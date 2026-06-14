ಭಾನುವಾರ, 14 ಜೂನ್ 2026
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ರಂಗದ ಮೇಲೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ 'ಎಲ್ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯು'

ಜಿ ಎನ್ ಮೋಹನ್
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 4:42 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 4:42 IST
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ಹದಿಹರಯದವರ ಲೋಕವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ‘ಎಲ್ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯು’. ಸಂಚಾರಿ ಥಿಯೇಟರ್ ರಂಗಕ್ಕೆ ತಂದ ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕನಸನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಇಬ್ಬರು ತರುಣರ ಪಯಣವಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ತುಂಬಾ ಕನಸುಗಂಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತ ಹಲವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಈ ನಾಟಕ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ರಂಗಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ.
DramaTheatreArtist

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