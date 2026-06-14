ನೃತ್ಯ: ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿಗೆ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಸ್ಪರ್ಶ

<blockquote>ಪ್ರಕೃತಿಯ ವೈಭವ, ಮಾನವನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವಿನಾಶದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ನೃತ್ಯದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ‘ಬೀಜ-ಭೂಮಿ’ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಳವಿಕಾ ಸರುಕಾಯ್ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿಯ ಸಂದೇಶ ಸಾರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರಯೋಗದ ಅವಲೋಕನ ಇಲ್ಲಿದೆ.</blockquote>.<p>ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಮಾಳವಿಕಾ ಸರುಕಾಯ್ ಸಮಕಾಲೀನ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯದ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೇ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಲಾಭಾಷೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಲಾವಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೃತ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮರುಳುಗೊಳಿಸದೇ ಬಿಡದು. ತಮ್ಮ ಅರವತ್ತೇಳನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಯೌವನೋತ್ಸಾಹ ಪುಟಿಯುವಂತೆ ಅಂಗಸೌಷ್ಟವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ‘ಬೀಜ-ಭೂಮಿ’. ಪ್ರಕೃತಿ, ಅದರ ವೈಭವ, ಮಾನವನ ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದಾಗಿ ಅದು ನಾಶವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಂದಿನ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯ ಎಂಬ ಆಶಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮಾಳವಿಕಾ ಅವರು ಈ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಭೂಮಿಜಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂದ ಕೂಡಲೇ ಅದರ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡುವ ದಿನಗಳು ಕಳೆದುಹೋಗಿವೆ. ಪರಿಸರ ನಾಶವೇ ಇಂದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಲೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆ ಈಗ ಕೇವಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಥವಲ್ಲ; ವಿನಾಶದ ಅಂಚಿಗೆ ತಲುಪಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಕುರಿತ ಕಳಕಳಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ರಾಜಕಾರಣದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಕಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಸಾಕಾಗದ ಸಂಗತಿ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಾಳವಿಕಾ ಅವರು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ‘ನೃತ್ಯದ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಿತಿ ಭಾವನೆಗಳು; ಅದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಕೇವಲ ಮೂಕಾಭಿನಯವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇಹವು ತನ್ನ ಸಕಲ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆಗಲೇ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆಯು ತನ್ನ ಪರಿಮಿತಿಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಕಲೆಯ ಪರಿಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರು ಯಾವ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಕಾಣಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ ಇತ್ತು. ಪರಿಸರ ನಾಶದ ಕುರಿತು ಸಮಕಾಲೀನ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಭರತನಾಟ್ಯದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಕಾಲೀನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅವರು ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲವೂ ಇತ್ತು. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಸೀಮ ನೀಡಿಕೆ, ಮಾನವನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವಿನಾಶದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮಜಲುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಲಾದೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲಕ ಅನುಸಂಧಾನಿಸುತ್ತಾ ಮಾಳವಿಕಾ ‘ಬೀಜ-ಭೂಮಿ’ಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಭೂಸೂಕ್ತದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಪೃಥ್ವಿಯ ಆರಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಿತು. ಬೀಜವು ತನ್ನ ಗುಣವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೂಪಣೆಯ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿಯ ವರ್ಚಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಿಸ್ಮಯವನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟರು. ಕಾಡು, ಮರ, ಜಿಂಕೆ, ಹಂಸ ಸೇರಿದಂತೆ ಜೀವಸಂಕುಲದ ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ಭರತನಾಟ್ಯದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸೊಗಸಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದರು. ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ, ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನವನ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಾಹನಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಕರ್ಕಶ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬೆಳಕಿನ ವಿನ್ಯಾಸವೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು. ಈ ಎಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಬೀಜದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಶಬ್ದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಾಯಿ ಶ್ರವಣಂ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಬೆಳಕಿನ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ದೇಶನ ನಿರಂಜನ್ ಗೋಖಲೆ ಅವರದು. ಕೃತಿಕಾ ಅರವಿಂದ್ ಮತ್ತು ಮೃದಂಗ ವಾದಕ ನೆಲ್ಲೈ ಬಾಲಾಜಿ ಲೈವ್ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಸುಮಂತ್ರ ಘೋಷಲ್ ಒದಗಿಸಿದ್ದರು. ಭರತನಾಟ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ ನೀಡುವ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಇಮ್ಮರ್ಸಿವ್ ಸೌಂಡ್ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಬೆಳಕಿನ ವಿನ್ಯಾಸ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳಾಗಿದ್ದವು.</p>.<p>ಮಾಳವಿಕಾ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವುದು ಅವರ ಅಡವು ಮತ್ತು ನೃತ್ತಕ್ಕಾಗಿ. ಆದರೆ ‘ಬೀಜ-ಭೂಮಿ’ಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಗ್ಗುರುತಾದ ನೃತ್ತಕ್ಕೆ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ, ಆಂಗಿಕ ಚಲನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಿರುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿತು. ರೌದ್ರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ರಾಕ್ಷಸ ನರ್ತನ, ಕೆಂಪು ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಕರ್ಕಶ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿರುವುದು ಕ್ಲೀಷೆಯ ಕಡೆಗೆ ವಾಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಾಳವಿಕಾ ಅವರು ಅದನ್ನು ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಬೆಳಕಿನ ವಿನ್ಯಾಸ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮಾಳವಿಕಾ ಅವರ ಅಭಿನಯದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಸ್ವಾದಿಸಲು ಕೆಲವೆಡೆ ಮಂದ ಬೆಳಕು ಅಡ್ಡಿಯಾಯಿತು. ಇಂತಹ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಮಿತಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ ‘ಬೀಜ-ಭೂಮಿ’ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಾರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕಲೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿಂತನೆಗೆ ಹಚ್ಚುವ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಜನತೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.<br />***</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>