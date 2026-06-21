ಭಾನುವಾರ, 21 ಜೂನ್ 2026
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ಭಾನುವಾರ ಪುರವಣಿ: ಟನ್‌ಗಟ್ಟಲೆ ಕಲ್ಲು.. ಜೋಡೆತ್ತುಗಳ ಜೋರು..

ಈರಣ್ಣ ಬೆಂಗಾಲಿ
Published : 21 ಜೂನ್ 2026, 0:59 IST
Last Updated : 21 ಜೂನ್ 2026, 3:01 IST
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ರಾಯಚೂರಿನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಗಂಜ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮುಂಗಾರು ಹಬ್ಬಹಲವು ಆಕರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಜೋಡೆತ್ತುಗಳ ಕಲ್ಲು ಎಳೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಕುಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಜನಪದ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವೈಭವ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
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