ರಂಗದ ಮೇಲೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ 'ಎಲ್ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯು'

<blockquote>ಹದಿಹರಯದವರ ಲೋಕವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ‘ಎಲ್ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯು’. ಸಂಚಾರಿ ಥಿಯೇಟರ್ ರಂಗಕ್ಕೆ ತಂದ ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕನಸನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಇಬ್ಬರು ತರುಣರ ಪಯಣವಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ತುಂಬಾ ಕನಸುಗಂಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತ ಹಲವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಈ ನಾಟಕ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ರಂಗಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ.</blockquote>.<p>'ಯಂಗ್ ಅಡಲ್ಟ್' ಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಯ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಆದರೆ 'ಹದಿಹರಯ' ಎನ್ನುವ ವರ್ಗವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹದಿಹರಯದವರನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಬರಹಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ರಂಗಭೂಮಿಯೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 'ಸಂಚಾರಿ ಥಿಯೇಟರ್' ರಂಗಕ್ಕೆ ತಂದ ‘ಎಲ್ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯು’ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ.</p>.<p>ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನೇ ಉಸಿರಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಇಬ್ಬರು ಹದಿಹರಯದವರ ಕಥನ ಇದು. ಎರಡು ಭಿನ್ನ ವರ್ಗಗಳಿಂದ ಬಂದ ಇಬ್ಬರು ತರುಣರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಫುಲ್ಟಾಸ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬದುಕನ್ನೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಗೆ ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಯಶಸ್ಸು ಕಾಲಬುಡದಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನುವಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಬದುಕನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೂಲಕವೇ ನೋಡುವ ಇಬ್ಬರ ಕಥನ ಇದಾದರೂ ಇಡೀ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲಾ ಹದಿಹರಯದವರ ತುಮುಲಗಳನ್ನ ಒಳಝರಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡೇ ಸಾಗುತ್ತದೆ. 'ಯಂಗ್ ಅಡಲ್ಟ್' ಕಾಲವೇ ಒಂದು ಮಾಯಕದ ಕಾಲ. ಮರೀಚಿಕೆಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತುವ ಕಾಲ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಆ ಲೋಕವನ್ನು ಈ ನಾಟಕ ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ರಂಗಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಚಲನಚಿತ್ರ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಿ ವಿ ಶೃಂಗ ಈ ನಾಟಕದ ಕರ್ತೃ.</p>.<p>ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕುರಿತ ನಾಟಕ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದು ಕಡಿಮೆ. ಇಡೀ ನಾಟಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಭಿತ್ತಿಯನ್ನೇ ಹೊಂದಿದ್ದು ರಂಗಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಸವಾಲೇ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಿರ್ದಶಕಿ ಎನ್ ಮಂಗಳಾ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳಾ ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದ ಕಥೆಯಾಗಿ ಮೀಸಲಾಗಿರಲು ಬಿಡದೆ ಯೌವ್ವನಿಗರ ಲೋಕದ ಒಳಗೆ ಹೊಕ್ಕು ಅವರ ಮನೋವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಹೊರತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಾಟಕ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ವಪ್ನಸ್ಖಲನದಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನೂ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 'ಇದು ಗಂಡು ಹುಡುಗರೇ ಇರುವ ನಾಟಕ, ಗಂಡು ಲೋಕದ ಒಳಗೆ ನಾನು ಹೊಕ್ಕು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ನಾಟಕ' ಎಂದು ಮಂಗಳಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲದ ಕಥೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಕೈತಪ್ಪಿ ಹೋಗುವ ಮೂಲಕ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕನಸನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕನಸನ್ನೇ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವವರೆಗಿನ ಓಟವನ್ನು ಮಂಗಳಾ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹದಿಹರಯದ ಇಬ್ಬರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರ ಮನೆಯ ಕಥೆಗಳೂ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅವರ ಪಾಲಕರ ಮನೋವ್ಯಾಪಾರವೂ ಬಯಲಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಹೊರಟಿರುವ ಎಲ್ಲರ ಮನೆ, ಮನದೊಳಗಿನ ಕಥೆ ಹೊರಗೆ ಇಣುಕುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಇಡೀ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟದ ತುಣುಕು ಸಹ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ, ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತರವಾಗುತ್ತಾ ತಾನೂ ಒಂದು ಪಾತ್ರವೇ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ರೋರವ್ ದೇವ್, ಸೂರಜ್ ಎಸ್.ನಾಯ್ಕ್, ಪೋಷಕರಾಗಿ ನಾಗರಾಜ್ ವಿ ಹಾಗೂ ಸಿಹಿಕಹಿ ಚಂದ್ರು ಅಭಿನಯ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಗಜಾನನ ನಾಯ್ಕ್ ಸಂಗೀತ, ಅರುಣ್ ಡಿ ಟಿ ಬೆಳಕು ಕೂಡ ನಾಟಕವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ಈ ನಾಟಕದ ಅಂತ್ಯವಂತೂ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ದಾರಿ ಬೇರೆಯಾದ ಗೆಳೆಯರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರೊಳಗೂ ಆಡಬೇಕಾದ ನೂರಾರು ಮಾತುಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಅವರು ದಾಟಿ ಬಂದಿರುವ ದಾರಿ ಅವರ ಬಾಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದೆ. ಅವರಿಬ್ಬರ ಒಳಗೂ ಮೂಡುವ ತುಮುಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನ ಎದೆಯನ್ನೂ ತಾಕಿ ನಿಟ್ಟುಸಿರೊಂದನ್ನು ಹೊರಚೆಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದ ಅರಳದೆ ಮುದುಡಿಹೋದ ಎಷ್ಟೋ ಕನಸುಗಳು ಈ ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಉಸಿರು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.</p>.<p>***</p>.<p>ಚಿತ್ರ: ವಲ್ಲುವ ಆಕಾಶ್</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>