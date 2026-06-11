ರೂಬರೂಹ್: ನಾ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದ ನೀನು ನೀನಾಗಿ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ...

<p>ಜುಸ್ತ್ ಜು (ಹುಡುಕಾಟ) ಜಿಸ್ಕಿ ಥಿ, ಉಸಕೊ ತೊ ನ ಪಾಯಾ ಹಮ್ನೆ.. </p><p>ಇಸ್ ಬಹಾನೆ ಮಗರ್ ದೇಖಲಿ ದುನಿಯಾ ಹಮ್ನೆ</p><p>ಈ ಹಾಡು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಡ್ತದ ನನಗ. ನಾನೂ ಆ ಹಾಡಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಡ್ತೀನಿ. ಆಶಾ ಭೋಂಸ್ಲೆ ಹಂಗ ಹಾಡಾಕ ಬರೂದಿಲ್ಲಲ್ಲ.. ಹಾಡು ಹೇಳಿಹೇಳಿ ಕಾಡ್ತೀನಿ. ಕವಿ ಶಹರ್ಯಾರ್ ಪಾಪ.. ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಹಣಿಹಣಿ ಚಚ್ಕೊತಿರಬಹುದು.</p>.ಪ್ರಜಾವಾಣಿ PODCAST ರೂಬರೂಹ್: ಹೃದಯಚೂರಾಗಿಸಿದ ಪರಿಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಡ ಎಲ್ಲರೆದುರು....ರೂಬರೂಹ್: ಹದಿಹರೆಯದ ಪ್ರೀತಿಯೊಳಗ ನೋಡಿದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಯತಮೆಯ ಕಣ್ಣು ಕಂಡಂಗ....ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ರೂಬರೂಹ್: ಮೇರೆ ರಷ್ಕ್ ಎ ಖಮರ್.ರೂಬರೂಹ್ | ಮೇರೆ ರಷ್ಕ್ ಎ ಖಮರ್; ಏನಿದರ ಅರ್ಥ?.<p>ಆದ್ರ ಖರೇ ಹೇಳ್ತೇನಿ... ನಾನು ಹಿಂಗ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೂ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲಪಾ... ಅದೇ ನೆವದಾಗ ಇಡೀ ಜಮಾನಾ ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಅನ್ನೂದು ಸೌಟಕಾ ಖರೇಯದ.</p><p>ಈ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳು ಅಗ್ದಿ ಮಜಾ ಇರ್ತಾವ. ನಮಗೇನು ಬೇಕು ಅದು ಸಿಗೂದಿಲ್ಲ. ತಮಗೇನು ಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಪಡಿಯೂದ್ರೊಳಗ ನಿರತರಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಇದೊಂಥರ ರೇಷ್ಮೆಯ ನೂಲಿದ್ದಂತ. ಸಹಜ, ಸರಳ ಇದ್ರ ಚಂದನೆಯ ಚಿತ್ತಾರ. ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬಂದ್ವು, ನಿರಾಶರಾದ್ರಿ.. ಎಲ್ಲ ಗೋಜಲು ಗೋಜಲು. ಮತ್ತ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಆ ಗಂಟಿನ ಗುರುತು ಹೋಗೂದೆ ಇಲ್ಲ.</p><p>ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದೊಳಗೊಂದು ದರ್ದಿನ ಖಜಾನೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದ. ಅದರ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಅದೆಲ್ಲಿ ಎಸಿತೀವೊ.. ಯಾರೊ ಒಬ್ಬರ ಮಿದುಮಾತಿಗೆ ತೆರೆಯುವ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯದು. ಎಲ್ಲರದ್ದಿದ್ದಂತೆ ನನ್ನದೂ ಅದೇ ಅಹವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಚೂರು.. ಚೂರೇ ಚೂರು ಬದುಕಿನ ತುಣುಕು, ಸಮಯ ಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರ ಎಲ್ಲರ ಹಂಗ ಹಟಕ್ಕ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ... ದೂರಲಿಲ್ಲ.. ಬಯಸ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ಖರೆ. </p><p>ಮುನಿಯಲಿಲ್ಲ ನಾನು... ಮುನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.. ನಿನ್ನನ್ನು ನಿರ್ಲಜ್ಜನಾಗಿಸಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ.. ಉತ್ತರಿಸು ಎಂದು ಕೊರಳುಪಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅಪರಾಧಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ.. ನನಗೆ ನೀಡದ ಸಮಯ ಎಲ್ಲಿ, ಯಾರಿಗೆ ಹಂಚಿಬಂದೆ ಎಂದು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.. ಅದೆಷ್ಟು ಚಂದ ನಿಭಾಯಿಸಿದೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯನು.. ಬೇಷರತ್ತಾಗಿ.. ಎಲ್ಲರೆ ಸಂತಸ ಸಿಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರ ಅನುಭವಿಸಲಿ ಬಿಡು ಅಂತ ಸುಮ್ನಾದೆ. ಆದ್ರ.. ಅದು ನನ್ನ ಸಂತಸ ಕಸಿಯುವ, ನನ್ನ ಸಮಯ ಕಸಿಯುವ ದಾರಿಯಾಗ್ತದ ಅನ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. </p>.ರೂಬರೂಹ್: ಅದೆಂಥ ಮತಲಬಿ ದುನಿಯಾ ಇದು ಅಂದ್ರ....ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ರೂಬರೂಹ್: ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನು ಹೇಳ್ತದ ಈ ಹಾಡು...<p>ಅದ್ಯಾವ ಆಪತ್ತು ಬಂದು ಕಣ್ರೆಪ್ಪೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಮನಿ ಮಾಡ್ತು ಗೊತ್ತಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೆಷ್ಟು ನಾಜೂಕಿನಿಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರ, ಕಣ್ಣೆವಿ ಕೆನ್ನಿಗೆ ತಾಕಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಪ್ಪಬೇಕಿತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಅವು ಗಲ್ಲಕ್ಕ. ಸೋಕಬೇಕಿತ್ತು ಕಣ್ರೆಪ್ಪಿ ತಣ್ಣನೆಯ ಗಲ್ಲಕ್ಕ. ಹಂಗಾಗಲಿಲ್ಲ... ಅದ್ಯಾವುದೋ ಜಮಾನಾನೇ ಕಳೀತು.. ಕನಸು ಕಾಣಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿದರಷ್ಟೇ ಕನಸೇನು ಅಂತ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನಾನು.. </p><p>ಜೀವ ಇರೂತನನೂ ಸತ್ಯನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಬಂದೆ. ನೀನೆ ನನ್ನ ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವ ಅರಿವು ನನಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅನುಭೂತಿ ನಿನಗ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗ ಖರೆ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಇರೂದ್ರಿಂದ ಆಗುವ ಅಂಜಾಮ್.. ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಖಬರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ... </p><p>ಹಂಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ಮುಗೀಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಾ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದ ನೀನು ನೀನಾಗಿ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ನೆವದೊಳಗ ಇಡೀ ಜಮಾನಾ ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಬಂತು.. ದುನಿಯಾ, ಮತಲಬಿ ದುನಿಯಾ ನೋಡಿದಂಗಾಯ್ತು. ದಂಗಾಯ್ತು ಜೀವ... </p><p>ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇನ್ನೊಂದು nazm ಕೇಳುನಂತ. ಕಾಯ್ತೀರಲ್ಲಾ?</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>