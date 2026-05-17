ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ: ಶ್ಯಾನುಭೋಗನಿಂದ ಜಮೀನು ಪಡೆಯಲು ಜೀತಗಾರನ ಬಂಡಾಯ!

ಮೈಸೂರಿಗೆ ಇನ್ನೂರು ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ತೀರಾ ಕಮ್ಮಿ ಎಂಬಂತಿದ್ದ ಕಾಲ ಅದು.</p><p>ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದ, ಕಾಡೇ ದಾರಿ, ನಡಿಗೆಯೇ ಸಾರಿಗೆಯಾಗಿದ್ದ ಕಾಲ. ದಾರಿಗುಂಟ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಉಪಟಳ ಬೇರೆ. ಅಂಥ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀತಗಾರಿಕೆಯ ಬೇಗುದಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯುತ್ತಿದ್ದವರು ಹಲವರು. ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಕನಸು ಕನಸಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಮೀನುದಾರಿಕೆಯ ಹಕ್ಕು ಸಾಧಿಸಲು ಜೀತಗಾರ ತಳವಾರರೊಬ್ಬರು ಶ್ಯಾನುಭೋಗರ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಡಾಯವೆದ್ದು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು!</p><p>ದೂರದಿಂದ ನಡೆದು ಬಂದು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಮಹಾರಾಜರು ಉದಾರವಾಗಿ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದರು. ಜಮೀನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಅಮಲ್ದಾರರು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಆದರೂ ಕೊಡದೆ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಳೆ ಸತಾಯಿಸಿದ ಶ್ಯಾನುಭೋಗರು ಕೊನೆಗೆ ಜೀತಗಾರನ ಬಂಡಾಯಕ್ಕೆ ಮಣಿದ ಯಶೋಗಾಥೆ ಇದು.</p><p>ಹಳ್ಳಿಯ ಹೆಸರು ರಾಮೇಶ್ವರ. ಬಂಡಾಯವೆದ್ದ ಜೀತಗಾರನ ಹೆಸರು ಕರೆಹನುಮಯ್ಯ. ರಾಮ– ಹನುಮ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಜೊತೆಯಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂಡಾಯವೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಊರ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ ನೆಪವಷ್ಟೇ. ಕಾಲ? 1930ರ ದಶಕ.</p><p>ಇದ್ದ ಒಂದೆಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಹನುಮಯ್ಯ, ಶ್ಯಾನುಭೋಗರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಹೀಗೆ: ಸ್ವಾಮೀ, ನನಗೆ ಜಮೀನಿಲ್ಲ ಅಂಬೋದು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಎರಡೆಕರೆ ಜಮೀನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಡಿ. ನಾನು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅನಾಥರಾಗೋದು ತಪ್ಪಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತೆ'.</p><p>ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ಯಾನುಭೋಗರು ಹೇಳುವುದು ಹೀಗೆ: ಅಯ್ಯೋ, ಹುಚ್ಚು ಮುಂಡೇದೆ, ಜಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವವರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾರಾಜರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಮಾತು. ಶ್ಯಾನುಭೋಗನಾಗಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆ ಮಾಡಿರೋನು ಹೋಗೋಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನೀನು ಮಹಾರಾಜರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇನೋ. ಜಮೀನಿನ ಕನಸು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದು ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ಕಲಿಸು'. ಇದು ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಉಚಿತ ಬುದ್ಧಿವಾದ.</p><p>ಮೂರನೇ ಮಗನನ್ನು ಹೆತ್ತು ಹನುಮಯ್ಯನ ಪತ್ನಿಯೂ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿದರು. ಮೊದಲ ಮಗ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಾವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರಿದ. ಜೀತವೇ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಮಗ ಲೆಂಕಪ್ಪನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಮೂರನೇ ಮಗನೂ ಜೀತಗಾರನೇ. ಇಂಥ ಕಡುಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹನುಮಯ್ಯ ಮಹಾರಾಜರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೊರಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದು ಬಂಡಾಯದ ಮೊದಲ ಆರಂಭ. ರಾಜರು ಸಿಗುವರೇ? ಅರ್ಜಿ ಪಡೆಯುವರೇ? ಜಮೀನು ಸಿಗುವುದೇ? ಎಂಬ ಯಾವ ಖಚಿತತೆಯೂ ಇಲ್ಲದ ಬಂಡಾಯದ ನಡಿಗೆ. ಹೆಜ್ಜೆಗಳೆಷ್ಟು? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದಣಿವು? ಅನುಭವಿಸಬೇಕಷ್ಟೇ. ಆದರೂ ಅದು ಕುಟುಂಬಪ್ರೇಮಿ ವೃದ್ಧನೊಬ್ಬನ ಭರ್ತಿ ಭರವಸೆಯ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ನಡಿಗೆಯಾಗಿತ್ತು.</p><p><strong>ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ, ಮೆಣಸಿನಖಾರದೊಂದಿಗೆ ಮೈಸೂರಿನತ್ತ...</strong></p><p>ಶ್ಯಾನುಭೋಗರನ್ನು ಕೇಳಿ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲವೆಂದುಕೊಂಡು ಊರ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಬರೆಸಿಕೊಂಡ ನಿರಕ್ಷರಿ ಹನುಮಯ್ಯ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೊರಡುವ ತೀರ್ಮಾನ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರ ವಿರೋಧ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಹೆಣವಾದರೆ ಹುಡುಕುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಹತ್ತು ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ, ಮೆಣಸಿನಖಾರದ ಬುತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಡಿಗೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಸಂಜೆಯಾದ ಊರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಯಣದ ಕತೆ ಹೇಳುವುದು. ಜನ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು, ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನಡೆಯುವುದು. ಇದೇ ಕಾಯಕ. ಜೀತವಿಮುಕ್ತಿಯ ಮಾಯಕ.</p><p>ಕೊನೆಗೂ ಮೈಸೂರು ಸೇರಿ ಅರಮನೆಯ ಅಂದಕ್ಕೆ ಬೆರಗಾದರು. ಅರೆಮನೆ ಪಕ್ಕದ ಅಂಗಡಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರ ಧರ್ಮದರ್ಶನದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾದು ನಿಂತರು. ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೂ ಆಯಿತು. ಅವರು ಜಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೂ ಆಯಿತು. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣ ಅದು. ಪಯಣ ಮುಗಿದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ವಾಪಸು ಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಕರೆಹನುಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ ಲೆಂಕಪ್ಪನಿಗೆ ಎರಡೆರಡು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವು ಶ್ಯಾನುಭೋಗರಿಗೂ ಬಂತು. ಇದು ಆ ಕಾಲದ ಆಡಳಿತದ ವೈಖರಿ. ಅದನ್ನು ಅವರೇ ಹನುಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೂ ಆಯಿತು.</p><p>ಬೇಸಿಗೆ ಕಳೆದು, ಮುಂಗಾರು ಶುರುವಾದರೂ ಜಮೀನು ಮಾತ್ರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಶ್ಯಾನುಭೋಗರ ಉದಾಸೀನದ ಮಾರುಗಳನ್ನು ತಾಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ, ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಬಳಿ ಗೋಗೊರೆದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಶ್ಯಾನುಭೋಗರದ್ದು ಪ್ರತಿದಿನದ ಭರವಸೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿಯದ್ದು ಭರವಸೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಲೋಟ ಕಾಫಿ. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಬಿದ್ದರೂ ಜಮೀನಿಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ತಾಳ್ಮೆ ಇಡಿಯಾಗಿ ಕರಗುವ ಸನ್ನಿವೇಶ. ಜಮೀನು ಕೊಡಿ ಎಂದು ಜೋರಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ನಯವಾಗಿಯೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಭಿನ್ನವಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಇದೂ ಆಡಳಿತವೇ.</p>.ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಕಣ: ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್ ಕಂಡುಕೊಂಡ ‘ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ’ದ ಅರ್ಥ!.ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಕಣ: ಪುಸ್ತಕ ಮುದ್ರಣ; ಆಗಲೂ, ಈಗಲೂ ಒಂದೇ ಸಾವಿರ!.<p><strong>ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂಡಾಯ</strong></p><p>ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದು ಕತ್ತಲಾದ ಮೇಲೆ ಶ್ಯಾನುಭೋಗರನ್ನು ಅವರ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಹನುಮಯ್ಯನವರದ್ದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಎರಡು ಹಳ್ಳಿಗಳ ನಡುವೆ ಕಾಡಿನ ದಾರಿ. ಒಂದು ಸಂಜೆ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರಲು ಹೊರಟರು. ಮುಂದೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಡೆಯುವ ತಳವಾರ. ಹಿಂದೆ ಶ್ಯಾನುಭೋಗ. ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಹನುಮಯ್ಯರ ಆಕ್ರೋಶದ ಕಟ್ಟೆ ಒಡೆದಿತ್ತು. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಿನ ಗೋಗರೆಯುವುದು?</p><p>ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ದೇ, ದೊಣ್ಣೆ ಎತ್ತಿ ಶ್ಯಾನುಭೋಗರ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು, ‘ಲೇ ಶೇಷಗಿರಿ, ಎಷ್ಟು ದಿನಾಂತ ನಾನು ಕಾಯೋದು, ನನಗೆ ಜಮೀನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀಯೋ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ತಲೆ ಎರಡು ಹೋಳು ಮಾಡಲೋ, ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸಿಬಿಡ್ತೀನಿ’ ಎಂದು ರೌದ್ರಾವತಾರ ತಾಳಿದರು. ಅದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರದ ಶ್ಯಾನುಭೋಗರು, ‘ಲೇ ಕರೆಹನುಮಯ್ಯ, ಬೇಡ ಕಣೋ, ನಾಳೇನೇ ನಿನ್ನ ಜಮೀನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು.</p><p>ರಾತ್ರಿ ಊರಿಗೆ ಬಂದ ಹನುಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹೊರಳಾಡುತ್ತಲೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಾಗಿತ್ತು. ಶ್ಯಾನುಭೋಗ ಶೇಷಗಿರಿರಾವ್ ಕರೆ ಕಳಿಸಿದ್ದರು. ಭಯದಿಂದಲೇ ಹೋದ ಹನುಮಯ್ಯನವರಿಗೆ, ‘ನೋಡೋ ಕರೆಹನುಮಾ, ಊರಿನ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ ದಿಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸರ್ವೆ ನಂಬರು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಮೂರರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಮಗನ ಹೆಸರಿಗೆ ಎರಡೆರಡು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಕಂದಾಯ ಕಟ್ಟಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಜಮೀನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>ಈ ಕರೆಹನುಮಯ್ಯ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ, ಬಂಡಾಯ ಲೇಖಕ, ಕವಿ ಎಲ್.ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಅವರ ತಾತ. ಲೆಂಕಪ್ಪನವರೇ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರ ತಂದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಾತ ಜಮೀನು ಪಡೆದ ಬಗೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಕಥನ ’ಒಂಟಿ ಕಾಲಿನ ನಡಿಗೆ’ಯಲ್ಲಿ ಅವರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೂವರೆ ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ಈ ಕೃತಿಯು, ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ದಮನಿತರು ಇಂದಿಗೂ ಬಂಡೇಳಲೇಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಇವತ್ತಿನ ಆಕ್ರೋಶವೂ ಇಂಥದ್ದೇ ಆಗಿದೆ.ಜಾತಿ–ವರ್ಗ ಆಧರಿಸಿದ ಶೋಷಣೆಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಚಿಕ್ಕ–ಪುಟ್ಟ ಬಂಡಾಯಗಳೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ–ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿವರ್ಧಕಗಳಂತೆಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕಾಲ ಸರಿದರೂ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸ್ಮೃತಿಗಳೊಳಗೇ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ತಲೆಮಾರಿನಿಂದ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಜೀವಂತವೇ. ಅವೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿಧಾತುಗಳು.</p><p>ಬಂಡಾಯ ಸಾಮುದಾಯಿಕವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವೈಯಕ್ತಿಕವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಮುದಾಯದ ನಡುವೆ ನಿಂತಾಗ ಬಂಡಾಯಕ್ಕೆ ವಿಚಿತ್ರ ಶಕ್ತಿ, ಆವೇಶಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಯಾರ ಬೆಂಬಲವೂ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವ ಸಂಘಟನೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ, ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಬಂಡಾಯವೇಳುವಾಗ? ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂಗತಿ. ಯಶಸ್ಸು ಅಪರೂಪ. ಆದರೂ ಇಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೇ ಇಂದಿಗೂ ಆಡಳಿತಗಾರರ ದಪ್ಪ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹದ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಹನುಮಯ್ಯ ಅಂಥವರು ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ನಡುವೆಯೂ ಇದ್ದಾರೆ!</p>.ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಕಣ: ಲೆಸ್ಲಿ ಕೋಲ್ಮನ್ ಎಂಬ ಕೃಷಿಯ ಕೋಲ್ಮಿಂಚು!.ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಕಣ: ಮೇಲುಕೋಟೆಯ ಚೆಲುವಯ್ಯನಿಗೆ ಅಶೋಕಪುರಂ ದಲಿತರ ಪೂಜೆ!\n\n.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>