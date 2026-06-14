ಭಾನುವಾರ, 14 ಜೂನ್ 2026
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ನೃತ್ಯ: ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿಗೆ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಸ್ಪರ್ಶ

ಪ್ರತಿಭಾ ನಂದಕುಮಾರ್
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 4:38 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 4:38 IST
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ಪ್ರಕೃತಿಯ ವೈಭವ, ಮಾನವನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವಿನಾಶದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ನೃತ್ಯದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ‘ಬೀಜ-ಭೂಮಿ’ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಳವಿಕಾ ಸರುಕಾಯ್ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿಯ ಸಂದೇಶ ಸಾರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರಯೋಗದ ಅವಲೋಕನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Bharatanatyam

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