ಸಂಗೀತ ತಿನ್ನೋಣ ಬರ್ರಿ...!

ನೀವು ಸಂಗೀತ ಕೇಳಿರಬಹುದು; ಆದರೆ ತಿಂದಿದ್ದೀರಾ?

ಈ ಊರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸಿ ಸಂಗೀತ ತಿನ್ನಬಹುದು! ನಾಲಿಗೆ ಖಾರದಿಂದ ಚುರುಗುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಒಂದು ಖಡಕ್ ಚಹಾ ಕುಡಿದರೆ ಸಾಕು; ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ...

ಹೌದು. ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಯಾವುದೇ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ 'ತಿನ್ನಲು ಏನಿದೆ' ಎಂದು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ 'ಸಂಗೀತ ಐತಿರಿ' ಎಂಬ ಧ್ವನಿಯೇ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೀರರಾಣಿ ಕಿತ್ತೂರು ಚನ್ನಮ್ಮನಷ್ಟೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದುದು ಈ ಸಂಗೀತ ಖಾದ್ಯ.

ಕಿತ್ತೂರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಬೆಳಗಾವಿ ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದರೂ; ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಕರಿಯಾಗುವುದೇ ಈ ತಿನ್ನುವ ಸಂಗೀತ.

ಮಿರ್ಚಿ ಭಜ್ಜಿ, ಮಿಸಳ್, ಚುರಮುರಿ ಖಾರಾ, ಗಿರ್ಮಿಟ್, ಪಾವ್ ಭಾಜಿ... ಮುಂತಾದ ಕುರುಕಲು ತಿನಿಸುಗಳಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ 'ಸಂಗೀತ'ವೂ ಪ್ರಮುಖ ತಿನಿಸಿನ ಹೆಸರು. ಹಾಡುವ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ, ರಾಗ, ಲಯ, ತಾಳ, ನಾದ, ಸ್ವರಗಳು ಇರುವಂತೆಯೇ ತಿನ್ನುವ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿಯೂ ಚುರಮುರಿ, ಭಜ್ಜಿ, ಖಾರಾ, ಶೇಂಗಾ, ಒಣ ಅವಲಕ್ಕಿ, ಉಪ್ಪು, ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಚೂರು, ಕರಿದ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕೊಬ್ಬರಿಯ ಮಿಶ್ರಣ ಇರುತ್ತದೆ.

ಈ ಹೆಸರಿನ ವಿಶೇಷ ಏನು?

ಈ ತಿನಿಸಿಗೆ 'ಸಂಗೀತ' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬರಲು ಮತ್ತು ಅದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ತಿಂಡಿಯಾಗಲು ಕುತೂಹಲಕರವಾದ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಈ ಹೆಸರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ, ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ.

ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮನ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಕಿತ್ತೂರು ದೇಸಗತಿಯ ಅರಸರಿಗೆ ರಾಜಗುರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಕಲ್ಮಠದ ಗುರುಗಳೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಕಿತ್ತೂರಿನ ಎಲ್ಲ ದೊರೆಗಳ ಸಮಾಧಿಗಳು ಈಗಲೂ ರಾಜಗುರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಕಲ್ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದೊರೆಯನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮೇಲೊಂದು ಗುಡಿಯ ಆಕಾರದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಸಮಾಧಿಗಳಿಗೆ 'ಕಲ್ಗುಡಿ' ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಇಂಥ ಕಲ್ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದ ಹಾಗೂ ಗುರುಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರೂ ಆಗಿದ್ದ ಪಂಡಿತ್ ಬಾಬುರಾವ್ ಇನಾಮದಾರ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಂಜೆ ಗಾಯನ, ಹಾಡು, ಹರಟೆ, ಬೋಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು.

ಹೀಗೆ ಸಂಗೀತದ ತಾಲೀಮು ನಡೆದಾಗ ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸಲು ಸಮೀಪದ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಖಾರಾ, ಶೇಂಗಾ, ಭಜ್ಜಿ ಚೂರು, ಶೇಂಗಾ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಚುರಮುರಿ, ಚಹಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಎಂದು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಹುಡುಗ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬಂದವನೇ 'ಇನಾಮದಾರ ಸರ್ ಹೇಳ್ಯಾರ್, ಖಾರಾ, ಶೇಂಗಾ ಭಜಿ ಚೂರು, ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಹಾಕಿ ಚುರಮುರಿ ಕೊಡಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ. ಸಂಗೀತದ ಮಾಸ್ತರು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ನವರು 'ಸಂಗೀತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಸಲ್ ಕೊಡ್ರಿ' ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾದು ಬಂದ ಆ ಸಾಲು 'ಸಂಗೀತ ಕೊಡ್ರಿ' ಎಂದೇ ರೂಢಿಯಾಯಿತು ಎಂದು ನೆನೆಯುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಹಿರಿಯ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಗಾಯಕ ಸಂದೀಪ ದೇಶಪಾಂಡೆ.

ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ಈ ಮಿಶ್ರಣವು ಎಲ್ಲ ಊರುಗಳಲ್ಲೂ ರುಚಿಕರ ತಿಂಡಿಯಾಗಿ ರೂಢಿಯಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ 'ಸಂಗೀತ' ಎಂದೇ