ಭಾನುವಾರ, 21 ಜೂನ್ 2026
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ಭಾನುವಾರ ಪುರವಣಿ: ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರದ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಬಾವಿಗಳ ಕಲಾಲೋಕ

ಶ್ರೀಕುಮಾರ್ ಎಂ. ಮೆನನ್
Published : 21 ಜೂನ್ 2026, 0:59 IST
Last Updated : 21 ಜೂನ್ 2026, 2:45 IST
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ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹದ ಅಗತ್ಯದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಬಾವಿಗಳು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ಅದ್ಭುತ ಮಾದರಿಗಳಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡವು. ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಕ್ಷೇಶ್ವರದ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಬಾವಿಗಳು ಈ ಕಲಾಲೋಕದ ವೈಭವವನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಸಾರುತ್ತಿವೆ.
GadagTourism
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