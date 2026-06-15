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ಮಿಸ್ ಯೂ ಇಂದಿರಮ್ಮ: ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ನಿ ಇಂದಿರಾ ಕುರಿತು ಸಂಧ್ಯಾರಾಣಿ ಅವರ ಬರಹ

ಹುಳಿಮಾವು ಮತ್ತು ಅವರು...
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಜೂನ್ 2026, 7:57 IST
Last Updated : 15 ಜೂನ್ 2026, 7:57 IST
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ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪಿ.ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ನಿ ಇಂದಿರಾ ನಿಧನ
ಪಿ.ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ನಿ ಇಂದಿರಾ ನಿಧನ
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ಪಿ.ಲಂಕೇಶ್ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
literatureP Lankesh

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