<blockquote>ರಾಯಚೂರಿನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಗಂಜ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮುಂಗಾರು ಹಬ್ಬಹಲವು ಆಕರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಜೋಡೆತ್ತುಗಳ ಕಲ್ಲು ಎಳೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಕುಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಜನಪದ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವೈಭವ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.</blockquote>.<p>ಬಾರುಕೋಲು ಸದ್ದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಜನಸ್ತೋಮದ ಗಮನ ಒಂದೇ ಕಡೆ ನೆಟ್ಟಿತು. ನೊಗಕ್ಕೆ ಸರಪಳಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ ಭಾರವಾದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಜಗ್ಗಿಕೊಂಡು ಜೋಡೆತ್ತುಗಳು ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದವು. ‘ಕಾಳ... ಭೈರ... ಓಡು!’ ಎಂದು ರೈತರು ತಮ್ಮ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದರು. ಸುತ್ತಲೂ ಶಿಳ್ಳೆ, ಕೇಕೆ, ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳ ಸದ್ದು. ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಂತವರು, ಗೋದಾಮು ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಗಳ ಮಾಳಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತವರು ಉಸಿರು ಬಿಗಿಹಿಡಿದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಓಟ ಮುಗಿಸಿ ದಣಿದ ಎತ್ತುಗಳ ಮೈಯನ್ನು ಮಾಲೀಕರು ನೇವರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು; ಕೊಡದಿಂದ ನೀರು ಸುರಿದು ಅವುಗಳನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾಯಚೂರಿನ ಮುಂಗಾರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾದ ಜೋಡೆತ್ತುಗಳ ಕಲ್ಲು ಎಳೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಚಿತ್ರಣ ಇದು.</p>.<p>ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕಾರಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾಯಚೂರಿನ ಮುನ್ನೂರುಕಾಪು ಬಲಿಜ ಸಮಾಜ ರಾಜೇಂದ್ರ ಗಂಜ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂರು ದಿನಗಳು ನಡೆಯುವ ಈ ಹಬ್ಬವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ; ರಾಯಚೂರಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗುರುತಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ.</p>.<p>ಹಬ್ಬದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವೇ ಜೋಡೆತ್ತುಗಳ ಕಲ್ಲು ಎಳೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜೋಡೆತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಿಲಾರಿ, ಒಂಗೋಲ್, ದೇವಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಎತ್ತುಗಳು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ರೈತರು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದು, ನಿಯಮಿತ ತಾಲೀಮು ಮಾಡಿಸುವುದು, ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲ. ಅನೇಕ ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಬಹುಮಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲ; ಅದು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ವಿಷಯ.</p>.<p>ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ದಿನ ಒಂದೂವರೆ ಟನ್, ಎರಡನೇ ದಿನ ಎರಡು ಟನ್ ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ದಿನ ಎರಡೂವರೆ ಟನ್ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಎಳೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಜರುಗುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ಈ ಉತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ತಿಂಗಳುಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಸಿದ್ಧತೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ರೈತರಿಗೆ ಊಟ, ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಮುನ್ನೂರುಕಾಪು ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರು, ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಉತ್ಸವದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವೂ ಇದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಗಂಗನಗಾರ ನಾಗಣ್ಣ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯವು, 2000ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ ಎ. ಪಾಪಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ರೈತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಲ್ಲು ಎಳೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ಹಬ್ಬವು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>‘ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಎತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಎರಡನೇ ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ ಗೆಲ್ಲುವ ಕನಸು ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ರಾಮದುರ್ಗದ ರೈತ ಆಂಜನೇಯ ಸುಖಮುನಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಎತ್ತುಗಳು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಹುರುಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮೇಯಿಸಿ, ಭಾರದ ಕಲ್ಲು ಎಳೆಯುವ ತಾಲೀಮನ್ನೂ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ದುಡಿಯುವ ಎತ್ತುಗಳಿಗಾಗಿ ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಗದು ಬಹುಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರುವುದು ರೈತರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.</p>.<p>ಕಲ್ಲು ಎಳೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕುಸ್ತಿ, ಭಾರದ ಗುಂಡುಕಲ್ಲು ಎತ್ತುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಉಸುಕಿನ ಚೀಲ ಎತ್ತುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಅಲಂಕೃತ ಎತ್ತುಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ, ನಾಟಕ, ವೀರಗಾಸೆ, ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ, ಕಂಸಾಳೆ, ಕೀಲು ಕುದುರೆ ಕುಣಿತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂಗಾರು ಹಬ್ಬವು ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಲ್ಲ; ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ರೈತ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಹುಪಾಲು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ರೈತನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಆ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು, ರೈತರ ಶ್ರಮವನ್ನು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸೊಗಡನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸುವ ಹಬ್ಬವೇ ರಾಯಚೂರಿನ ಮುಂಗಾರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಬ್ಬ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-51-723187526</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>