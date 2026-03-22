ಶರೀಫರ ಉಚಿತ ತರಕಾರಿ ಸೇವೆಯೂ...

<p>ಅದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಮಜಿ ವೀರಕಂಭ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಅಡುಗೆಮನೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಕುದಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅಡುಗೆಮನೆಯು ಹೊಗೆ ಮತ್ತು ಗದ್ದಲದಲ್ಲಿ ಬೆರೆತುಹೋಗಿತ್ತು. ಹೊರಗೆ ಮಕ್ಕಳು ತಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದು ಸಾಲಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಮಿನುಗು.</p>.<p>ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸಂಗೀತಾ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೊರತೆವೊಂದು ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಪಾತ್ರೆಯೊಳಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಸಾಂಬಾರಿದ್ದರೂ, ಅದರೊಳಗೆ ತರಕಾರಿ ತುಂಡುಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಬರುವ ತರಕಾರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಅದೇ ಇದ್ದಿತ್ತು.</p>.<p>‘ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ?’ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿತು.</p>.<p>ಆ ಕಳವಳವೇ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ದಿನ ಬಂಟ್ವಾಳದ ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿಯ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿತು.</p>.<p>ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನವಾಗಿದ್ದ ಯುವಕನ ಮುಂದೆ ಅವರು ಕ್ಷಣಕಾಲ ನಿಂತರು. ಮಾತು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಜರಿದರು. ನಂತರ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದರು:</p>.<p>‘ಸರ್… ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಸಿಯೂಟಕ್ಕೆ ತರಕಾರಿ ಸಾಲುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀರಾ?’</p>.<p>ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿನಂತಿಯಂತಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಸಿವಿನ ಕಳಕಳಿ ಅಡಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ ಯುವಕ ಕ್ಷಣಕಾಲವೂ ಯೋಚಿಸಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>‘ಖಂಡಿತಾ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಶಾಲೆಯವರು ಬಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ.</p>.<p>ಆ ಯುವಕನೇ ಮಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್.</p>.<p>ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕಿಯ ಕಳವಳ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಯುವಕನ ‘ಹೌದು’ ಎನ್ನುವ ಸ್ಪಂದನೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಸಣ್ಣ ಸಹಾಯ ಇಂದು ಹಲವು ಶಾಲೆಗಳ ಮಕ್ಕಳ ತಟ್ಟೆಗೆ ತರಕಾರಿ ತಲುಪುವ ಸೇವೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ.</p>.<p>ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಯುವಕ ಮಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ತಮ್ಮ ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಲೇ ಸಮಾಜಸೇವೆಯನ್ನೂ ಜೀವನದ ಭಾಗವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಶಾಲೆಗೆ ತರಕಾರಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ಕ್ರಮೇಣ ಇನ್ನಿತರ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡತೊಡಗಿದರು. ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅವರು ಆರು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಬಿಸಿಯೂಟಕ್ಕೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ತರಕಾರಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಜಿ ವೀರಕಂಭ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 18 ರಿಂದ 20 ಕೆ.ಜಿ. ತರಕಾರಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಂದಾವರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 5 ರಿಂದ 6 ಕೆ.ಜಿ. ತರಕಾರಿ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕೆಲಿಂಜ ಶಾಲೆಗೆ 10 ರಿಂದ 12 ಕೆ.ಜಿ., ಬಾಯಿಲಾ ಶಾಲೆಗೆ 8 ರಿಂದ 10 ಕೆ.ಜಿ., ನಗ್ರಿ ಬೊಳ್ಳಾಯಿ ಶಾಲೆಗೆ 10 ರಿಂದ 12 ಕೆ.ಜಿ., ಹಾಗೂ ಕಂಚಿನಡ್ಕ ಪದವು ಸಜೀಪ ಶಾಲೆಗೆ 12 ರಿಂದ 14 ಕೆ.ಜಿ. ತರಕಾರಿ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ತರಕಾರಿಗಳು ಶಾಲೆಗೆ ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರ ಸಹಕಾರವೂ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದೆ. ಮಜಿ ವೀರಕಂಭ, ಕೆಲಿಂಜ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಲಾ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಿನ್ನು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂದಾವರ<br>ಶಾಲೆಗೆ ಸ್ವತಃ ಶರೀಫ್ ಅವರೇ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ನಗ್ರಿ ಬೊಳ್ಳಾಯಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆಟೊರಿಕ್ಷಾ ಕಳುಹಿಸಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಕಂಚಿನಡ್ಕ ಪದವು ಸಜೀಪ ಶಾಲೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಬಂದು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳ ಬಿಸಿಯೂಟದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಲೆಂದು ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಕ್ಯಾಬೇಜ್, ಬೀನ್ಸ್, ಅಲಸಂದೆ, ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಮುಂತಾದ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಾಸರಿ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ತರಕಾರಿ ಈ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಶಾಲೆಗಳ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ ಏರಿದರೂ ಶರೀಫರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷ.</p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ಶರೀಫ್ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತರಕಾರಿ ಖರೀದಿಸುವ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಅವರು ಶೇಕಡಾ 30 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಇರಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶರೀಫ್ ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ‘ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ನನ್ನ ಕಾಣಿಕೆ’ ಎಂಬ ಪುಟ್ಟ ದೇಣಿಗೆ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಮೊದಲ ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದವರು ಅಕ್ಷರ ಸಂತ, ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬ. </p>.<p>‘ಉನ್ನತ ಕೆಲಸಗಳು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ದೇಣಿಗೆಗಳಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಹಲವಾರು ಕೈಗಳು ಸೇರಿದಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶರೀಫರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶರೀಫರ ಈ ಸೇವೆಯ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲವೂ ಇದೆ. ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರಾದ ಮಹಮ್ಮದ್ ನಜೀರ್, ಮಿಯಾಜ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣದ ಕಾರಣದಿಂದ ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ ತೆರವುಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾದಾಗ ಇವರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯ ಗಂಗಾಧರ ರಾವ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಶರೀಫರಿಗೆ ನೆರವಾದರು. ಅವರು ಈಗ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಶರೀಫ್ ಸದಾ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ನಿತ್ಯದ ಬಿಸಿಯೂಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಶಾಲೆಗಳ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಶರೀಫ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಹಲವು ಸಂಘ–ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿವೆ.</p>.<p>‘ಮಕ್ಕಳ ಬಿಸಿಯೂಟದಲ್ಲಿ ನನ್ನದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅನುಕೂಲಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಕಡೆ ಗಮನಹರಿಸಿ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಶಾಲೆಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ಶರೀಫ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕಿಯ ಕಳವಳದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಕಥೆ ಇಂದು ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ತುಂಡಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತು ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಂಟ್ವಾಳದ ಈ ಯುವಕ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>