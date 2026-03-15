ಕಾಡಿನಲ್ಲೊಂದು ಕಾಡು ಆರ್ಕಿಡೇರಿಯಂ

<p>ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತೇ ಪಕ್ಕದ ಅರಳಿಮರದ ತುದಿಕೊಂಬೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಸೀತಾಳಿ, ದ್ರೌಪದಿ ದಂಡೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆಗೀಗ ಪುಟಾಣಿ ಆರ್ಕಿಡ್ಗಳನ್ನು ಬುಡಸಹಿತ ಕಿತ್ತು ತಂದು ನಮ್ಮಂಗಳದ ಮಾವಿನಮರದ ಮೇಲೋ, ಕ್ರೋಟನ್ ಗಿಡಗಳ ಮೇಲೋ ಹಚ್ಚಿ ಬೆಳೆಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಅವು ಮಾಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಕಾಡಿನ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಡೇ ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಪಾಠ ನಮಗೆ ಆಗ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಣಶಿ ಕಾಡಿನ ಆರ್ಕಿಡೇರಿಯಂಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಾಡಿದವು. ಒಂದೆರಡಲ್ಲ, ನೂರಾರು ಕಾಡು ಆರ್ಕಿಡ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿರುವ ಜೋಯಿಡಾ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಹೊಂದಿರುವ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಕಾಳಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಲಾದ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಇತಿಹಾಸ, ಮುಳುಗಿದ ಸುಪಾ ಊರಿನ ಕಥೆ–ಎಲ್ಲ ಈ ನೆಲದ ಪರಿಸರಗಾಥೆಯ ಭಾಗ. ಇಡೀ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಳಿ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ; ಅಣಶಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಹಾಗೂ ದಾಂಡೇಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳು ಸೇರಿ ಸಮೃದ್ಧ ಕಾಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಅಣಶಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕಾಡು ಆರ್ಕಿಡೇರಿಯಂ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಹೂಬಿಟ್ಟ ವಿವಿಧ ಆರ್ಕಿಡ್ಗಳ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದವು. ನಾವು ಹೋದಾಗ ನಾಲ್ಕೈದು ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೂವಿತ್ತು; ಕೆಲವು ಬೀಜದ ಹಂತ ತಲುಪಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಿಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಹೂಬಿಡುವ ಕಾಲವಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರಳುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಆರ್ಕಿಡ್ಗಳು ಮರಗಳ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾವನೆ. ಆದರೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೂ ಬೆಳೆಯುವ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಚ್ಚರಿಯಾಯಿತು. ಮೊದಲು ನೆಲದ ಆರ್ಕಿಡ್ಗಳು ಹೂ ಬಿಡುತ್ತವೆ; ಬಳಿಕ ಮರದ ಜಾತಿಗಳ ಸರದಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಿಡದ ಎಲೆ, ದಂಟು, ಹೊರಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೇರು–ಎಲ್ಲ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿವೆ.</p>.<p>ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಖಂಡಗಳಲ್ಲೂ ಆರ್ಕಿಡ್ಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಸುಮಾರು 28 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾತಿಗಳಿರುವ ಈ ಸಸ್ಯಕುಟುಂಬ ಬಣ್ಣ, ಆಕಾರ, ಗಾತ್ರ ವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ. ಭಾರತದ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಸಮೃದ್ಧಿ ಗಮನಾರ್ಹ. ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಆರ್ಕಿಡ್ ಒಂದಿಂಚಿನಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಜಾತಿಗಳು 30 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಹೂಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಚೀಲ ಒಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬೀಜಗಳು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡು ಶಿಲೀಂಧ್ರದ ನೆರವಿನಿಂದಲೇ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವೇ ಆರ್ಕಿಡ್ಗಳ ಬದುಕಿನ ರಹಸ್ಯ.</p>.<p>ಕಾಡು ಆರ್ಕಿಡ್ಗಳು ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು ಅಲ್ಲ; ಮರದಿಂದ ಆಹಾರ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರದ ಸಹಾಯ ಅವಶ್ಯಕ. ಕೆಲವು ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಎಲೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ; ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶದಲ್ಲಿಯೂ ಅವು ವಿಶಿಷ್ಟ–ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ವಾಸನೆ ಹೊರಹಾಕುವ ಜಾತಿಗಳಿವೆ; ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಮಳ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆರ್ಕಿಡ್ಗಳಿವೆ ಎಂದರೆ ಆ ಕಾಡಿನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ. ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ‘ಜೈವಿಕ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಕಾಳಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 93 ಬಗೆಯ ಕಾಡು ಆರ್ಕಿಡ್ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ; ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 63 ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಆರ್ಕಿಡೇರಿಯಂನಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತ–ಎಲೆ, ಮೊಗ್ಗು, ಹೂ–ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟದ ಸಸ್ಯವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಜೀವಂತ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವೇ ಸರಿ.</p>.<p>ಭೂತಗನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದು ಪುಟಾಣಿ ಹೂಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಲೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸಿತು. ಒಣಕೊಂಬೆಯೊಂದರ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳವರೆಗೆ ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ಗಿಡವೊಂದನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾರೋ ಅದು ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ‘ಬೆಟ್ಟದ ಹೂ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ಹೂ ಅರಳಿಸಿದ್ದ ಆರ್ಕಿಡ್ ಅಂತೆ ಅಂದರು ಯಾರೋ. ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನಗು, ಹಾಡಿನ ಗುನುಗು. ಫೋಟೊಗಳಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮನದೊಳಗೆ ಒಂದು ಅರಿವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು–ಒಮ್ಮೆ ಕಿತ್ತು ತಂದ ಗಿಡಗಳು ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಲೋಕ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅರಳುತ್ತಿದೆ. ಕಾಡಿನೊಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪುಟಾಣಿ ಆರ್ಕಿಡ್–ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಪಾರ ವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>