ಭಾವಯಾನ: ಗೋಡೆಗಳಂತೆ ಬದುಕುವುದೇಕೆ ?

'ಟಕ್ ಟಕ್' ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದ ಶಬ್ದ.</p><p>'ಯಾರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋ ಪುಟ್ಟಾ?'</p><p>ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ 13 ವರ್ಷದ ಅವಿನಾಶ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದ.</p><p>'ಅಮ್ಮಾ ಯಾರೋ ಇಬ್ರು ಬಂದಿದಾರೆ' ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಸೋಫಾದತ್ತ ಓಡಿಹೋಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡಿದು ಕುಳಿತ.</p><p>*****</p><p>'ಪದ್ದು.. ಪದ್ದು... ಯಾರಿದ್ದೀರಿ ಮನೇಲಿ?' ಎನ್ನುತ್ತಾ ಅಮಿತ ಮತ್ತು ಉಜ್ವಲಾ ಮುಚ್ಚಿದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ, ಅಲ್ಲೇ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಟವಾಡು<br>ತ್ತಿದ್ದ 11 ವರ್ಷದ ಹರ್ಷಿತಾ 'ಯಾರ್ ಬೇಕು?' ಎಂದು ಬಂದವರನ್ನು ಮರುಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಳು.</p><p>'ಪದ್ಮಜಾ ಇಲ್ವಾ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ 'ಅಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಮರುಮಾತನಾಡದೇ ಮತ್ತೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನಳಾದಳು.</p><p>*****</p><p>'ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ' ಎಂಬ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳು 'ಸ್ವಾಗತಿಸುವ' ಈ ಪರಿ, ಬಂದವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗಾಸಿಗೊಳಿಸದೇ ಇರಲಾರದು. ಹೀಗಾದಾಗ, ಅತಿಥಿಗಳ ಆಗಮನದಿಂದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವ ಬದಲು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು.</p><p>ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ? ಹತ್ತಿಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೀಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರೇ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೂ ಮಕ್ಕಳು ಅವರನ್ನು ಹೃದಯತುಂಬಿ ಮಾತನಾಡಿಸಿ, 'ಬನ್ನಿ, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ', 'ನೀರು ತಗೊಳ್ಳಿ', 'ಅಪ್ಪ– ಅಮ್ಮ ಬರ್ತಾರೆ ಕೂತಿರಿ' ಎಂದೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.</p><p>ಆದರೆ ಈಗ ಹೀಗಾಗಿದ್ದೇಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿ? ಕಚೇರಿಯ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಬಳಲಿ ಬಂದ ತಂದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವ ತಾಯಿ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಹೋಂವರ್ಕ್ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳು. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಬಿಟ್ಟು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಗಂಟು ಮೂಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡುವವರು... ಹೀಗಾಗಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ಯುಸಿ, ಬ್ಯುಸಿ.</p><p>ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಬದುಕೆಂದರೆ ಇಷ್ಟೆಯೇ? ಇದರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ? ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಹೋಂವರ್ಕ್ ಅಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು, ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಂ ಹೋಮ್ ಎಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದೇ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡದೇ ಇರದು.</p><p>ಮನೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಗೋಡೆಗಳ ರೀತಿ ಇರಬಾರದು. ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಇಲ್ಲ, ಅವು ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವ ಇದ್ದವರು ಗೋಡೆಗಳಂತೆ ಬದುಕುವುದು ಜೀವನ ಅಲ್ಲ. ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆ– ತಾಯಿ ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕು. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪಾಠದೊಂದಿಗೆ ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು ಅವಶ್ಯ. ಮೊಬೈಲ್ ಗೀಳು, ಟಿ.ವಿ. ಗೀಳು ಬಿಟ್ಟು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪುಸ್ತಕ, ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ, ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ತಾವೂ ಓದಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಓದಲು ಹೇಳಿ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ ಖುಷಿ, ನಮಗೂ ಖುಷಿ ಆಗಿಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ.