‘ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಂಟಿಸ್‌’: ಕೈಮುಗಿದು ಕುಳಿತಿಕೊಳ್ಳುವ ಬೇಟೆಗಾರ!

<p>ಗಿಡದ ಎಲೆಯ ಮೇಲೋ, ಮನೆಯ ತೋಟದ ಕೊಂಬೆಯ ಮೇಲೋ ಕೈಮುಗಿದು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಕೀಟವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು. ನೋಡಲು ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದ ಯೋಗಿಯಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಅದರ ಮುಂದಿನ ಕ್ಷಣವೇ ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೇಟೆ ಹಿಡಿಯುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಇದಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೀಟ ಅಥವಾ ‘ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಂಟಿಸ್’.</p>.<p>ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲೊಂದು ಎನ್ನಬಹುದಾದ ಈ ಕೀಟ ಇಂದು ಕೇವಲ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಕುತೂಹಲ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿಯೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೃಷಿಭೂಮಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ತುಂಬುತ್ತಿರುವ, ಕೀಟಗಳ ವೈವಿಧ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಇಂದಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೀಟದ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಪರಿಸರ ಆರೋಗ್ಯದ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸುಮಾರು 2400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಈ ಕೀಟದ ಮೂಲ ಇತಿಹಾಸವೇ ಅಚ್ಚರಿಯದ್ದು. ಡೈನೋಸಾರ್ಗಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಇದರ ಪೂರ್ವಜರು ಬದುಕಿದ್ದರು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜಿರಳೆ ಮತ್ತು ಗೆದ್ದಲುಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕೀಟ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೀಟವನ್ನು ವಿಶೇಷಗೊಳಿಸುವುದು ಅದರ ದೇಹರಚನೆ. ತ್ರಿಕೋಣಾಕಾರದ ತಲೆ, ಉಬ್ಬಿದ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಮುಳ್ಳುಗಳಿರುವ ಮುಂದಿನ ಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಚಲನೆಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ–ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥ ಬೇಟೆಗಾರನನ್ನಾಗಿಸಿವೆ. ಇತರ ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದರ ತಲೆ ಸುಮಾರು 180 ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೆ ತಿರುಗಬಲ್ಲದು. ಇದರಿಂದ ಸುತ್ತಲಿನ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು.</p>.<p>ಇದು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಚಲಿಸದೆ ಕುಳಿತಿರಬಲ್ಲದು. ಆ ಭಂಗಿಯೇ ದೇವರಿಗೆ ಕೈಮುಗಿದಂತೆ ಕಾಣುವುದರಿಂದ ‘ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಂಟಿಸ್’ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಮೌನದ ಹಿಂದೆ ಬೇಟೆಯ ತಂತ್ರ ಅಡಗಿದೆ. ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಕೀಟವನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯುವ ಇದರ ಚುರುಕುತನ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಳ್ಳಿನಂತಿರುವ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಕಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಕೀಟ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹುತೇಕ ಅಸಾಧ್ಯ.</p>.<p>ಆಹಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ. ಜೇನುಹುಳು, ಚಿಟ್ಟೆ, ಮಿಡತೆ, ಕಣಜ ಮೊದಲಾದ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಇದರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಬಾವಲಿಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೀಟದ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಕೀಟ ಹೊರಸೂಸುವ ಫೆರಮೋನ್ಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಗಂಡುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಹತ್ತಿರ ಸೇರುವುದು ಗಂಡಿಗೆ ಜೀವಪಣದ ಕೆಲಸ. ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಲನದ ವೇಳೆ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡನ್ನೇ ಆಹಾರವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೇ ಈ ಕೀಟದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಕಲ್ಪನೆಗಳೂ ಬೆಳೆದಿವೆ.</p>.<p>ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವ ವಿಧಾನವೂ ವಿಶೇಷ. ಹೆಣ್ಣು ಕೀಟ ಹೊರಸೂಸುವ ನೊರೆ ರೂಪದ ದ್ರವ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ‘ಊಥಿಕಾ’ ಎಂಬ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಹೊದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರೊಳಗೆ ನೂರಾರು ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮರಿಗಳು ಹೊರಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉಳಿದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಬೇಟೆಯಾಗುವ ಅಪಾಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ಅವುಗಳ ಬದುಕುಳಿಯುವ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೀಟಕ್ಕೂ ಶತ್ರುಗಳ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಪರಾವಲಂಬಿ ಕಣಜಗಳು ಇದರ ಮೊಟ್ಟೆಗಳೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಹೊರಬರುವ ಕಣಜದ ಮರಿಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೀಟದ ಭ್ರೂಣಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯೂ ಮತ್ತೊಂದರ ಬದುಕಿನೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಉದಾಹರಣೆ.</p>.<p>ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವೆಡೆ ರೈತರು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೀಟದ ಊಥಿಕಾಗಳನ್ನೇ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಹಜ ಬೇಟೆಗಾರ ಕೀಟಗಳ ಮಹತ್ವ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೀಟವನ್ನು ‘ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಕೀಟ’ವೆಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ನಗರೀಕರಣ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಅತಿಯಾದ ಉಪಯೋಗದಿಂದ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಉಪಕಾರಿ ಕೀಟಗಳ ಬದುಕು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೀಟ ಈಗ ಹಲವೆಡೆ ಅಪರೂಪವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮತೋಲನ ಉಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಇಂತಹ ಜೀವಿಗಳ ಉಳಿವು ಅಗತ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜೀವಲೋಕದ ತುಡಿತಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಾಹಿತಿ ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯಲ್ಲೂ ಕಥೆಯೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೀಟವೂ ಅಂತಹ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಕೈಮುಗಿದು ಮೌನವಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಅದರೊಳಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕ್ರೂರತೆಯೂ ಇದೆ, ಸೌಂದರ್ಯವೂ ಇದೆ, ಬದುಕುಳಿಯುವ ಅದ್ಭುತ ತಂತ್ರವೂ ಇದೆ.<br></p>