ಕೆರೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಹಸಿರು ಕನಸು: ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರೇಗೌಡರು

<p>ವೃಕ್ಷಮಾತೆ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾದ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಪ್ರೇರಣೆ ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕರನ್ನು ಹಸಿರು ಕಾರ್ಯಗಳತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವರ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅನೇಕ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪೈಕಿ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಾದಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರೇಗೌಡರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು.</p>.<p>ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಏರಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು-ಹಂಪಲುಗಳ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭೂದಾಹಿಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳಬಹುದಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗವನ್ನು ಹಸಿರಿನಿಂದ ಆವರಿಸಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವೂ ಎದುರಾಯಿತು. ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇಯಲು ಜಾಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಕೆಲವರು ನೆಟ್ಟ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕಿದ ಘಟನೆಗಳೂ ನಡೆದವು. ಆದರೂ ಮಾರೇಗೌಡರು ಹಿಂಜರಿಯಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಇಂದು ಅವರು ಬೆಳೆಸಿದ 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳು ಫಲ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ನೇರಳೆ, ಮಾವು, ಹಲಸು, ಸಪೋಟ, ಸೀಬೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣಿನ ಮರಗಳು ಕೆರೆ ಅಂಗಳವನ್ನು ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳ ಕೊಂಬೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕಲರವ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣುಗಳ ಸುವಾಸನೆಗೆ ಸೆಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಅಳಿಲು, ಮುಂಗುಸಿ, ಕಪ್ಪೆ, ಆಮೆ, ನೀರುಹಾವು, ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಜೀವಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಕಂಡುಕೊಂಡಿವೆ.</p>.<p>ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಮರಗಳ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಶಾಲೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗಾಗಿ ಮರಗಳತ್ತ ಧಾವಿಸುವ ಮಕ್ಕಳ ದಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಶ್ಯ. ಹಣ್ಣುಗಳ ರುಚಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಅರಿವಿಲ್ಲದೇ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪಾಠವನ್ನೂ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವಜಾಲದ ಕೊಂಡಿಯಾದ ಮರಗಳು ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನದ ಜೀವಂತ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಾಗಿವೆ. ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಪಾಠವನ್ನು ಅವು ತಣ್ಣಗೆ ಹೇಳುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಈ ಹಸಿರು ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಶ್ರಮವೂ ಇದೆ. ಮಾರೇಗೌಡರ ಪತ್ನಿ ಆಶಾ, ಮಗ ನೇಹನ್ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಮಗಳು ಚೈತನ್ಯ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸಲು ಕೆರೆಯಿಂದ ಅಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೊತ್ತು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾದಾಗ ದೂರದಿಂದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ತರಿಸಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಯಾರ ಸಹಾಯವನ್ನೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲೇ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಾರೇಗೌಡ ಅವರು ಪರಿಸರ ಸೇವೆಗೆ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ ಕೆರೆ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಗತ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಜೆ ಮತ್ತು ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಮರಗಳ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಲ್ಪಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನರ್ಸರಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಗಳ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿದ್ದ ಕೆರೆಗಳು ಇಂದು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ದುರಾಸೆಯಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಉಳಿದಿರುವ ಅನೇಕ ಕೆರೆಗಳು ಕಲುಷಿತ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಆದರೆ ಕೆರೆಗಳು ಕೇವಲ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ತಾಣಗಳಲ್ಲ. ಸಾವಿರಾರು ಜಲಚರ, ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳಾಗಿವೆ. ಕೆರೆಯ ಭೌತಿಕ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಅಂಶಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ್ದು, ಒಂದರ ಮೇಲಿನ ಹಾನಿ ಇಡೀ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಕ್ಕಿಂತ ಜೀವನಾನುಭವದ ಮೂಲಕ ಅರಿತಿರುವ ಮಾರೇಗೌಡರು, ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಮರಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಒಮ್ಮೆ ಅವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದವರೇ ಇಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮರಗಳ ನೆರಳು, ಹಣ್ಣುಗಳ ಸವಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕಲರವದ ನಡುವೆ ಮಾರೇಗೌಡರ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೌಲ್ಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗತೊಡಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಾರೇಗೌಡರಂತಹ ಪರಿಸರ ಸೇವಕರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ನಮಗೆ ಬದುಕು ನೀಡಿದ ಭೂಮಿ, ಉಸಿರಾಡಲು ಗಾಳಿ, ಕುಡಿಯಲು ನೀರು-ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕೊಡುಗೆ. ಆ ಋಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೀರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳಂದು ಒಂದು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬಹುದು.</p>.<p>ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವರಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಾರೇಗೌಡರಂತೆ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಹಸಿರು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ, ಕೆರೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ, ಜೀವಜಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವಕರನ್ನು ಸಮಾಜ, ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರೆ ಅದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಸಿರು ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಬೀಜವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-51-1081917844</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>