ರೂಬರೂಹ್‌- ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನು ಹೇಳ್ತದ ಈ ಹಾಡು..

<p>ರೂಬರೂ ಅಂದ್ರ ಎಲ್ಲಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತದ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗೂದು ಅಂತರ್ಥ. ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಈ ಮಾತು ಅಗ್ದಿ ಸಹಜಗೆ ಬಳಸ್ತಾರ. ರೂಬರೂ ಆದಾಗ ಮುಂದಿನ ಖಬರು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿ, ಸಂಗ್ತಿ ಅಂತರ್ಥ. ಆದರ ನಾ ಯಾಕ, ರೂಬರೂ ಅನ್ನೂವ ಪದವನ್ನು ರೂಬರೂಹ್ ಅಂತ ಬಳಸಾತೇನಿ ಅಂದ್ರ ಬರ್ರಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗೂನು ಅಂತ. ಭಯಂಕರ ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಈ ಪದ. ಆದ್ರ ಖರೇ ಹೇಳ್ರಿ ಹಾಡು ಕೇಳೂಮುಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮೊಳಗೇ ಕೆಲವು ಸಂಗ್ತಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಿ. ಕೆಲವು ಮಂದಿ ನೆನಪಾಗ್ತಾರ ಹೌದಿಲ್ಲೊ.. ಹಂಗೇ.. ಥೇಟ್ ಹಂಗೇನೆ, ಮನಸ್ಥೈರ್ಯ ಕೊಡುವ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮತನಕ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವ ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳನ್ನ (ನಜ್ಮ್), ಗಜಲ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಸ್ತೀನಿ. ಇರ್ತೀರಲ್ಲ.. ನನ್ಕೂಡ.. ಈ ದಾರಿಯೊಳಗ ರೂಬರೂ ಆಗ್ಕೊಂತ.. ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಯ್ತೀನಿ. ರೂಬರೂ ಆಗಾಕ.<br><br> ತೂ ಝೂಮ್ ಝೂಮ್ ಝೂಮ್<br><br>ಈ ಹಾಡಿನ ನಾಲ್ಕು ಪದಗಳದಾವಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಚರಣದ ನಂತರ ಬರ್ತಾವ, ತೂ ಝೂಮ್, ಝೂಮ್ ಝೂಮ್ ಝೂಮ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರ ಅದೊಂದು ನಮೂನಿ ಹಗುರಾಗಿ ತೇಲಾಡೂದು. ಇದು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲ..ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು ಅಷ್ಟೆ. ಆದ್ರ ಇದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪದ. ಆತ್ಮಿಕ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸು ನೀ. ಪ್ರಸನ್ನ ಭಾವದೊಳಗ ಓಲಾಡು ನೀ. ನಿನಗಿಂತ ಮೇಲೆ ನೀನೇ ನಿಂತು ನೋಡು.. ಮತ್ತು ಹಗುರಾಗು. ಗಾಳಿಯೊಳಗ ಗಾಳಿಯಾಗು. ಗಾಳಿ ಕೆನಿಯೊಳಗ ನಿನ್ನ ಕೈಗಳು ತೂಗಾಡಲಿ. ಆದ್ರ ನೀನೇ ಗಾಳಿಯಾಗು ಅಂತ್ಹೇಳ್ತದ ಈ ಹಾಡು.<br><br>1875ರ ನಂತರದ ಕಾಲಮಾನದೊಳಗ ಬದುಕಿದ ಸಯ್ಯದ್ ಫಝಿ ಉಲ್ ಹಸನ್ ಅವರ ರಚನೆ ಇದು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿದ್ದ ಇವರು ಹಸರತ್ ಮೊಹಾನಿ ಕಾವ್ಯನಾಮದಿಂದ ಚಿರಪರಿಚಿತರು.<br><br>ಅಬಿದಾ ಪರ್ವಿನ್, ನುಸರತ್ ಫತೇ ಅಲಿಖಾನ್ ಇವರ ಈ ಝೂಮ್ ಝೂಮ್ ಕೃತಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗುನುಗುವ ಹಂಗ ಮಾಡಿದ್ರು.<br>ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನು ಹೇಳ್ತದ ಈ ಹಾಡು..<br><br>ಮನದೊಳಗ ನೂರು ಪೀಡೆಗಳನ್ನಿಟ್ಕೊಂಡೇ<br>ನಕ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ನಗುನಗುತ ಸಾಗಿದೆ ನಾನು.<br><br>ಬಿರುಬಿಸಿಲಿನಂತಿದ್ದ ಬದುಕಿನೊಳಗ ಹೋರಾಡ್ಕೊಂತ<br>ಇದ್ದೆ ನಾನು, ಸುಖವೂ ನನ್ನೂವೆ, ದುಃಕವೂ ನನ್ನೂವೆ<br>ಇಷ್ಟು ತಿಳಿದಾದ ಮ್ಯಾಲೆ ಮತ್ತ ಚಿಂತಿಸಲಿ ಯಾಕ, ಸುಖಿಸಲಿ ಯಾಕ..<br><br>ಝೂಮ್.. ಝೂಮ್ ಝೂಮ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನೇ ಆನಂದಿಸು. ಯಾವುದನ್ನ ತಳ್ಳಾಕ ಆಗೂದಿಲ್ವೋ ತಪ್ಪಿಸಾಕ ಆಗೂದಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎದೆಗಪ್ಪಿ ಮುಂದಕ್ಕ ಹೋಗು. ಅದನ್ನ ಆನಂದಿಸು. ಸಂಘರ್ಷದೊಳಗ ಛಲ ಇರಲಿ. ಆದ್ರ ಗೆದ್ದೆನೆಂಬ ಅಹಂ ಮೆರೀದಿರಲಿ, ಈ ದುಃಖ ಮಿಗಿಯೂದಿಲ್ಲ, ಮುಗದು ಹೋಗ್ತದ ಅನ್ನೂದು ಮರೀದಿರಲಿ. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಜೀವನವನ್ನು ಅದದೇ ಗಿರಗಿಟ್ಲೆಯೊಳಗ ತಿರುಗಿಸಬ್ಯಾಡ. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅನುಭವಿಸು. ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ನಿನ್ನಾತ್ಮದ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊ ಅಂತ್ಹೇಳ್ತದ ಈ ರಚನೆ.<br><br>ಮುಂದಿನ ಚರಣದೊಳಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬೀಜದ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಬೇಕನ್ನುವ ಹಟ ಯಾಕ, ಬಿಟ್ಬಿಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳೂದು, ಉತ್ತರ ತಿಳಿವಿಗೆ ಸಿಗ್ತದ. ಬದುಕು ತಿಳಿಯಾಗ್ತದ ಅಂತ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕೂದ್ರೊಳಗೇ ನಾನು ಸ್ವಮರುಕದ ಕೂಪದೊಳಗ ಬೀಳ್ತೀವಿ.<br><br>ಅರೆರೆ, ನನಗೇ ಯಾಕಾಯ್ತು ಹಿಂಗ? ನಾನೇ ಯಾಕ ಮೋಸಕ್ಕ ಒಳಗಾಗ್ತೀನಿ? ನನ್ನನ್ನೇ ಯಾಕ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರು? ಹಿಂಗ ಯಾಕಾಯ್ತು? ಹೆಂಗಾಯ್ತು? ಹಿಂಗಾಗಾಕ ಹೆಂಗ ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು? ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ತದುಕಿ ತದುಕಿ ಉತ್ರ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ. ಬದುಕೂದು ಮರೀತೀವಿ. ನಾವು ಬಿದ್ದ ಕೂಪ ಅಂತಿಂಥದ್ದಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಿಷ್ಕರುಣಿಯಾಗಿಸ್ತದ.<br>ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಸರತ್ ಮೊಹನಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ತಿಳಕೊಬೇಕು ಅಂತನ್ನೂ ಹಟ ಯಾಕ? ಹಿಂಗ ಹೇಳಕೊಂತ ನಾನು ಮನಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಾಕ ನೀ ಇರಬೇಕಾದ್ರ, ನಾನು ಹಾಡ್ಕೊಂತ ಇರ್ತೀನಿ. ಮಸ್ತ್ನಾಗ ಇರ್ತೀನಿ. ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ನನಗಾಗಿ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ನನ್ನದಲ್ಲದ್ದು ನನಗಲ್ಲ ಅಂತನೂ ಗೊತ್ತದ. ಹಂಗಾಗಿ ಹಾಡ್ಕೊಂತ ಇರ್ತೀನಿ. ಆತ್ಮದ ಖುಷಿಯೊಳಗ ಓಲಾಡ್ಕೊಂತ, ತೇಲಾಡ್ಕೊಂತ ಇರ್ತೀನಿ. ನೀನೂ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊ.. ಜೀವ ಘನ ಆಗ್ತದ. ಜೀವನ ಹಗುರಾಗ್ತದ. ಹಾಡು ಗುನುಗಿಕೊಂತ ಇರು. ಮತ್ತ ತೂ ಝೂಮ್..ಝೂಮ್... ಝೂಮ್.. ಝೂಮ್...<br><br>ಹಾಡು ಕೇಳಬೇಕನಿಸಿದ್ರ ಕೋಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೊದಾಗ ಅಬಿದಾ ಪರ್ವೀನ್ ಅವರ ಧ್ವನಿಯೊಳಗ ಕೇಳ್ರಿ. ಹಂಗ ಪರಿಣತಿ ಚೋಪ್ರಾನೂ ಹಾಡಿದ್ದದ. ಆದ್ರ ಅಬಿದಾ ಅವರ ಧ್ವನಿಯೊಳಗ ಕೇಳಿದ್ರ ಖರೇನೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೂ, ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಬೇಧವಿಲ್ಲದ್ಹಂಗ ನಾವು ಸಂತಸದೊಳಗ ತೇಲ್ತೀವಿ.<br><br>ಹಸರತ್ ಮೊಹಾನಿ ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲು, ನಮಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯದ್ದು. ನಮ್ಮ ರಟ್ಟೆ ಬಲವನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂಡಾಯಕ್ಕೆ ಜೈಕಾರ ಹೇಳುವ ಸಾಲು, ಈಗಾಗಲೇ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ನೆನಪಾಗಿರಬಹುದು. ಇನ್ಖಿಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಆ ಎರಡು ಪದಗಳ ಈ ಸಾಲನ್ನು ಹೇಳಿದವರೂ ನಮ್ಮ ಮೊಹಾನಿ ಸಾಹೇಬ್ರು. ಇಷ್ಟು ಸಾಕಲ್ಲ ಅವರ ಪರಿಚಯ. ಮುಂದಿನವಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಡನ್ನು ತರ್ತೀನಿ. ಆಶಿಖಿಯ ಜಮಾನಾದ ಆ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ತರ್ತೀನಂತ. ಮತ್ತ ರೂಬರೂ ಆಗ್ತೀರಲ್ಲ?</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>