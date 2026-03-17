ಕಗ್ಗದ ಋಷಿ: ಡಿವಿಜಿ

<p>ಡಿವಿಜಿ ಎಂದ ಕೂಡಲೇ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ, ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ಎಂದ ಕೂಡಲೇ ಡಿವಿಜಿ – ಎನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಗ್ಗಕ್ಕೂ ಗುಂಡಪ್ಪನವರಿಗೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದೇನೂ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯವಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಆದರ್ಶದ ಭೂಮಿಕೆಯನ್ನೂ ಸಾಂತ್ವನವನ್ನೂ ಕೊಡುವಂಥ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೃತಿಯೇ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ. ಇಲ್ಲಿಯ ‘ಉಪದೇಶ’ಗಳು ‘ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆ’ಯಂಥಲ್ಲ; ಇಲ್ಲಿಯ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಡಿವಿಜಿಯವರ ಜೀವನಕ್ಕೂ ನೇರ ನಂಟಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಹೀಗಾಗಿ ಡಿವಿಜಿಯವರನ್ನು ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ, ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಡಿವಿಜಿಯವರನ್ನೂ ಜನರು ಸಮೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಅಸಹಜವೇನೂ ಇಲ್ಲ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಡಿವಿಜಿಯವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾದುದೆಂದರೂ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗವೇ. ಅಷ್ಟೇಕೆ, ಇಂದಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಕೆಲವೇ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದೆ. ಕಗ್ಗದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರತಿಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ; ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕಾರು ವಿವರಣಗ್ರಂಥಗಳೂ ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ; ಸಿ.ಡಿ.–ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಗಳೂ ಬಂದಿವೆ. ಕಗ್ಗವನ್ನು ಕುರಿತ ಈ ಕೃತಿಗಳಿಗೂ ಬೇಡಿಕೆ ತಗ್ಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಗ್ಗವನ್ನು ಕುರಿತು ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಲವರು ಕಗ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೆಸರನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಅದು ನಿತ್ಯಪಾರಾಯಣಗ್ರಂಥವಾಗಿಯೂ ಒದಗಿದೆ.</p><p>ಕಗ್ಗಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಿರುವ ಈ ಅಪಾರ ಮನ್ನಣೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೇನಲ್ಲ. ಕಗ್ಗದ ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯು ಮುಗಿದು ಪುನರ್ಮುದ್ರಣವಾದಾಗ ಡಿವಿಜಿಯವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆಗ ಕೆಲವರು ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಹೃದಯರು ಡಿವಿಜಿಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ: ‘ನೀವು ಮೊದಲು ಬರೆದಿದ್ದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೈಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು! ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆಯಲ್ಲ?’ ಕಗ್ಗದ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾರೆ; ನಿತ್ಯದ ಯಾವುದೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಗ್ಗದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಸೂಕ್ತಿಗಳಂತೆ ಬಳಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯೇನಿಲ್ಲ. ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ಮೊದಲು ಪ್ರಕಟವಾದದ್ದು 1943ರಲ್ಲಿ. 1950ರ ಸುಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಗಳೊಬ್ಬರು ‘ಅನ್ನದಾತುರಕಿಂತ ಚಿನ್ನದಾತುರ ತೀಕ್ಷ್ಣ’ ಎಂಬ ಕಗ್ಗದ ತುಣುಕೊಂದನ್ನು ಹೇಳಿ, ‘ಇದು ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನ’ ಎಂದರಂತೆ! ಎಂದರೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಗ್ಗ ಹೇಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬೆರೆತುಹೋಯಿತು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿದರ್ಶನ.</p><p>‘ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ’ವನ್ನು ‘ಕನ್ನಡದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ’ ಎಂದೂ ಕೆಲವರು ಕರೆದಿರುವುದುಂಟು. ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಬಲ್ಲಂಥ ವಿವೇಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರಾಳವಾಗಿರುವಂತೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಸಮೀಕರಣ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನೂ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಕಗ್ಗ 1943ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತಷ್ಟೆ. ಆಗ ಎರಡನೇ ಪ್ರಪಂಚ ಮಹಾಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡದ್ದು ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿಯೇ. ಹೀಗೆಯೇ ಕಗ್ಗದ ಹುಟ್ಟಿಗೂ ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಂಬಂಧವಂತೂ ಉಂಟೆನ್ನಬಹುದು! ಕಗ್ಗವೇ ಈ ನಂಟನ್ನು ಧ್ವನಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ:</p><p><em><strong>ಮುತ್ತಿರುವುದಿಂದು ಭೂಮಿಯನೊಂದು ದುರ್ದೈವ ।<br>ಮೃತ್ಯು ಕುಣಿಯುತಲಿಹನು ಕೇಕೆಹಾಕುತಲಿ ।।<br>ಮುತ್ತಿಪುದು ತಲೆಯನನುದಿನದ ಲೋಕದ ವಾರ್ತೆ ।<br>ಎತ್ತಲಿದಕೆಲ್ಲ ಕಡೆ? – ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ।।</strong></em></p><p><em><strong>ಮಾನವರೊ ದಾನವರೊ ಭೂಮಾತೆಯನು ತಣಿಸೆ ।<br>ಶೋಣಿತವನೆರೆಯುವರು ಬಾಷ್ಪ ಸಲುವುದಿರೆ? ।।<br>ಏನು ಹಗೆ! ಏನು ಧಗೆ! ಏನು ಹೊಗೆ! ಯೀ ಧರಣಿ ।<br>ಸೌನಿಕನ ಕಟ್ಟೆಯೇಂ? – ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ।।</strong></em></p><p>ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯುದ್ಧ ಎನ್ನುವುದು ಎರಡು ಹೊರಗಿನ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಯೋಗವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ನಿತ್ಯವೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ, ನಮ್ಮ ಅಂತಂಗದಲ್ಲಿಯೇ ಭಾವ–ಬುದ್ಧಿಗಳ ಕದನ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂತರಂಗಸಂಗ್ರಾಮದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟೇ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಳಗಿನ ಕದನಕುತೂಹಲವೇ ಹೊರಗಿನ ಮಹಾಯುದ್ಧಗಳಿಗೂ ಮೂಲಕಾರಣವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಗೀತೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಗ್ಗ ಆಗಿರಬಹುದು – ಇವೆರಡರ ದಿಟವಾದ ನಿಲುವು ಇರುವುದು ಅಂತರಂಗದ ಧಗೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವುದು, ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಓಡಿಸುವುದು, ವಿಕಾರಗೊಂಡು ಜೀವನಕ್ಕೆ ವಿವೇಕ ಎಂಬ ಸೌಂದರ್ಯದ ಆಭರಣವನ್ನು ತೊಡಿಸುವುದು.</p><p>ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಗ್ಗವೇ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಹೋಗುತ್ತದೆ. ‘ಏನು ಜೀವನದರ್ಥ? ಏನು ಪ್ರಪಂಚಾರ್ಥ?’; ‘ಒಗಟೆಯೇನೀ ಸೃಷ್ಟಿ? ಬಾಳಿನರ್ಥವದೇನು?’; ‘ಬದುಕಿಗಾರ್ ನಾಯಕರು, ಏಕನೊ ಅನೇಕರೋ?’; ‘ಮಾನವನ ಗುರಿಯೇನು? ಬೆಲೆಯೇನು? ಮುಗಿವೇನು? ಏನರ್ಥವಿದಕೆಲ್ಲ?’ – ಇಂಥ ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡಲು ಕಗ್ಗ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಉತ್ತರಗಳಾದರೋ ಗಂಭೀರಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೂ ಸರಳಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ; ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೇರ ಉತ್ತರಗಳಿಲ್ಲ; ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಗ್ಗದ ಸ್ವರೂಪ ಸರಳವಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಮನನ ಮಾಡಿದಷ್ಟೂ ಅದರ ಧ್ವನಿಶಕ್ತಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗುತ್ತಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಡಿವಿಜಿಯವರ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕಗ್ಗವೊಂದು ಬೆಳಕಿನ ಊರುಗೋಲಾಗಲಿ ಎಂಬುದೇ. ‘ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರನ್ನೂ ಪುಷ್ಟರನ್ನೂ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಬಹು ಸಾಮಾನ್ಯರಾದವರ ಮನೆಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯಂತಾದರೆ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಅವರು ‘ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ’ದ ಆಕಾರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತುಂಬ ಆಲೋಚಿಸಿದ್ದು. ಸದಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು; ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಜೇಬಿನಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಳವಡುವಂಥ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿರಬೇಕೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. </p><p>ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದ ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಟನಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿತು. 945 ಚೌಪದಿಗಳು ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿವೆ. (ಪ್ರಕಟವಾಗದೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಡಿವಿಜಿಯವರು ತೀರಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ವಿದ್ವಾನ್ ಎನ್. ರಂಗನಾಥಶರ್ಮಾ ಸಂಪಾದಿಸಿ 'ಮರುಳಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ' ಎಂಬ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.) ಕಗ್ಗದ ಮೊದಲ ಮುದ್ರಣದಲ್ಲಿ ಡಿವಿಜಿಯವರು ತಮ್ಮನ್ನು 'ಸಂಪಾದಕರು: ಡಿ. ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪ' ಎಂದು ಕಾಣಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದು ಕೂಡ ಗಮನಾರ್ಹವಾದುದು. ಕನ್ನಡಸಾರಸ್ವತಲೋಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭಾರತವೇ ಕಂಡಿರುವ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರು ಡಿವಿಜಿ. ಆನಂದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯಂಥವರೇ ಅವರ ಧೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಡಿವಿಜಿಯವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಎಂದಷ್ಟೆ ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಗ್ಗದ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಅವರ ಈ ಸಹಜವಿನಯ ಎದ್ದುತೋರುತ್ತದೆ. 'ಕವಿಯಲ್ಲ, ವಿಜ್ಞಾನಿಯಲ್ಲ, ಬರಿ ತಾರಾಡಿ' ಎಂದು ತಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಗ್ರಂಥಗಳ ಆಧಾರದಿಂದಲೂ ಅನುಭವದ ಪಾಕದಿಂದಲೂ ಕಗ್ಗವನ್ನು ಬರೆದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, 'ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು' ಎಂಬ ಹಟವೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ; 'ನನ್ನಲ್ಲೂ ಸಂದೇಹಗಳಿವೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ, 'ಇಂದಿಗೀ ಮತವುಚಿತ' ಎನ್ನುತ್ತ ನಾಳೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಥನದಿಂದ ಸತ್ಯದ ಇನ್ನೊಂದು ಆಯಾಮ ಪ್ರಕಟವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. </p><p>ಕಗ್ಗದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇದೆ: ಒಂದು ಪಾಳುಗವಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾಮಮಗ್ನನಾದ ಒಬ್ಬನ ಚಿತ್ರ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿವಿಜಿಯವರ ಶಿಷ್ಯ ಎಸ್. ಆರ್. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು:</p><p>'ಗವಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲವೂ ಮಬ್ಬಾಗಿದೆ. ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಕೃತಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೋಡಿದ ಒಬ್ಬ ಮಹನೀಯರು 'ಚಿತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುದ್ರಣವಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಡಿವಿಜಿಯವರಿಗೆ ದೂರಿದ್ದರು! ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಚಿತ್ರ ಹಾಗೆ ಇರುವುದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವೇ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮುಖ್ಯತತ್ತ್ವಗಳು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ – ಅವ್ಯುತ್ಪನ್ನರಿಗೆ ಕೂಡ. ಆಳಕ್ಕೆ ಹೊಕ್ಕು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ – ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಕೂಡ. ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ, ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಅರಿವು ಪರಿಮಿತ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು ಆ ಚಿತ್ರದ ಇಂಗಿತ. 'ಎಲ್ಲ ಅರೆಬೆಳಕು ಅರೆಸುಳಿವು ಅರೆತಿಳಿವಿಲ್ಲಿ'.</p><p>ಇಂದು ಅಕ್ಷರದ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪರಿಮಿತವಾದ ದುರಹಂಕಾರವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಅರಿವೂ ನಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ – ಎನ್ನುವ ಧಿಮಾಕು ಎದ್ದುಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಅಂಗೈ ಗಾತ್ರದ 'ಕಗ್ಗ' ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿ ನಿಂತು, ವಿವೇಕದ ದರ್ಶನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ದರ್ಪಣವಾಗಿದೆ. ಎಂದರೆ ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಮತಿಯ ಮಿತಿಯನ್ನೂ ಗತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೂ ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ಕಾಣಿಸಬಲ್ಲ ಮಹಾಕೃತಿಯೇ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ.