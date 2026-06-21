ಮೊದಲ ಓದು: ನಂದಿಬೆಟ್ಟದ ಹಲವು ಮುಖಗಳ ಅನಾವರಣ..

<p>ಇಂದಿನ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ನಂದಿಬೆಟ್ಟ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಪ್ರವಾಸ ತಾಣ; ನಗರಜೀವನದ ಜಂಜಾಟದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಕ್ಷಣ ಕಳೆಯುವ ತಾಣ. ಬೆಟ್ಟ ಏರುವ ಸಂಭ್ರಮ, ತುದಿಯಿಂದ ಕಾಣುವ ನಿಸರ್ಗದ ವೈಭವ, ದೂರದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವ ನಗರೀಕರಣದ ನೋಟ–ಹೀಗೆ ನಂದಿಬೆಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಆದರೆ ನಂದಿಬೆಟ್ಟದ ನಿಜವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು? ಅದರ ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಪೌರಾಣಿಕ ಮಹತ್ವವೇನು? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಮಹನೀಯರು ಯಾರು? ಅವರ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ, ನೆನಪುಗಳಲ್ಲಿ ನಂದಿಬೆಟ್ಟ ಹೇಗೆ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ? ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಲೇ ಈ ನೆಲದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಮತ್ತು ಸೊಬಗನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಕೃತಿಯೇ ‘ನಂದಿಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲುಗಡೆ’.</p>.<p>ಪತ್ರಕರ್ತ, ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಡಿ.ಜಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರು 32 ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಮೂಲಕ ನಂದಿಬೆಟ್ಟದ ಬಹುಮುಖ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ‘ನಂದಿಬೆಟ್ಟವೇರಿ’ ಎಂಬ ಪೀಠಿಕೆಸ್ವರೂಪದ ಮೊದಲ ಲೇಖನದಲ್ಲಿಯೇ, ‘ನಂದಿಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ನಂದಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಇತಿಹಾಸ, ಪೌರಾಣಿಕತೆ, ಜಾನಪದ ನೆಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ನಡವಳಿಕೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ದರ್ಶಿಸುವ ಯತ್ನ ಇದು’ ಎಂದು ಲೇಖಕರು ಕೃತಿಯ ಆಶಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇತಿಹಾಸ, ರಾಜಮನೆತನಗಳ ನಂಟು, ‘ಹೈದರ್ ಡ್ರಾಪ್’ನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಬೆಟ್ಟ, ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ದಾಖಲಾತಿಗಳು, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬರೆದ ಪತ್ರಗಳು, ಬೆಟ್ಟದ ಹಕ್ಕಿ ಸಂಕುಲ, ಬಂಡೆ ರಚನೆಗಳು, ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಂಪರ್ಕ...ಹೀಗೆ ನಂದಿಬೆಟ್ಟದ ಹಲವು ಮುಖಗಳನ್ನು ಕೃತಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಪರೂಪದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಈ ಕೃತಿ, ನಂದಿಬೆಟ್ಟ ಕುರಿತ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ತಣಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನೂ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-51-1040260230</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>