ರೂಬರೂಹ್ | ಮೇರೆ ರಷ್ಕ್‌ ಎ ಖಮರ್‌; ಏನಿದರ ಅರ್ಥ?

ಮೇರೆ ರಷ್ಕ್ ಎ ಖಮರ್.. ಈ ಹಾಡು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಎಲ್ಲರ ತುಂಟಿಯಂಚಿಗೆ ಒಂದು ನಗಿ ಮೂಡ್ತದ. ನಮ್ಮ ಬಾಲಿವುಡ್ನವರೂ ಈ ಹಾಡು ಚಿತ್ರಿಸೂಮುಂದ ಹುಡುಗಿಯ ಸಿಂಹ ಕಟಿಯನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ತೋರಸ್ತಾರ. ಆದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೂದು ಖಮರ್ ಅನ್ನೂದು ನೆನಪಿರಲಿ. ಕಮರ್ ಅಲ್ಲ. ಕಮರ್ ಅಂದ್ರ ಕಟಿ, ಖಮರ್ ಅಂದ್ರ ಚಂದ್ರ.

ಮೇರೆ ರಷ್ಕ್ ಎ ಖಮರ್ ಅಂದ್ರ ಚಂದ್ರನಿಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಸೌಂದರ್ಯ ಉಳ್ಳವಳೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಥವಾ ಚಂದ್ರನಿಗೂ ಹೊಟ್ಟೆಯುರಿ ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಸೌಂದರ್ಯದವಳೇ ಅಂತರ್ಥ. ರಷ್ಕ್ ಅಂದ್ರ ಮತ್ಸರ ಅಂತರ್ಥ.

.ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ರೂಬರೂಹ್: ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನು ಹೇಳ್ತದ ಈ ಹಾಡು...ರೂಬರೂಹ್- ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನು ಹೇಳ್ತದ ಈ ಹಾಡು...

ನೋಡ್ರಿ, ಸಾಧಾರಣಗೆ ಹೊಗಳೂ ಮುಂದ ಚಂದ್ರಮುಖಿ, ಇಂದುಮುಖಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತ ಮುಂದ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಮನದನ್ನೆ ಎಂಥಕ್ಕಿ ಅಂದ್ರ ಚಂದ್ರನಿಗೂ ಹೊಟ್ಟಿಯುರಿ ಹತ್ಸಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಕವಿ ಫನಾ ಬುಲಂದ್ ಶಹರಿ ಹೆಸರಿನಾಗ ಬರೀತಿದ್ದ ಅನ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು.

1940–1986 ಅವರ ಜೀವಿತಾವಧಿ. ಅದಮ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ಕಟ ಪ್ರೇಮಗೀತೆಗಳನ್ನು ಬರದ್ರು. ಮತ್ತ ಪ್ರೇಮಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಗಡಿ ಎಲ್ಲದ? ಅವರ ಈ ಹಾಡು ಗಡಿದಾಟಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ನುಸ್ರತ್ ಫತೇ ಅಲಿಖಾನ್ ಅವರ ಉಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿತ್ತು. ಅವರು ಹಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಈ ಚಂದಿರನಿಗೂ ಮತ್ಸರ ಭಾವ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಚಂದ್ರಿಕೆ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡದ್ಲು.

ಐಸೆ ಲೆಹರಾಕೆ ತೂ ರೂಬರೂ ಆಗಯಿ, ಧಡಕನೆ ಬೇ ತಹಾಷಾ ಬೆಹೆಕನೆ ಲಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದ. ಅಂದ್ರ ನೀ ಹಿಂಗ ಗಾಳಿಕೆನಿಯೊಳಗ ತೇಲಾಡ್ಕೊಂತ ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದಿ, ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ಡವಡವಡವ ಹೊಡ್ಕಾಳಾಕತ್ವು ಅಂತ.

ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಆರಾಧನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗುವ ಶಕ್ತಿ ಉರ್ದು ಭಾಷೆಗಿದೆ ಅಂತನಿಸೂದು ಇಲ್ಲೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಸಾಲು ಹೇಳ್ತದ, बर्क़ सी गिर गई काम ही कर गई आग ऐसी लगाई मज़ा आ गया

ನಿನ್ನ ಕಣ್ನೋಟದೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯೂ ಸೇರಿದಾಗ.. ಮಿಂಚೊಂದು ಸುಳಿದ್ಹಂಗ, ಸಿಡಿಲೊಂದು ಬಡಿದ್ಹಂಗ ಬೆಂಕಿಯ ತಾಪ ತಾಕಿತು.. ಮಜಾ ಬಂತದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ.

ಪ್ರೀತಿಯೊಳಗ ಸುಡೂದಂತೂ ಖರೆಯದ. ಅದನ್ನ ಮಜಾ ಬಂತು ಅಂತನ್ಕೊಂಡು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ ಅಂದ್ಕೊತೀವಿ? ಚಿರವಿರಹಿಹಂಗ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೆಳದಿಂಗಳೂ ಬಿಸಿಲಾಯ್ತು ಅಂತ. ಆದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನೊಂದಿಗೆ ಬಂದ ಸಿಡಿಲು ಸುಟ್ಟಿದ್ದೂ ಮಜಾ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ.

जाम में घोल कर हुस्न की मस्तियाँ चाँदनी मुस्कुराई मज़ा आ गया
चाँद के साए में ऐ मिरे साक़िया तू ने ऐसी पिलाई मज़ा आ गया

ಮದಿರೆಯೊಳು ಚೆಲುವನ್ನೇ ಕರಗಿಸಿದ ಅದಾ ನೋಡಿ, ಬೆಳದಿಂಗಳೂ ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕಿತ್ತಲ ಮಜಾ ಬಂತದು
ಚಂದ್ರನ ನೆರಳೊಳಗ ನೀ ಸಾಖಿಯಾ (ಸಾಖಿಯಾ ಅಂದ್ರ ಮದಿರೆಯನ್ನು ಕುಡಿಸುವವಳು, ನೀಡುವವಳು) ಅದೆಷ್ಟು ಕುಡಿಸಿದಿ ಅಂದ್ರ ಮಜಾ ಬಂತದು ಅಂತಾರ.

ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ, ಚಂದ್ರಿಕೆ, ಬೆಳದಿಂಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ತಣ್ಣನೆಯ ತಂಪನೀಯುವ ಸುಖನೀಡುವ ರೂಪಕಗಳಾಗಿಯೇ ಬಳಕೆಯಾಗ್ಯಾವ.

नश्शा शीशे में अंगड़ाई लेने लगा बज़्म-ए-रिंदाँ में साग़र खनकने लगा
मय-कदे पे बरसने लगीं मस्तियाँ जब घटा घिर के आई मज़ा आ गया

ಅದೆಷ್ಟು ಚಂದ ನಮ್ಮ ನೋಟಗಳು ಒಗ್ಗೂಡೂದು ಅಂದ್ರ ಶೀಶೆಯೊಳಗಿದ್ದ ನಶೆಯೂ ಮೈಮುರಿದೇಳುತ್ತಿತ್ತು, ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯೊಳಗ ಸಾಗರವೂ ಖನಖನಿಸುತ್ತಿತ್ತು, ಮದಿರೆಯ ಬಟ್ಟಲೊಳು ಮೋಡಕಳಚಿಬಿದ್ದಂತಾದಾಗ ಮಜಾ ಬಂತದು ಅಂತಾರ..

ಏನೆಲ್ಲ ಅದ