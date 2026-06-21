ಭಾನುವಾರ ಪುರವಣಿ: ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರದ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಬಾವಿಗಳ ಕಲಾಲೋಕ

<blockquote>ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹದ ಅಗತ್ಯದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಬಾವಿಗಳು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ಅದ್ಭುತ ಮಾದರಿಗಳಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡವು. ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಕ್ಷೇಶ್ವರದ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಬಾವಿಗಳು ಈ ಕಲಾಲೋಕದ ವೈಭವವನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಸಾರುತ್ತಿವೆ.</blockquote>.<p>ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುವ ದಾರಿ ಕಿರಿದಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಬದಿಯ ಕಲ್ಲಿನ ಗೋಡೆಗಳು ತೀರಾ ಸಾಧಾರಣ. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರಗಳಿಲ್ಲ, ಕೆತ್ತನೆಗಳಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡು ಒರಟುತನದ ನಡುವೆ ಕೊಂಚ ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ, ಮತ್ತೆ ಎಡಕ್ಕೆ ಹೊರಳುತ್ತಾ ಭೂಮಿಯ ಆಳದತ್ತ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತವೆ. ಗೋಡೆಗಳ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ ಕಲ್ಲಿನ ತೊಲೆಗಳು ಆಕಾಶದ ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಅಡ್ಡಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಎಳೆದಂತಿವೆ. ಕೊನೆಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಮುಗಿಯುವಲ್ಲಿ ಪಾಚಿಕಟ್ಟಿದ ಕಡುಹಸಿರು ನೀರು ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರದ (ಪುಲಿಗೆರೆ) ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಯಾಣಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಇದು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೋಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗ ಕಲಾತ್ಮಕ ಕೆತ್ತನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಈ ಕಲ್ಯಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಗೋಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನ ತೊಲೆಗಳಷ್ಟೇ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಆದರೂ ಇದೇ ಸರಳತೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ದೇಗುಲದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಕಲ್ಯಾಣಿಯನ್ನು ‘ಒಕ್ಕರಣೆ ಬಾವಿ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೈನಂದಿನ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಪುಷ್ಕರಣಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹತ್ತಿರದ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಸಂತಾನ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ದೇವತೆಯಾದ ‘ಲಜ್ಜಾಗೌರಿ’ಯ ವಿಗ್ರಹವೂ ಇದೇ ಕಲ್ಯಾಣಿಯ ಸಮೀಪ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ ನೀರನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇಂತಹ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಬಾವಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಿಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಒಕ್ಕರಣೆ ಬಾವಿಯಂತಹ ರಚನೆಗಳನ್ನೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೆಟ್ಟಿಲುಬಾವಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಗೆದು ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ರಚನೆಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಸ್ತರಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಸಾಗುವುದರಿಂದ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಋತುಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಲು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಕೊರೆದು ಇವುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಕುಸಿಯದಂತೆ ಕಲ್ಲಿನ ತಡೆಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮೆಟ್ಟಿಲುಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದ್ದು, ಅವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶುಷ್ಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅಂತರ್ಜಲದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇವುಗಳ ಆಳ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಟ್ಟಿಲುಬಾವಿಗಳೂ ಸರಳವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೂಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ‘ನಾಗಕುಂಡ’ ಅದ್ಭುತ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲುಬಾವಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಹಸ್ರಮಾನದ ಹಿಂದೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ನಾಗದೇವನು ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು. ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಆ್ಯಡಮ್ ಹಾರ್ಡಿ ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ, ಇದು ‘ಅಕ್ಷರಶಃ ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಹುದುಗಿರುವ ವಿಲೋಮ ಶೈಲಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ’ದಂತಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಮೆಟ್ಟಿಲುಬಾವಿಯ ಒಳಗೋಡೆಗಳ ರಚನೆ ಆ ಕಾಲದ ವೇಸರ ಶೈಲಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಹೊರಗೋಡೆಗಳ ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ನಾಗದೇವ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಜೋಡು ಕಳಸ ದೇಗುಲವೂ ಇದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೆತ್ತನೆಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಈ ಮೆಟ್ಟಿಲುಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನತ್ತ ಇಳಿಯುವುದು ಭೂಮಿಯೊಳಗಿನ ದೇವಸ್ಥಾನವೊಂದರ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದಂತಿರುವ ಗೋಡೆಗಳು ದಾರಿಯ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಬಾವಿಯ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗದ ಬಳಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಶತಮಾನಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಬಳಿಕ ಈ ಮೆಟ್ಟಿಲುಬಾವಿಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ನೀರಾವರಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಬಾವಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನವಸತಿಯಿಂದ ದೂರದ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲಾತ್ಮಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಬಾವಿಗಳು ಸಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಳಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮಂಟಪಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>ಮೆಟ್ಟಿಲುಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಪಯಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಈ ತಂಪಾದ ಓಯಸಿಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೆಟ್ಟಿಲುಬಾವಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅದು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ. ಹೊಲಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸಲು ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಲು ಯಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿರುತ್ತಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲುವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ‘ಕಪಿಲೆಯ ಬಾವಿ’ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ‘ನಾದ ಬಾವಿ’ ಅಥವಾ ‘ನಡದ ಬಾವಿ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಲ್ಯಾಣಿಗಳನ್ನು ‘ಕೋನೇರಿ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮೆಟ್ಟಿಲುಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರನ್ನು ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ‘ಗಂಗಮ್ಮ’ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಚಾಲುಕ್ಯರು ಮತ್ತು ಅವರ ನಂತರದ ಕಾಲದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಐಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮೆಟ್ಟಿಲುಬಾವಿಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚಿಮಲ್ಲಿ ಗುಡಿಯ ಸಮೀಪದ ಬಾವಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಚಾಲುಕ್ಯರ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರೂ ಮೆಟ್ಟಿಲುಬಾವಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿರಿವಾಳದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ. ಶಿರವಾಳದ ಬಹುತೇಕ ಬಾವಿಗಳು ಸರಳವಾಗಿದ್ದರೂ, ನನ್ನಯ್ಯ–ನಾದಯ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿಯಿರುವ ಒಂದು ಮೆಟ್ಟಿಲುಬಾವಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಚತಂತ್ರದ ಶಿಲ್ಪಕೆತ್ತನೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಮೆಟ್ಟಿಲುಬಾವಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶುಷ್ಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ, ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಪರೂಪವಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಾವಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಳದಿ ನಾಯಕರ ಕೋಟೆಯಾದ ಕವಲೇದುರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಮೆಟ್ಟಿಲುಬಾವಿಯು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾವಿಗಳಿಗೂ ಕೆಳಗಿಳಿಯಲು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಉಡುಪಿಯ ಶಿರೂರು ಮಠದ ಸಮೀಪದ ಬಾವಿಯು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇಂದು ಅನೇಕ ಮೆಟ್ಟಿಲುಬಾವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಾತ್ಮಕ ಮಹತ್ವ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ನೀರನ್ನು ಪಡೆಯುವ ರಚನೆಗಳೆಂದು ನೋಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವು ಭೂಮಿಯ ಆಳದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಪಂಚಗಳು; ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಆಕಾಶ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳಾಗಿ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಸಂವಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಡಚ್ ಕಲಾವಿದ ಜೆರೂನ್ ವಾನ್ ವೆಸ್ಟೆನ್ ಹೇಳುವಂತೆ, ಮೆಟ್ಟಿಲುಬಾವಿಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ‘ಮನುಷ್ಯನು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮರೆತು, ತಳದಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ನಿಶ್ಚಲವಾದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ’.</p>.<p>ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮೆಟ್ಟಿಲುಬಾವಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಇಳಿಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಟ್ಟಿಲೂ ಕೇವಲ ನೀರಿನತ್ತವಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಸಂಬಂಧದತ್ತಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br 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