'ನಮ್ಮನ್ನೂ ಬದುಕಲು ಬಿಡಿ...': ಅಡವಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳ ವಿನಂತಿ

<p>‘ತುಂಗಭದ್ರಾ ಹಿನ್ನೀರಿನ ದಡದಲ್ಲಿ ಆಗತಾನೆ ಅರಳಿ ನಿಂತಿರೋ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನಂಥ ಊರು ರೀ ನಮ್ಮದು. ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಚಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ, ನಾವು ಅಡವಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳು...’</p>.<p>ಅಡವಿ ಬೆಕ್ಕು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ದಟ್ಟ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಾವು ಬಯಲುಸೀಮೆಯ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು, ರೈತರ ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆ, ಭತ್ತದ ಹೊಲಗಳಲ್ಲೂ ಬದುಕುತ್ತೇವೆ.</p>.<p>ನಮ್ಮ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವೂ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಸುಬು. ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಹುಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಬ್ಬು, ಎಲೆತೋಟಗಳು, ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳು ನಮಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆವಾಸ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಇಲಿ–ಹೆಗ್ಗಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಭತ್ತ ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಕೀಟಗಳೂ ನಮಗೆ ಆಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ನೀರು ಹಾಗೂ ಆಹಾರದ ಲಭ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಒತ್ತಡವೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಾಚಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಧ್ಯಯನಕಾರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಮೊನ್ನೆ ಸಂಜೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ಸೋಮಣ್ಣನ ಹೊಲದಲ್ಲಿದ್ದ ನೇಪಿಯರ್ ಹುಲ್ಲಿನ ಮಧ್ಯೆ ತಣ್ಣಗೆ ಮಲಗಿದ್ದೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬುಸು ಬುಸು ಉಸಿರಾಡುವ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಸಿತು. ಹೊಲದ ಬದಿಯಿಂದ ಏನೋ ಓಡಾಡಿದ ಸದ್ದೂ ಕೇಳಿಸಿತು. ಅನುಭವ ಹೇಳುತ್ತಿತ್ತು; ನಾಲ್ಕಾರು ನಾಯಿಗಳು ನನ್ನ ಸುತ್ತುವರಿಯಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ನಿಖರ ಜಾಡು ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಾನು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡೆ.</p>.<p>ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಹುಲ್ಲಿನ ಸಂದಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ನೋಡಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ! ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಬಲೆ ಹಿಡಿದು ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ನಿಂತಿದ್ದ. ಆಗ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ನಾಯಿಗಳು ಅವನವೇ. ನಾನು ಓಡುವ ದಾರಿ ಒಂದೇ, ಆದರೆ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಬಲೆಯತ್ತ.</p>.<p>ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸೋಮಣ್ಣನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸಿತು.</p>.<p>‘ಹೇಯ್, ಯಾರಪ್ಪಾ ಹೊಲದಾಗ? ಏನ್ಮಾಡ್ತಿದೀಯ?’</p>.<p>‘ಏನಿಲ್ಲ ಧಣಿ, ಬೆಕ್ಕು-ಮೊಲ ಸಿಕ್ಕಾವೇನಂತ ಬಲೆ ಹಾಕಿದ್ನಪ್ಪಾ. ಒಳಗೇ ಏನೋ ಇದ್ದಂಗೈತಿ. ನಾಯಿಗಳು ಸುತ್ತಾಡ್ತಾವೆ’.</p>.<p>‘ಹಂಗಾ... ಸರಿ ಸರಿ, ಗಡಾ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಾಕೋಗು. ಅಡವಿ ಬೆಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಜಗ್ಗಿ ಹಿಡ್ಕೋ’.</p>.<p>ಆ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನನಗಂತೂ ಸಿಡಿಲೆರಗಿದಂತಾಯಿತು.</p>.<p>ಸೋಮಣ್ಣ, ನಾವು ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? ನಿನ್ನ ಭತ್ತದ ತೆನೆ ತಿನ್ನಲು ಬರುವ ಇಲಿ–ಹೆಗ್ಗಣಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಬೆಳೆ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನ ಹೊಲದ ಸುತ್ತ ಓಡಾಡುವ ಹಾವು-ಚೇಳುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಆದರೆ ನೀನು ಬಳಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ, ಕಳೆನಾಶಕ, ವಿಷಕಾರಿ ಔಷಧಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ನಾವು ನಿನ್ನ ಹೊಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಎಂದು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆಯಲ್ಲ!</p>.<p>ಆದರೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭಾವೋದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಇದು ಕೇವಲ ಸೋಮಣ್ಣನೊಬ್ಬನ ಕಥೆಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಅನೇಕ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಥೆ. ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಕಳ್ಳಬೇಟೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರೈತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಹೌದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟವಾಗಿ ಬದುಕುವವರು ಅವರೇ.</p>.<p>ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ.</p>.<p>ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ತುಪ್ಪಳ ಹೊಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗುಂಪಿನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ; ಉಳಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿಯೇ ಬದುಕುತ್ತೇವೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ನಿಂದ ಜೂನ್ವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಕಾಲ. ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತು ದಿನಗಳ ಗರ್ಭಾವಧಿಯ ನಂತರ ಮರಿಗಳು ಜನಿಸುತ್ತವೆ. ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಿ, ಬೇಟೆ ಮತ್ತು ಬದುಕುಳಿಯುವ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ.</p>.<p>ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಊರಿನ ಸಾಕುಬೆಕ್ಕುಗಳು ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಆವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಕರಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ತಳಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕುಬೆಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳು ನಮಗೂ ತಗುಲಿ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುವವರು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿವೆ. ನಮ್ಮ ಮಾಂಸ ಸೇವಿಸಿದರೆ ನರದೌರ್ಬಲ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಸಂತಾನಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವಾಮಾಚಾರ ನಡೆಸಿದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆಯೆಂಬ ಭ್ರಮೆಯೂ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಹಸಿ ರಕ್ತವು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನಂತಹ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಔಷಧ ಎಂದು ಕೆಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಟ್ಟುಕಥೆಗಳಷ್ಟೇ. ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾಂಸ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರಬಹುದಾದ ಪರೋಪಜೀವಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರ ದೇಹ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ರೋಗ ಹರಡಬಹುದು. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕಗಳ ವಿಷವೂ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ತಲುಪಬಹುದು.</p>.<p>ನಾವು ರೈತರ ಮಿತ್ರರು. ಆದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ. ಕಳ್ಳಬೇಟೆ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು, ಆವಾಸ ನಾಶ, ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ–1972ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಡವಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಬೇಟೆ, ಸಾಗಣೆ ಅಥವಾ ದಾಸ್ತಾನು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ. ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯೂ ಇದೆ. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಬೆದರಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಂತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪಾತ್ರವಿದೆ. ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಒಂದು ಅಡವಿ ಬೆಕ್ಕು ಕಾಣೆಯಾಗುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ ಅಳಿವಲ್ಲ; ಅದು ಪರಿಸರದ ಒಂದು ಕೊಂಡಿ ತುಂಡಾಗುವುದೂ ಹೌದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸಿ. ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಉಳಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಅಳಿವು ನಿಮ್ಮ ಅಳಿವಿನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯೂ ಆಗಬಹುದು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-51-411620000</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>