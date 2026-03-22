Village of Body Donors: ಶೇಗುಣಸಿ ದೇಹದಾನಿಗಳ ಗ್ರಾಮ!

<p>ಎಂಬತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ತುಂಬು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಿದ್ದ ಭಾಗವ್ವ ಬಿ. ಪಾಟೀಲ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶೇಗುಣಸಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಂಧು–ಬಳಗ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದರು. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಗಡಿಬಿಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸಮಾಧಿಗಾಗಿ ಗುಂಡಿ ತೋಡಬೇಕೆಂಬ ಸಿದ್ಧತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಶವ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂಬ ಧಾವಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಸಾವಧಾನವಾಗಿ, ಶಾಂತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>ಮನೆ ಎದುರು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬಂದು ನಿಂತಿತು. ಅದನ್ನು ಹೂಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾಗವ್ವ ದೇಹದಾನ ಮಾಡಿದ ಗ್ರಾಮದ ಮೊದಲಿಗರು ಎಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಖದಲ್ಲೂ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಮಡಿ–ಮೈಲಿಗೆ, ಅದೂ–ಇದೂ ಎಂಬ ಕಂದಾಚಾರಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಸವ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಾತು ಅನುರಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು– ‘ಮರಣವೇ ಮಹಾನವಮಿ.’</p>.<p>ಶವಕ್ಕೆ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂಬಂಧಿಕರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹನಿಗಳು ಜಿನುಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯ ಜೀವ ದೇಹದಾನ ಮಾಡಿರುವ ಹೆಮ್ಮೆ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>‘ಜೈ ಬಸವ… ಶ್ರೀ ಬಸವ…’ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಗಳ ನಡುವೆ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿತು. ‘ಭಾಗವ್ವಳ ಭಾಗ್ಯ ಎಂತಹದು!’ ಎಂದು ಇಡೀ ಊರು ಹೆಮ್ಮೆಪಟ್ಟಿತು. ಊರ ಹೊರಗೂ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಜನಸ್ತೋಮ ಕೈಮುಗಿದು ‘ಹೋಗಿ ಬಾ… ತಾಯಿ… ಹೋಗಿ ಬಾ…’ ಎಂದು ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ದೃಶ್ಯ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತಿತ್ತು.</p>.<p>ಈ ಮನಮಿಡಿಯುವ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು ಶೇಗುಣಸಿ ಗ್ರಾಮ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇದೇ ಗ್ರಾಮ ಇಂದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 187 ಜನರು ದೇಹದಾನಕ್ಕೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೇ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗರು ಶೇಗುಣಸಿಯನ್ನು ‘ದೇಹದಾನಿಗಳ ಗ್ರಾಮ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಐದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ನದಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಹರಿಯುವುದರಿಂದ ಕೃಷಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಜೋಳ, ಕಬ್ಬು, ಕಡಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಕೃಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಉಪಕಸುಬುಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಶೇಗುಣಸಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಕೇವಲ ಕೃಷಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪುರಾಣ, ಪ್ರವಚನ, ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಬಸವ ತತ್ವಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಸರಳತೆ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸವ ದಳದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಯೋಗ ಶಿಬಿರಗಳು, ಪ್ರವಚನಗಳು ಮತ್ತು ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 2014ರ ಯೋಗ ಶಿಬಿರ ಶೇಗುಣಸಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭಿಸಿತು.</p>.<p><strong>ಯೋಗ ಶಿಬಿರದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಚಳವಳಿ</strong></p>.<p>ಹದಿನೈದು ದಿನ ನಡೆದ ಆ ಯೋಗ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಅಥಣಿಯ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯ ಹಾಗೂ ಯೋಗಪಟು ಶಿವಕುಮಾರ ಕಲ್ಯಾಣಮಠ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ನೂರಾರು ಜನರು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಯೋಗಾಸನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಬದುಕಿನ ಅರ್ಥ, ಮರಣದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಸೇವೆಯ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದವು.</p>.<p>ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಂದೇಶ ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಡಲಾಯಿತು. ‘ಸತ್ತ ಮೇಲೆಯೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ದೇಹದಾನ.’–ಈ ವಿಚಾರ ಶೇಗುಣಸಿಯ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ನೆಲೆಯೂರಿತು.</p>.<p>ಶಿಬಿರದ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಿ.ಎಂ. ಕಂಕಣವಾಡಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಡಾ.ಮಹಾಂತೇಶ ರಾಮಣ್ಣವರ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ತಾವೇ ಛೇದಿಸಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ಅವರು ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಮೃತದೇಹ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ದೇಹದಾನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅವರು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿದರು. ಆ ಮಾತುಗಳು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಟ್ಟಿದವು.</p>.<p>ಬಸವಣ್ಣನ ‘ಸ್ಥಾವರಕ್ಕಳಿವುಂಟು ಜಂಗಮಕ್ಕಳಿವಿಲ್ಲ’ ಎಂಬ ವಚನದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ದೇಹ ಕ್ಷಣಿಕವಾದದ್ದು; ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಅರಿವು ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತು. ‘ಇಂದೋ, ನಾಳೆಯೋ ಮಣ್ಣಾಗುವ ಈ ದೇಹ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಲಿ’ ಎಂಬ ಸದಾಶಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯತೊಡಗಿತು.</p>.<p><strong>ಒಂದೇ ದಿನ 108 ದೇಹದಾನ ವಾಗ್ದಾನ</strong></p>.<p>ಯೋಗ ಶಿಬಿರದ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಮಹಿಳೆಯರು, ಯುವಕರು, ವಯೋವೃದ್ಧರು ಸೇರಿದಂತೆ 108 ಜನರು ಒಂದೇ ದಿನ ದೇಹದಾನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಬೈಲಹೊಂಗಲದ ಡಾ.ರಾಮಣ್ಣವರ ಚಾರಿಟೆಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಕಾರಣವಿತ್ತು. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರರ 108 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಪ್ರತಿಮೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 108 ಜನರು ದೇಹದಾನ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆ ದಿನದಿಂದಲೇ ಶೇಗುಣಸಿ ಗ್ರಾಮ ‘ದೇಹದಾನಿಗಳ ಗ್ರಾಮ’ವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡತೊಡಗಿತು. ಇಂದು ಆ ಸಂಖ್ಯೆ 187ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದೇಹದಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ.</p>.<p>‘ಮೊದಲ ದೇಹದಾನ ಮಾಡಿದ ಭಾಗವ್ವ ಬಿ. ಪಾಟೀಲ ಅವರ ನಡೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೇ ಮಾದರಿಯಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ 24 ಸದಸ್ಯರು ದೇಹದಾನಕ್ಕೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತರ ಕುಟುಂಬಗಳೂ ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿವೆ’ ಎಂದು ಭಾಗವ್ವ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯ ಸತ್ಯಪ್ಪ ಬಿ. ಪಾಟೀಲ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಐದು, ಆರು, ಎಂಟು ಜನರು ದೇಹದಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದೇಹದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳೆದಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಚಳವಳಿಗೆ ಯುವಕರೂ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹದಾನ ಅಥವಾ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದಿಂದ ಏಳು ಜನರ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೂ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅರಿವಿನಿಂದಲೇ ನಾವು ದೇಹದಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಯುವಕ ಮಹಾಂತೇಶ ಸಿದ್ನಾಳ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕರು ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>‘ಮೃತದೇಹವೇ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಗುರು’</strong></p>.<p>ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶವವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಅವರು ‘ನನ್ನ ಮೊದಲ ಗುರು’ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದರ ಮುಂದೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ‘ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಪರ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಜೀವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಮರಣಾನಂತರವೂ ಸಮಾಜಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ದಾನಿಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಪಾಠವಲ್ಲ; ಅದು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಪಾಠವೂ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>2010ರ ವೇಳೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 15–20 ದೇಹದಾನಗಳು ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿತು.</p>.<p>2014ರಲ್ಲಿ ಶೇಗುಣಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ 108 ಜನರು ದೇಹದಾನಕ್ಕೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ದೇಹದಾನ ಚಳವಳಿಗೆ ಹೊಸ ಉತ್ತೇಜನ ದೊರೆಯಿತು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹದಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ನಂತರ 2022ರಲ್ಲಿ 74, 2023ರಲ್ಲಿ 63, 2024ರಲ್ಲಿ 85 ಹಾಗೂ 2025ರಲ್ಲಿ 135 ಜನರು ದೇಹದಾನಕ್ಕೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಮರಣಾನಂತರ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದೇಹಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಡಾ. ಮಹಾಂತೇಶ ರಾಮಣ್ಣವರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದೇಹದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಂಜಿಕೆ, ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಶೇಗುಣಸಿ ಗ್ರಾಮ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿರಕ್ತಮಠದ ಮಹಾಂತಪ್ರಭು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ಮರಣಾನಂತರವೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಅರಿವು ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯ. ಶೇಗುಣಸಿಯ ಜನರು ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><strong>ನೆಲದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು</strong></p>.<p>ಇದುವರೆಗೆ ಶ್ರೀಶೈಲ ರಾಚಪ್ಪನವರ, ರಾಮಪ್ಪ ಹೊಸಪೇಟಿ, ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಬಿ. ಪಾಟೀಲ, ರಾಚನಗೌಡ ಗೌಡಪ್ಪನವರ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಬಿ. ಪಾಟೀಲ, ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣಮಠ, ಕಸ್ತೂರಿ ಹೊಸಪೇಟಿ, ಅಡಿವೆವ್ವ ಬಾಳಿಕಾಯಿ, ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಸಸಾಲಟ್ಟಿ, ಗುರುಸಿದ್ಧಯ್ಯ ವಸ್ತ್ರದ, ಪುಂಡಲಿಕ ಸಸಾಲಟ್ಟಿ, ಶರಣವ್ವ ಬಿ. ಪಾಟೀಲ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹೊಸಪೇಟಿ, ಬಾಬು ಸಿದ್ನಾಳ, ಗಂಗಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ದೇಹದಾನ ಮಾಡಿ ಈ ಚಳವಳಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಜನರು ಇನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ದೇಹಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅನೇಕ ವೈದ್ಯರು, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರು ಅವರ ದೇಹಗಳಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅದರಲ್ಲೇ ಶೇಗುಣಸಿಯ ಜನರು ಹೆಮ್ಮೆಪಟ್ಟು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ– ಮರಣವು ಅಂತ್ಯವಲ್ಲ; ಅದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಬದುಕಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಜನರು ಗೌರವದಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, 'ಶೇಗುಣಸಿ… ದೇಹದಾನಿಗಳ ಗ್ರಾಮ.'