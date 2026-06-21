ಭಾನುವಾರ, 21 ಜೂನ್ 2026
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ಕೆರೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಹಸಿರು ಕನಸು: ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರೇಗೌಡರು

ಎಂ.ವಿ.ನೆಗಳೂರ
Published : 21 ಜೂನ್ 2026, 2:50 IST
Last Updated : 21 ಜೂನ್ 2026, 2:50 IST
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KarnatakaEnvironment

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