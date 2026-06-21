ʼಕಿಷ್ಕಿಂದ ಕಲಹʼ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ರಂಗರೂಪ: ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ

<p>ಮೈಸೂರಿನ ಕಲಾಮಂದಿರದ ಕಿರು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ‘ಕಿಷ್ಕಿಂದ ಕಲಹ’ ಮೊದಲ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿತು. ಸಾತ್ವಿಕಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ನಲವತ್ತು ದಿನಗಳ ರಂಗ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದ ಸಮಾರೋಪದ ಅಂಗವಾಗಿ, ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರೇ ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ರಂಗದ ಮೇಲೆ ಜೀವಂತಗೊಳಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷ.</p>.<p>ವೆಂಕನಗೌಡ ಅಣೆರ್ ಅವರು ಕುವೆಂಪು ಅವರ ‘ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ’ ಹಾಗೂ ‘ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ’ದ ಕಿಷ್ಕಿಂದ ಕಾಂಡವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಾಟಕ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಷ್ಕಿಂದೆಯ ರಾಜಕೀಯ, ಸಹೋದರರ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ, ಧರ್ಮ–ಅಧರ್ಮಗಳ ತಾತ್ವಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀರಾಮನ ನಿರ್ಧಾರದ ಸುತ್ತಲಿನ ನೈತಿಕ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಸೀತಾಪಹರಣದ ಬಳಿಕ ಶ್ರೀರಾಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಸೀತೆಯ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಷ್ಕಿಂದೆಗೆ ಬರುವ ಘಟನೆಯಿಂದ ಕಥೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಗ್ರೀವನೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ, ವಾಲಿ–ಸುಗ್ರೀವರ ವೈಮನಸ್ಸು, ಯುದ್ಧಗಳು ಹಾಗೂ ವಾಲಿವಧೆ ಕಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟಗಳಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಾಲಿಯ ಮರಣಶಯ್ಯೆಯ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಾಟಕದ ತಾತ್ವಿಕ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ವಾಲಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ರಾಮನು ನೀಡುವ ಉತ್ತರಗಳು ಧರ್ಮದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದಿಡುತ್ತವೆ.</p>.<p>ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಂಕಿತ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥಾವಸ್ತುವನ್ನು ಅತಿಯಾದ ಭವ್ಯತೆಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯದೆ ಸರಳ ಮತ್ತು ನೇರ ರಂಗಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆ. ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದರೂ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಶ್ರೀರಾಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಜನಿಗೌಡ ಹಾಗೂ ಚಂದನ ಅವರ ಅಭಿನಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಈ ಎರಡೂ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಕಲಾವಿದರು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದು ನಾಟಕದ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಪಾತ್ರದ ಲಿಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದನ್ನೇ ಮರೆಸುವಂತೆ ಅವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಾಲಿ ಮತ್ತು ಸುಗ್ರೀವರ ನಡುವಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ನಾಟಕ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಹೋದರತ್ವ, ಅಧಿಕಾರದ ಹಂಬಲ ಹಾಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬನೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂಶಗಳನ್ನು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿ ಹೆಣೆದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಸುಗ್ರೀವನ ಶ್ರೀರಾಮನ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸವೂ ಕಥಾನಕಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಗಾಢತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.</p>.<p>ತಾರಾ ಮತ್ತು ಶೂರ್ಪಣಖಿ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ರಂಗಕಲಾವಿದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಅನುಭವ ಮತ್ತು ದೇಹಭಾಷೆಯ ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಅವರು ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದರು. ಅನುಭವಿ ಕಲಾವಿದರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಯುವ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು.</p>.<p>ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಚಂಗಚಹಳ್ಳಿ ಅವರ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ನಾಟಕದ ಭಾವ ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿತು. ಸಿದ್ದೇಶ್ ಬದನವಾಳು, ದರ್ಶನ್ ಪಾಂಡ, ಮಲ್ಲೇಶ್ ವಿ. ಹಾಗೂ ನೀತು ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಸಾಂಗತ್ಯ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ರಂಗವಿನ್ಯಾಸವೂ ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನೆರವಾಯಿತು. ಯುದ್ಧದ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಲನವಲನ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ವಿನ್ಯಾಸ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.</p>.<p>ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಇದು ಮೊದಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ಮಿತಿಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೂ ಅವು ಸಹಜವೆನಿಸುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ‘ಕಿಷ್ಕಿಂದ ಕಲಹ’ ಕೇವಲ ರಾಮಾಯಣದ ಒಂದು ಘಟನೆಯ ಪುನರ್ಕಥನವಲ್ಲ; ಧರ್ಮ, ನ್ಯಾಯ, ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಮಕಾಲೀನ ಸಂವೇದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದಿಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರ ಉತ್ಸಾಹ, ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಮರ್ಥ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಕಥೆಯ ನೈತಿಕ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳ ಸಮತೋಲನದ ನಿರೂಪಣೆಯಿಂದ ಈ ನಾಟಕ ಮೈಸೂರಿನ ಹವ್ಯಾಸಿ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಾತ್ವಿಕಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಫಲಶ್ರುತಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪರಿಪಕ್ವ ರಂಗಪ್ರಯೋಗಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-51-155190537</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>