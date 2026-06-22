ರೀಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಗು ಹಂಚುವ ‘ಡಯೆಟಿಷಿಯನ್’ ಮಂಗಳೂರಿನ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ!

<p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಲೋಕವೇ ವಿಭಿನ್ನ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವವರೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡುವವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ತಮ್ಮದೇ ವಿಭಿನ್ನ ಹಾವ–ಭಾವದ ವಿಡಿಯೊ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು ಅನೇಕರು. </p><p>ಅಂತಹವರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರಿನ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ಗುಂಗುರು ಕೂದಲು, ಗುಳಿ ಕೆನ್ನೆ, ಬಟ್ಟಲು ಕಣ್ಣಿನ ಚೆಲುವೆಯ ಮುಖಭಾವವೇ ವಿಡಿಯೊ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಜೀವಾಳ. </p><p>ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಿಲ್ಪಾ, ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಡಿಜಿಟಲ್’ ಜತೆಗೆ ತಮ್ಮ ರೀಲ್ಸ್ ಪಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುನ್ನವೇ ಇದ್ದ ಡಬ್ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಡಿಯೊ ಅಥವಾ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಅದು ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಮೋಜಿನ ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ವಿಡಿಯೊ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಕ್ರಮೇಣ ನನ್ನ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ವೇದಿಕೆಯಾಯಿತು. ನಾನು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ತಜ್ಞೆ, ಹಾರ್ಮೋನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಲಹೆಗಾರ್ತಿ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುವುದು, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿರುವುದೂ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮಾಷೆಯ ವಿಡಿಯೊ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಜನರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಬರಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.</p><p>‘ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದೂ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ. ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜು ಕಲಿತಿದ್ದೂ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ. ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ‘ಫ್ಯಾಬುಲಸ್ ಬಾಡಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಂಕ್’ನಿಂದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ತಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸಲಹೆಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾರ್ಮೊನುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೇ ನನ್ನ ಪರಿಣತಿ. ಡಯೆಟಿಷಿಯನ್ ಆಗಿ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು 5 ವರ್ಷ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. 2021ರಲ್ಲಿ ‘ಗೆಟ್ ವಿತ್ ಶಿಲ್ಪಿ’ ಎನ್ನುವ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ.</p>.<p>‘ವಿಡಿಯೊ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ ಟೀಕೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೆಂದೂ ಹೆದರಿಲ್ಲ. ಟೀಕೆ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗ. ಹೊಸದನ್ನು ಅಥವಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ನಟ, ಉದ್ಯಮಿ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಟು ಮಾತಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು, ಕೀಳಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವವರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಕೆಳ ಮಟ್ಟದವರು ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತು ಮಾತನಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ರೀಲ್ಸ್ ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಟೀಕೆಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಬದಲು ಮಾಡುತ್ತವೆ.</p><p>ನನ್ನ ಸುತ್ತಲಿನ ಜಗತ್ತೇ ನನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಜನರ ಮಾತುಕತೆ, ಸನ್ನಿವೇಶ, ನಿತ್ಯದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಟೀಕೆಗಳೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೊಗಳಿಗೆ ವಿಷಯ ವಸ್ತುವಾಗಿರುತ್ತವೆ. </p><p>ನಾನೆಂದಿಗೂ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಹಿಂದಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಮಾಜ ನನಗೆ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನೇ ಆಧರಿಸಿ ವಿಡಿಯೊ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಜನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಎಸೆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಅರಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಬಳಸುತ್ತೇನೆ.</p><p>ವಿಡಿಯೊ ಪಯಣದ ಮೂಲಕ ನನಗೆ, ಮೆಚ್ಚುಗೆ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಟೀಕೆ ಮತ್ತು ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿರಬೇಕು. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಜನ ತೋರುವ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಕಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನೂ ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಇದೆ.</p><p>ಅನೇಕರಿಗೆ ಎದುರು ನಿಂತು ಮಾತನಾಡುವಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹವರು ನಕಲಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಅಡಗಿಕೊಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತಹ ಕಮೆಂಟ್ಗಳೇ ನನ್ನ ಏಳಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಾನೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ. ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ನಿಂದನೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಮಿತಿ ಮೀರಿದರೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲೇಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೊ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ,</p>.<p>‘ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೊ ನೋಡಿ ನಕ್ಕಿದ್ದೆ, ಅದರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿದ್ದೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರಗಳು ಯಾವುದೋ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೆರವಾಯಿತು ಎಂದಾಗ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಹೆಮ್ಮೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ವೇಳೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೆನೆಪಿಸುತ್ತದೆ, ಜತೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.</p><p>‘that_freespirit’ ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯ ಹೆಸರು. ಇದು ನಾನು ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿಂತನೆಗೆ, ಸ್ವಯಂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದಿಕ್ಕೆ ಹೆದರುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಶಿಲ್ಪಾ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>