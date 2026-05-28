ರೂಬರೂಹ್: ಹದಿಹರೆಯದ ಪ್ರೀತಿಯೊಳಗ ನೋಡಿದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಯತಮೆಯ ಕಣ್ಣು ಕಂಡಂಗ...

ಅವೊತ್ತೊಂದಿನ ನಮ್ಮ ಸೋದರತ್ತಿ ಮನ್ಯಾಗ ಹಾಡು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಅಲ್ಲ, ನಾಲ್ಕೈದು ಸಲ ಅದೇ ಟೇಪು ತಿರಗಸ್ತಿದ್ದೆ. ಮರುದಿನ ನಮ್ಮಾವ ಕೇಳಿದ್ರು.. ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಿ, ಆ ಹಲ್ಕಾ ಹಲ್ಕಾ ಅಂತ ಬೈಕೊಂತ ಹಾಡ್ತಾನಲ್ಲಮ್ಮ, ಆ ಹಾಡು ಹಚ್ಚು ಅಂತಂದ್ರು. ಯಾವುದದು ಬೈಕೊಂತ ಹಾಡೂದು ಅಂತ ತೆಲಿ ಕೆಡಸ್ಕೊಂಡೆ.. ಯಾವುದ್ರಿ ಮಾಮಾರಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೇ ಕೇಳಿದೆ.

ಅದೇ ಪುಟ್ಟಕ್ಕ, ನೆನ್ನೆ ಸಂಜೀತನಾ ಕೇಳಿದಿಯಲ್ಲ ಆ ಹಾಡು ಅಂದ್ರು..

ತಲಿಗೆ ಸುತ್ತಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೊಡದ್ಹಂಗ ತಲಿ ಸುತ್ತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಉಸ್ತಾದ್ ನುಸ್ರತ್ ಫತೇ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರು ಹಾಡಿದ್ದ 

ಯೇ ಜೋ ಹಲ್ಕಾ ಹಲ್ಕಾ ಸುರೂರ್ ಹೈ, ತೇರಿ ನಜರ್ ಕಾ ಕುಸೂರ್ ಹೈ ಅಂತ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಆದಮ್ ಅವರ ಕಲಾಮ್ ಅದು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದ ಭಾರತೀಯ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದವರು. 1981ರೊಳಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಾಗ ಅವರು ನಿಧನರಾದರು. 

.ರೂಬರೂಹ್ | ಮೇರೆ ರಷ್ಕ್ ಎ ಖಮರ್; ಏನಿದರ ಅರ್ಥ?.ರೂಬರೂಹ್- ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನು ಹೇಳ್ತದ ಈ ಹಾಡು...

ಆದ್ರ ಈ ಕಲಾಮಿನಾಗ ಕಣ್ಣು ನೋಟವನ್ನು ಅದೆಷ್ಟು ಚಂದ ಹೊಗಳ್ತಾರಂದ್ರ, ಹದಿಹರೆಯದ ಪ್ರೀತಿಯೊಳಗ ನೋಡಿದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಯತಮೆಯ ಕಣ್ಣು ಕಂಡಂಗ, ಮುಖ ಕಂಡಂಗ ಅದೊಂದು ನಮೂನಿ ನಶಾ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅಂಥ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಡಿಹೊಗಳಿ ಬರೀತಾರ. ಆದ್ರ ಆ ನಶಾ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಕ್ಕುಲಾತಿ.

ಹರಟಿ ಭಾಳಾಯ್ತು ಅಂತನಿಸ್ತನ.. ಬರ್ರಿ, ಸೀದಾ ಹಾಡಿನ ಕಡೆ ಹೋಗೂನಂತ.

ಯೇ ಜೊ ಹಲ್ಕಾ ಹಲ್ಕಾ ಸುರೂರ್ ಹೈ, ತೇರಿ ನಜರೋಂಕಾ ಕುಸೂರ್ ಹೈ

ಕೆ ಶರಾಬ್ ಪೀನಾ ಸಿಖಾದಿಯಾ

ये जो हल्का हल्का सुरूर है 
ये तेरी नज़र का क़ुसूर है

कि शराब पीना सीखा दिया
तिरे प्यार ने तिरी चाह ने

तेरी बहकी-बहकी निगाह ने मुझे इक शराबी बना दिया

( ಗಾಳಿಕೆನಿಯಂಥ ಹಗುರ ಅಮಲೊಂದು ಆಗೇದಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಕಣ್ನೋಟದ ದೋಷ ಅದ, ನನಗ ಕುಡಿಯಾಕ ಕಿಲಿಸಿದ್ವು ಇವು, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ, ನಿನ್ನ ಬಯಕಿ, ನಿನ್ನ ಚಾಂಚಲ್ಯದ ನೋಟ ನನಗ ಕುಡುಕನಾಗಿಸಿದ್ವು)

ಹೊಗ್ಗೊ ವನ, ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ, ತನ್ನ ನಶಾಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಹಾಕಿ ಹಾಡಿದ್ನ ಕವಿ ಅಂತನಿಸೂದ್ರೊಳಗೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಂಗ ಹೇಳ್ತಾರ...

शराब कैसी ख़ुमार कैसा
ये सब तुम्हारी नवाज़िशें हैं
पिलाई है किस नज़र से तू ने
कि मुझ को अपनी ख़बर नहीं है

ಎಂಥ ಶರಾಬದು, ಅದೆಂಥ ನಶಾ ಇದು, ಅಂತಿಂಥ ನಶಾ ಅಲ್ಲ, ಬೇಹೋಶ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಹೋಶ್ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಇದು ಪ್ರಜ್ಞೆನೇ ಕಳದುಕೊಳ್ಳೂವಂಥದ್ದು, ಅದೆಂಥ ನೋಟದಿಂದ ಕುಡಿಸಿದಿ ನೀ ನನಗ.. ನಂದು ನನಗೇ ಖಬರು ಇಲ್ಲ.. 

ಇಷ್ಟು ಕಳದುಹೋಗೀನಿ, ಮರತೇಹೋಗೀನಿ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂತ ಆ ಕ್ಷಣದಾಗ ಹೆಂಗನಸ್ತದ ಗೊತ್ತೇನು ದುನಿಯಾ?

ಮಸ್ತ್...

ಮಸ್ತ್.. ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್.. ಸಾರಾ ಜಹಾಂ ಮಸ್ತ್ ಜಹಾಂ ಕಾ ನಿಜಾಮ್ ಮಸ್ತ್.. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಮಸ್ತನಿಸ್ತದ. ಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿನದ ದೇವರೂ ಮಸ್ತದಾನ ಅನಸ್ತದ. ಮಸ್ತ್ ಅನ್ನೂದು ಬರೇ ಪದ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಅನುಭೂತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಮುಂದಿನ ಸಾಲು ಹೇಳ್ತದ, ನಾನಷ್ಟೇ ನಶಾದೊಳಗಿರಲ್ಲ. ಮದಿರೆ ಇರುವ ಕುಂಭವೂ ಅಂದ್ರ ಆ ಮಡಕೆಯೂ, ಶೀಶಾನೂ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಯೂ, ಸುಬು ಅಂದ್ರ ಸಣ್ಣ ಕುಳ್ಳಿಯೂ, ಜಾಮ್ನೂ ಅಂದ್ರ ಮದಿರೆಯ ಬಟ್ಟಲೂ ಮಸ್ತ್ ಅದಾವ. ಜಗತ್ತಿನ ಅಣು, ಕಣಗಳೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅನಸಾತಾವ. ಆ ನಶಾದೊಳಗ ಮರತೇ ಹೋಗ್ಯಾವ. ದಿನ್ ಮಸ್ತ್, ರಾತ್ ಮಸ್ತ್ ಶಾಮ್ ಮಸ್ತ್, ಸೆಹರ್ ಮಸ್ತ್.. ದಿನ, ರಾತ್ರಿ,