ರೂಬರೂಹ್‌: ಅದೆಂಥ ಮತಲಬಿ ದುನಿಯಾ ಇದು ಅಂದ್ರ...

<p>ಅಗ್ದಿ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುಹಂಗ ನನ್ಮುಂದ ಕುಂತು ಏನಾಯಿತು? ಯಾಕಿಷ್ಟು ದುಃಖ, ಕಣ್ತುಂಬಿ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾಕ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಬ್ಯಾಡ ಮಾರಾಯ.. ಎಲ್ಲಾರ ಮುಂದ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇ ಬರಬಹುದು.. ಆ ಕಥಿ ಈಗ ಬ್ಯಾಡ ಬಿಡು. ಹೆಂಗ ನೀ ಕಾರಣ, ಯಾಕ ನೀ ಕಾರಣ ಅನ್ನೂದು ಈಗರೆ ಹೇಳುವ ಜರೂರು ಏನೈತಿ..? ಇದ್ದಾಗ ಮುದ್ದಾಮ್ ಹೇಳೂನಂತ... ಅನ್ಕೊಂತ ತಡಕೊಬಹುದು.</p><p>ಮುಂದಿನ ಸಾಲು ಅದೆಂಥ ಮತಲಬಿ ದುನಿಯಾ ಇದು ಅನ್ನೂದನ್ನ ಹೇಳ್ತದ. ಹೌದಲ್ಲ.. ಅಗ್ದಿ ನಮ್ಮೋರು ಅನ್ಕೊಂಡೋರೆ ವಿಷದ, ಮಾತಿನ ಕೂರಂಬುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮತ್ತ ತೂರಿಬಿಡ್ತಾರ.</p><p>ಗೆಳೆಯರ ಊರಾಗ, ದ್ವೇಷದ ಬಾಣದೇಟುಗಳನ್ನುಂಡು ಯಾರ ಯಾರ ಹೆಸರು ಆರ್ತನಾಗಿ ಕರದೆ.. ಆ ಕಥಿನೂ ಇನ್ನ ಯಾವಾಗರೆ.. </p>.<p>ಹಂಗ ನೋವುಂಡಾಗ ಯಾರನ್ನ ನೆನಸಿದೆ, ಯಾರು ಏನನ್ನು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಕೊಟ್ರು.. ಯಾರವರೆಲ್ಲ, ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ನಮಗೇ ಮೋಸ ಮಾಡಿದವರು... ಇರಲಿ.. ಆ ಕಥಿನೂ ಹೇಳ್ತೇನಿ.. ಯಾವಾಗರೆ..</p><p>ಅದರ ಮುಂದಿನ ಸಾಲು, ಅಗ್ದಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದ ಸಂಗಾತಿಗಳ ನಡುವೆ ಬಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರು? ಬಂದಿದ್ದಾದರೂ ಯಾಕ, ಹೆಂಗ? ಅದನ್ನೊಂದು ಸೋಲು ಗೆಲುವುಗಳ ಆಟ ಅನ್ಕೊಂಡಂಗ..<br><br><strong>ಪ್ರೀತಿಯ ಬಾಝಿ, ನಿಷ್ಠೆಯ ಪಥದೊಳಗ <br>ಗೆದ್ದೋರು ಯಾರು, ಸೋತೋರು ಯಾರು..<br>ಇರಲಿ ಆ ಕಥಿನೂ ಇನ್ನ ಯಾವಾಗರೆ..</strong><br><br>ಹಿಂಗ ಈ ಕೊನಿಯ ನಾಲ್ಕು ಪದಗಳು ಯೇ ಕಹಾನಿ ಫಿರ್ ಸಹಿ... ಅಂತ<br>ಹಿಂಗ ಫಿರ್ ಸಹಿ ಅಂತ್ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾವೋ ಇಲ್ವೊ..</p><p>ಜೀವನ ಸಣ್ದು.. ಕಥಿ ದೊಡ್ದೊಡ್ಡುವು... ಹೇಳಬೇಕನಿಸಿದ್ರ ಹೇಳ್ರಿ. ಆದ್ರ ಹೇಳೂದ್ರಿಂದ ಏನೂ ಸುಧಾರಣೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೂದಿಲ್ಲಂದ್ರ, ಫಿರ್ ಸಹಿ ಅಂತ ಗುನುಗಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ನಾಗ್ರಿ..</p><p>ಮುಂದಿನವಾರ ಮತ್ತೊಂದು ನಜ್ಮ್ ಜೊತಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಕಾಯ್ತೀರಲ್ಲಾ?</p>