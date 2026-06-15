ಮಿಸ್ ಯೂ ಇಂದಿರಮ್ಮ: ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ನಿ ಇಂದಿರಾ ಕುರಿತು ಸಂಧ್ಯಾರಾಣಿ ಅವರ ಬರಹ

<p>ಲಂಕೇಶ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅವರು ’ಹುಳಿ ಮಾವಿನ ಮರ’, ಆದರೆ ಇಂದಿರಾ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅವರು ’ಹುಳಿ ಮಾವು’.. ನಾನೂ ಇದೇ ಮನೋಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಕೂತೆ... ಹುಳಿಮಾವನ್ನು ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹಣೆ ಪಟ್ಟಿಯೊಡನೆ ಇಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಇರಾದೆಯೂ ನನಗಿತ್ತು.... ಆದರೆ ಓದುತ್ತಾ ಓದುತ್ತಾ ಹುಳಿ ಮಾವು ಮಾಗುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು..ಓದುತ್ತಾ ಓದುತ್ತಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಿಗರೇಟಿನ ಎಳೆ ಮತ್ತು ಅದರೊಡನೆ ಗಂಟು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನನ್ನದೇ ಬಾಲ್ಯದ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳು ನನ್ನ ಮನದಾಳದಲ್ಲಿ ಮೂಡತೊಡಗಿದವು.</p><p>ಒಂದು ಸಲ ಬಸವನಗುಡಿಯ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದಾನದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತಿರುವಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ, ಲಂಕೇಶ್, ತೇಜಸ್ವಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವರು ನಡೆದು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಲಂಕೇಶ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾದು ಆಗುವಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಿಗರೇಟಿನ ಎಳೆಯ ಪರಿಮಳ, ಥೇಟ್ ನನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಪಕ್ಕ ಕೂತರೆ ಆವರಿಸುವಂತಹದ್ದು ...</p><p>ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಕವಿತಾ ಲಂಕೇಶ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇರದೆ ಅಳುವಾಗ, ’ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಲಗಿಕೋ’ ಎನ್ನುವ ಲಂಕೇಶರು ಮುಂದೆ ಕವಿತಾ ’ದೇವೀರಿ’ ಚಿತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ, ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಆಡುತ್ತಾ ಫೋನ್ ಕಟ್ ಆದರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಲಹೆ ಕೇಳುವುದಿತ್ತೇನೋ ಎಂದುಕೊಂಡು, ಆಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಕುರುಡಾಗಿದ್ದರೂ ಇನ್ನೊಂದೇ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಾ, ಗಾಡಿ ಓಡಿಸುತ್ತಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ .... ಯಾವ ಮಾನದಂಡದಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಸ್ವಕೇಂದ್ರಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎನ್ನಲಿ? ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಡವಳಿಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆತ ಪ್ರತಿಕ್ರಯಿಸುವ ರೀತಿಯಿಂದಲ್ಲಾ, ಹಲವಾರು ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆತ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೇ?</p><p>ಇದನ್ನೊಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿ ಎಂದಷ್ಟೇ ಓದದೆ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ಪಟ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ವಿಕ್ಷಿಪ್ತ ಮನಸ್ಸಿನ, ಕರಡಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಗಂಡನ ಜೊತೆಗಿನ ತನ್ನ ದಾಂಪತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಗಟ್ಟಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ, ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳೊಬ್ಬಳು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಎಂದು ಓದಿಕೊಂಡಾಗ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>ಇದು ಆತ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಪುಸ್ತಕ ಶುರುವಾಗುವುದು ಇಂದಿರಾ ಅವರು ಲಂಕೇಶರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಮುಗಿಯುವುದು ಲಂಕೇಶ್ ಬದುಕಿಂದ ದೂರಾದ ಮೇಲೆ.. ಇದೊಂದು ದಾಂಪತ್ಯಗೀತೆ.</p><p>ಈ ಪುಸ್ತಕದುದ್ದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ವ ಮರುಕ ಇಲ್ಲ, ತನ್ನ ಯಾವುದೇ ನಡುವಳಿಕೆಗೆ ತ್ಯಾಗದ ಉಡುಗೆ ತೊಡಿಸಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಯಾವುದೇ ನಡಿಗೆಗೆ, ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ, ಬದುಕಿದ್ದ ರೀತಿಗೆ, ’ನೋಡಿ ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರಲ್ಲಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು’ ಎನ್ನುವ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇಂದಿರಾ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಬರುವುದು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ. ಗಂಡ ಮನೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ತೋಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಇವರೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಾನೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಆಸೆ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ’ನಾನೂ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ’ ಎನ್ನುವ ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.</p>.ಪಿ.ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ನಿ ಇಂದಿರಾ ನಿಧನ.ಪಿ.ಲಂಕೇಶ್ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ.<p>ಅಷ್ಟೇ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರುವುದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಲಂಕೇಶರು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಿಂದ. ಇಂದಿರಾ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ವಿಷಯ ಲಂಕೇಶ್ ಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ, ತೋಟ ಮಾಡುವ ವಿಷಯ ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾದಾಗ ’ನೀನು ನನಗೆ ಒಂದು ಮಾತೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ’ ಅನ್ನುವ ಕೊಂಕು ಲಂಕೇಶರ ನಡೆ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಸಹ. ಆ ಮನೋಭಾವ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗಂಡಂದಿರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುತ್ತದೆ? ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ?? ಲಂಕೇಶರು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇಂದಿರಾ ಅವರ ಸೀರೆ ಅಂಗಡಿಯ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದಲೇ ಮನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೀಳರಿಮೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಮೂಡಿಬರುವ ನಂಜು, ಅಸಹನೆ ಲಂಕೇಶರಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ’ಇದು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ದುಡಿದು, ನಮಗೆ ಬಡಿಸಿರುವ ಅನ್ನ’ ಅಂತ ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಇಂದಿರಾ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಗಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ನಿಜವೂ ಒಮ್ಮೆ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ರಾತ್ರಿ ಸಮಯ ಮೀರಿ, ಇಂದಿರಾ ಬಂದು ಕೂಗಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಮೌನವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಜ.</p><p>ಹಾಗೆ ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಹೆಂಡತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೂಗಾಡಿದಾಗ ಮಗಳು ಗೌರಿ, ’ನೀನು ಹೀಗೆ ಕೂಗಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿನಗೆ ಡೈವೋರ್ಸ್ ಕೊಡಿಸಿಬಿಡುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಆಗುವುದು ಶಾಕ್. ಅಂದರೆ ಅದುವರೆವಿಗೂ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಡುವಳಿಕೆ ಅಸಹಜ, ತಪ್ಪಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅನ್ನಿಸಿರುವುದೇ ಇಲ್ಲ! ಗೌರಿ ಹಾಗೆಂದಾಗ, ಯೋಚಿಸಿ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆಂದೂ ಇಂದಿರಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೂಗಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಗೌರವದಿಂದಲೇ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರ ಸುಮಾರು ನಡುವಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪುರುಷಾಹಂಕಾರ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಅವರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಜ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಲಂಕೇಶರಲ್ಲಿದ್ದ ’ಮನುಷ್ಯ’ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದು ಇಲ್ಲಿ.</p><p>ಇಡೀ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಗೆಳತಿಯರ ನಡುವೆಯೂ ಲಂಕೇಶರು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಗೌರವದಿಂದಲೇ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಅದೊಂದು ಸಂಕೀರ್ಣ ಮನೋಭಾವ. ರಾಷ್ಟಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಪ್ಲೇನಿನಲ್ಲಿ ವಿಮಲಾ ನಾಯ್ಡು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಇಂದಿರಾ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುವುದು ತಡವಾಗಿ, ವಿಮಲಾ ನಾಯ್ಡು ನಿರ್ಮಾಪಕಿಗೆ ಕೊಡುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಕ್ಲಿಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಎನ್ನುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಲಂಕೇಶರು ಅವು ಯಾವುದೇ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದಿರುವುದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಲಂಕೇಶರದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮುಕ್ಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಲಂಕೇಶರು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.</p><p>ಇಡೀ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶವೆಂದರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದಾಗ ಮಾಡುವಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ದೂಷಿಸುವ ಕೆಲಸ ಇಂದಿರಾ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರೇ ಎತ್ತದೆ, ಅವರು ಯಾರೂ ಅಪಾರಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಲೀ, ರೂಪಸಿಗಳಾಗಲೀ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕೆ ತನ್ನ ಘನತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಅನಾಮಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಡದಿರುವ ಮೂಲಕ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಗಣ್ಯ ಎನ್ನುವಂತೆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒರೆಸಿ ಹಾಕಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ!</p><p>ಲಂಕೇಶರಂತಹ ಮಹಾ ಸಾಗರದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ತನ್ನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದ, ತೊರೆದು ಹೋಗದ, ಸಾಗರದ ಸಖ್ಯದಲ್ಲಿ ನರಳಿದರೂ ಉಪ್ಪಾಗದ ಜೀವನದಿ ಇಂದಿರಾ.</p><p>ಒಂದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಪ್ರವೇಶವಾದಾಗ ನಿರಾಕರಣೆಗೊಳಗಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ರೀತಿ, ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ’ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಲಿ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು’ ಎನ್ನುವ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ’ಇದೋ ನಾನು ಹೊರಟೆ’ ಎಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಚಿತ್ರ ಎದ್ದು ಹೋದಂತೆ ಎದ್ದು ಹೊರಡಬಹುದು. ಹಟ ಮಾಡಿ, ಜಗಳ ಆಡಿ ಸಂಬಂಧ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಡಿದಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಿತ್ತಿಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಡನೆ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೂರ ಕಾದುಕೊಂಡು ಉಳಿದುಬಿಡಬಹುದು. ಇಂದಿರಾ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದನ್ನು. ಅದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಲಂಕೇಶರೂ ಬೆಳೆದರು, ಇಂದಿರಾ ಅವರೂ ಬೆಳೆದರು, ಆದರೆ ಪಾತಿ ಹಾಕಿಟ್ಟ ಎರಡು ಮರಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬೇರು ಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ.</p><p>ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲಾ ಸ್ನೇಹ, ಪ್ರೀತಿ, ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ನಡುವೆಯೇ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಅವಲಂಬನೆ, ದಾಂಪತ್ಯ, ಅನುರಾಗ ಸೊರಗುತ್ತದೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಹಾಗೆ The kids start parenting the parents. ಮಕ್ಕಳು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಅಗತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವೇದನಾ ಶೀಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ತಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಿತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಸರಿ ಎಲ್ಲಾ ಸರಿ, ಆದರೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದುತ್ತಾ, ಓದುತ್ತಾ ಇಂದಿರಾ ಅವರ ತಣ್ಣನೆಯ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿನ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುತ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಮನಸ್ಸು ಕೊರಡಾಯ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಲಿ.... ಲಂಕೇಶರು ಎರಡನೇ ಸಲ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ’ಆಗ ಲಂಕೇಶರು ನಿದ್ರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ’ ಅಂದಾಗ ಮುಂದೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದಲಾಗದಂತೆ ಪುಸ್ತಕ ಮುಚ್ಚಿ ಕೂತ ಆ ಸ್ಥಬ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮರೆಯಲಿ? ಮೊದಲ ಬಾರಿ ತನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನದ ಕಾರಣ, ಆಧಾರ, ಆಸರೆ, ಜೀವವೇ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಜೀವ ಇನ್ನೊಬ್ಬಳಿಗೆ, ಮನೆ, ಮಡದಿ, ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದುದನ್ನು ಇಂದಿರಾ ಓದುವಾಗ, ಹಾಗೆ ಬರೆದ ಆ ಪತ್ರ ಚೂರು ಚೂರಾಗಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ಸಾಂಕೇತಿಕ ... ಆ ಘಳಿಗೆಯ ಶೂನ್ಯ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಅರಿವನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ? ಯಾವುದೇ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ, ಕಸುಬುದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಸುಬುದಾರಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಹಿಡಿತ, ನಿಯತ್ತು ಮತ್ತು ಅದರೆಡೆಗಿನ ನಿಷ್ಠೆಯ ಎದುರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳು, ನಿಷ್ಠೆಗಳೂ ಗೌಣವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದಾ? ಅಥವಾ ಈ ಅಪ್ರತಿಮ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರನ್ನು ಲೋಕದ ನಿಯಮಗಳು ಕಟ್ಟುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆ?</p><p>ಯಾಕೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಜನ ಮಾತ್ರ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ತೇಜಸ್ವಿಯ ಹಾಗೆ ’ನನ್ನ’ ತೇಜಸ್ವಿ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ?</p><p>ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತನನ್ನು ಅವನ ಎಲ್ಲಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನೂ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಮೆಚ್ಚದೆ, ಪ್ರೀತಿಸದೆ, ಆರಾಧಿಸದೆ ಇರುವುದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ..</p><p>ಆದರೇ ಒಬ್ಬ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಅದೇ ಪ್ರತಿಭಾವಂತನನ್ನು ಅವನ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನ ಎಲ್ಲಾ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನೂ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವುದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ...</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>