದರಿ...</strong></p><p>ಹತ್ತಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದು, ದಣಿದು ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲು ಪಾಠದಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.</p><p>ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ತಾನು ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನೂರು ಮೀಟರ್ ಓಡಬಲ್ಲೆ, ಎಷ್ಟು ಅಡಿ ಹೈಜಂಪ್ ಹಾರಬಲ್ಲೆ, ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಜಿಗಿಯಬಲ್ಲೆ, ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಶಾಟ್ಪುಟ್, ಜಾವೆಲಿನ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಎಸೆಯಬಲ್ಲೆ ಎಂಬ ಅರಿವು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಯಾರು ಎಂಬ ಅರಿವು ಕೂಡಾ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೈಸ್ಕೂಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ತಾಲೂಕು, ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಉತ್ತಮ ತಯಾರಿ ಮಾಡಲು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನ ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.</p><p>ಇದೇ ರೀತಿ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಬಾರಿಸುವುದು, ಮಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ನೇಯುವುದು ಮತ್ತು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವುದು, ಹೂ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಹೂ ಅರಳುವ ತನಕ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವುದು, ಕುಸುಮ ತೂಗುಬತ್ತಳಿಕೆಗೆ ಲೇಖನ ಬರೆಯುವುದು, ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದು, ಲೈಬ್ರೇರಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಕಥೆ ಓದುವುದು, ಮಕ್ಕಳ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಪರ ಅಥವಾ ವಿರೋಧ ವಾದ ಮಂಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಮಕ್ಕಳ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ 1950ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರದ ರಜೆ (ಶಿರ್ವ ಸಂತೆ ದಿನ) ಬದಲಾಯಿಸಿ ಶನಿವಾರ ರಜಾದಿನ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಎಲ್. ಮೆಂಡೊಸ್ಸರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ಈ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸ್ವಾನುಭವಗಳ ಮೂಲಕ ಪಠ್ಯೇತರ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಅರಿವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದನ್ನು ಎಲ್. ಮೆಂಡೊಸ್ಸರು ‘ನಿನ್ನ ಬೆಳಕು ಬೆಳಗಲಿ’ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾದರಿ ಎಂದಿದ್ದರು.</p><p>ಇದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪಾಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಆಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬರೆದು ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಕಲಿಯಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. </p><p>ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಎಲ್. ಮೆಂಡೊಸ್ಸರು ಪ್ರತಿ ತರಗತಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಿನ್ನ ಬೆಳಕು ಬೆಳಗುವುದು ಯಾವಾಗ?, ನೀನು ಪಾಸಾಗುವುದು ಯಾವಾಗ?, ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಥಮ ಎಟೆಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಾಸಾದ ಹಲಾವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ.</p><p>ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಡೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗಮನ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಎಲ್ಲವೂ ಡಿಜಿಟಲ್, ಎಲ್ಲವೂ ಆನ್ಲೈನ್, ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಎಐ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಅವಿರತ ಮೊಬೈಲ್ ಉಪಯೋಗದ ದಣಿವು ಬೇರೆ. </p><p>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಅರಿವು ಪಡೆಯಲು ಸ್ವಾನುಭವದ ಅವಕಾಶಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್. ಮೆಂಡೊಸ್ಸರ ‘ನಿನ್ನ ಬೆಳಕು ಬೆಳಗಲಿ’ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾದರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಒಳನೋಟಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.</p><p>ಶಿಕ್ಷಕರ ಆಯ್ಕೆ ತರಗತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ: ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಗತ್ಯ ಎಂಬ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್. ಮೆಂಡೊಸ್ಸರಿಗೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಇತ್ತು. ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಸಿಗುವ ಮನೆಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಬಸ್ ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಸಮನರು ಎಂಬ ಮನೋಭಾವನೆ ಮಾತ್ರ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಲ್. ಮೆಂಡೊಸ್ಸರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಕೆ. ಎಸ್. ಶ್ರೀಧರ ಮೂರ್ತಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ...</p><p>‘ನನಗೆ ಶಿರ್ವ ಎಂಬ ಊರಿನ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಹುದ್ದೆಯ ಸಂದರ್ಶನದ ದಿನವೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಸೈಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರೂವಾರಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಶ್ರೀ ಎಲ್. ಮೆಂಡೊಸ್ಸರನ್ನು ಕಂಡು ‘ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೇವಲ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸುವುದಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ. ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಆಗ ಎಲ್. ಮೆಂಡೊಸ್ಸರು ‘ನೀವು ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲೇಬೇಕು. ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ತಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ತರಗತಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯೇ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ’ ಎಂದು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಭಾವಿ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಕನ್ನಡ-ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬೇಕಷ್ಟು ಓದಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೆಂಡೊಸ್ಸರು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಂ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ‘ನಿಮ್ಮ ಬೋಧನಾಕ್ರಮ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಿಮಗಿದೆ’ ಎಂದು ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿದರು. ‘ಅವರ ಬರವಸೆಗೆ ಭಂಗ ತರದೆ 35 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದು ನಿವೃತ್ತನಾದ ಸಂತೃಪ್ತಿ ನನಗಿದೆ’ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅನುಭವ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗಿತ್ತು ಎಂದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಾಗದು. </p><p>ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃಂದ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತ್ತು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಕೋರಿ ಬರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 5 ವಿಭಾಗಗಳಿದ್ದವು. ಪದವಿಪೂರ್ವ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಿಂದ 1980ರಲ್ಲಿ ಮೆರಿಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 8 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.</p><p>ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಫಲಿತಾಂಶದ ಏರು ಇಳಿತಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 1977ರ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ಫೇಲ್ ಆದ ಕಾರಣ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ವರ್ಷ (1977) ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷಿನ ಪಾಠವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಎಲ್. ಮೆಂಡೊಸ್ಸರು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಪಾಠದ ಸಮಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಬರೆಯಲು ಕೊಟ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ ಹೀಗಿತ್ತು. ‘ಸೈಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಉತ್ತರ: ‘ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಅಂಗಡಿಯ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ? ಬರೇ ‘ಸೈಕಲ್’ ಸಾಕು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಪಾಠದ ಸಮಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರಿಕೃತ ಮಾಡುವ ಇವರ ವಿಧಾನ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದರೆ, ‘ಇವರು ರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದರೂ, ಯಾವನೊಬ್ಬನೂ ಮಲಗಲಾರ’ ಎಂಬ ಧೃಡ ನಂಬಿಕೆ ಹಲವರಿಗೆ ಇತ್ತು.</p><p> ನಿರೀಕ್ಷಿಸದಂತೆ ಆ ವರ್ಷ (1978) ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದೇ ಬಂತು. ಅದು ಇಡೀ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು.</p>.<p><strong>ಊರವರಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೆಟರ್ ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ...</strong></p><p>ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಪಡೆಯುವ ಮತ್ತು ಅನುದಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸುವ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎಲ್. ಮೆಂಡೊಸ್ಸರು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಂಡವರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ 1940ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ದೊರೆತ ಪರ್ಮಿಷನ್. 1970ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಮೊದಲು ನಿರಾಕರಣೆ, ನಂತರ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಭರವಸೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅನುಮತಿ. 1980ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜುಗಳೆಂದರೆ ಏನು ಗೂಡಂಗಡಿಗಳಾ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ನಂತರ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸದೆ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದರು. ಈ ಅನುಭವಗಳನ್ನು (ಕಾಲೇಜಿನ ರಜತೋತ್ಸವದ ಸಮಯ-2005) ಅವರು ಸ್ವತ್ಹಃ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ಶಿರ್ವ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯದ ಜನರಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೆಟರ್ ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೊರತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಫಲರಾಗಿದ್ದರು. ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಶಿರ್ವದ ಜನರ ತನು-ಮನ-ದನದ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಶ್ರಮದಾನವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಎಲ್. ಮೆಂಡೊಸ್ಸರು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p><strong>ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ...</strong></p><p>ಎಲ್. ಮೆಂಡೊಸ್ಸರು 1980ರಲ್ಲಿ ಸಂತ ಮೇರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲು, ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ 1500 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು 100 ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿದ್ದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಇವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲು ಕರಾವಳಿಯ ದಿಗ್ಗಜರು ಟಿಎಪೈ ಬಿ. ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಓಸ್ಕರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು.</p><p>ಉತ್ತಮ ಭಾಷಣಕಾರರಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ಘನಗಾಂಭೀರ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪಡೆದ ಎಲ್. ಮೆಂಡೊಸ್ಸರು ತಮ್ಮ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ರತೆಯನ್ನು ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಸೈಕಲ್ ತುಳಿದು ತಮ್ಮ ಮನೆ ನವನೀತದಿಂದ ಶಿರ್ವ-ಮಂಚಕಲ್ ಪೇಟೆ ಹಾದು ಶಾಲೆಯ ಕಡೆ ಸಾಗುವುದನ್ನು ಶಿರ್ವದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸದವರಿಲ್ಲ. ಮೂವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ 1981ರ ಜೂನ್ 4ರಂದು ಇವರು ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದರು.</p><p>ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದ ಮೇಲೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಿಕ್ಷಣದ ಚಿಂತನೆ, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಕಾಳಜಿ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತು. ‘ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ (ಸ್ವರ್ಗ!) ತಲುಪಿದಾಗ’, ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ತಲುಪಿದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಡನೆ ಸೇರಿ ಸಂತ ಮೇರಿಯನ್ನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ‘ಅಲ್ಲಿ (ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ) ಸಂಘ ಕಟ್ಟುವ’ ತಮ್ಮ ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯನ್ನು 2012ರಲ್ಲೇ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ತಮ್ಮ ನಿಧನದ ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳ ಮೊದಲು, 2015ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒರ್ವನಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 8 ದಶಕಗಳ ಅನುಭವವನ್ನು ಎಲ್. ಮೆಂಡೊಸ್ಸರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ‘ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಕುರ್ಚಿ ಇಲ್ಲದ 1940ರ ಕಡು ಬಡತನದ ಶಿರ್ವವನ್ನು" 2015ರ ಶಿರ್ವಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿ ಅಜಗಜಾಂತರದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡಿದ್ದರು. ಕೆಲವೇ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾದ ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ಎಳೆಂಟು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಬರುವ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ, ಆಧುನಿಕ ಮನೆ, ಕಾರು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ‘ಭವ್ಯ ಶಿರ್ವ’ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ‘ಶಿಕ್ಷಣ’ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><strong>ನಿಧನ ಮತ್ತು ಶಿರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ</strong></p><p>ತಮ್ಮ 89ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 2015ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 12ರಂದು ಎಲ್. ಮೆಂಡೊಸ್ಸರು ನಿಧನರಾದರು. ಇವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಭಾಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ಗೌರವದಿಂದ ಹುಟ್ಟೂರು ಶಿರ್ವದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.</p><p>ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹುಟ್ಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಎಲ್. ಮೆಂಡೊಸ್ಸರು ಹುಟ್ಟೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪಡೆದಿದ್ದರು. </p><p>ತನ್ನ ಹೂಟ್ಟೂರು, ‘ಶಿರ್ವ = ಅಶೀರ್ವಾದ’ ಎಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟ ಅವರ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ಉದಾಹರಣೆ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಎನ್ನುಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ, ಮಿಗಿಲಾಗಿ ‘ನಿನ್ನ ಬೆಳಕು ಬೆಳಗಲಿ’ ಎಂದು ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಶೀರ್ವದಿಸಿ, ಶಿರ್ವ ಪರಿಸರದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅರಳಲು ಕಾರಣರಾದ ಎಲ್. ಮೆಂಡೊಸ್ಸರ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ ಸ್ಮರಣೀಯ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>