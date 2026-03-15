ಇದು ಯಕ್ಷಗೊಂಬೆಯಾಟವಯ್ಯಾ...

<p>ಕಪ್ಪು ತೆರೆ ಹಿಂದೆ ಸೂತ್ರಧಾರನ ಬೆರಳುಗಳು ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾಗಿ ಜಾರುತ್ತವೆ. ಮೇಲಿಂದ ಆರೇಳು ಸೂತ್ರಗಳು ಜೀವದ ನಾಡಿಗಳಂತೆ ಬೊಂಬೆಗಳ ಕೈಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಅವು ಮರದ ಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲ; ಉಸಿರಾಡುವ ಪಾತ್ರಗಳು. ಭಾಗವತರ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವುದು, ರೌದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಚಿಮ್ಮುವುದು, ಶೃಂಗಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಲಿತ್ಯ ತೋರುವುದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೂತ್ರಧಾರನ ಆಂತರಿಕ ಧ್ಯಾನದ ಫಲ. ಆ ಧ್ಯಾನವೇ ಇಂದಿಗೆ ‘ಗಣ್ಯರೆಡೆಗೆ ಬೊಂಬೆ ನಡಿಗೆ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕೇರಳದ ಗಡಿಭಾಗದ ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೊಂಬೆಯಾಟ ಸಂಘ ತನ್ನ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮದ ಮುನ್ನೋಟವಾಗಿ ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಕೈಹಾಕಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗದ ಸಂಭ್ರಮ, ಜನಮನಗಳಲ್ಲಿ ತಂಗಾಳಿಯಂತೆ ಹಬ್ಬಬೇಕು–ಇದು ಅವರ ಆಶಯ. ಆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಶುಭಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಗಣ್ಯರು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಕೊಡಲಾರರು; ಬಂದರೂ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಹೊರಟುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನೇ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯೋಣ’ ಎನ್ನುವುದು ಸಂಘದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ<br /> ಕೆ.ವಿ. ರಮೇಶ್ ಅವರ ಮಾತು. ಆದರೆ ಆ ಸರಳತೆಯೊಳಗೆ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ದಶಕಗಳ ಕಾಯಕ, ಕುಟುಂಬದ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಕಲೆಯೊಂದರ ಮೇಲಿನ ಅನನ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ ಅಡಗಿದೆ.</p>.<p>ರಮೇಶ್ ಭೂಗರ್ಭಶಾಸ್ತ್ರ ಪದವೀಧರ. ನಗರ ಉದ್ಯೋಗದ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗದೇ, ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಬೆಳೆದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ನಂಟನ್ನು ಜೀವನದ ಕೇಂದ್ರವನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು. ಅವರ ತಂದೆ ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಮುದ್ರಣಾಲಯದ ಮೂಲಕ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದವರು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೊಂಬೆಯಾಟದ ಸೇವೆಯನ್ನೂ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಲೆ, ಸಂವಾದಗಳ ವಾತಾವರಣವಿತ್ತು. ತಂದೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡ ರಮೇಶ್, ಬೊಂಬೆಗಳ ಅಂದಚಂದಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಕಲ್ಪನೆಯ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿದರು. ಸಹೋದರರು, ಸಹೋದರಿಯರು, ಕುಟುಂಬದವರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶ್ರಮವೇ ಈ ಸಂಘದ ಚಾಲನಾಶಕ್ತಿ.</p>.<p>ಒಮ್ಮೆ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಬೊಂಬೆಯಾಟ ತಂಡಗಳಿದ್ದವು. 1981ರಲ್ಲಿ ಎಂಟು; 2010ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೇವಲ ಎರಡು! ಪರಂಪರೆಯ ಮರವು ಹೇಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಣಗಿತ್ತೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿ. ಬಡಗುತಿಟ್ಟಿನ ಉಪ್ಪಿನಕುದ್ರು ಮತ್ತು ತೆಂಕುತಿಟ್ಟಿನ ಕಾಸರಗೋಡು–ಇರಡು ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಕೊನೆಯ ಜ್ವಾಲೆ. ಆ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಆರದಂತೆ ಕಾಯುವುದು ರಮೇಶ್ ಅವರ ಸಂಕಲ್ಪ.</p>.<p>ಸೂತ್ರದ ಬೊಂಬೆಗಳು ಅವರ ವಿಶೇಷತೆ. ಕೈಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಬಿಗಿದ ದಾರಗಳು ತಲೆಯ ಮೇಲಿಂದ ಹಿಡಿಗೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿ, ಬೆರಳಿನ ಚಲನೆಯಿಂದ ರಂಗಚಲನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ, ಹಿಮ್ಮೇಳ-ಮುಮ್ಮೇಳದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರದ ರಂಗಸ್ಥಳ, ಕಪ್ಪು ವಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಿದ ಒಳರಂಗ, ಬೆಳಕಿನ ಸೌಮ್ಯ ಹೊಳಪು ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬೊಂಬೆಗಳ ಲೋಕವನ್ನು ಜೀವಂತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಸೂತ್ರಧಾರನ ಕೈಚಳಕ ಕಾಣದು; ಆದರೆ ಅವನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಈ ಸದ್ದುಗದ್ದಲವಿಲ್ಲದ ಕಾಯಕವು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಲಾಹೋರಿನಲ್ಲಿ‘ವಿಶ್ವದ ಅತೀ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಬೊಂಬೆಗಳು’ ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಅನೇಕ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಬೊಂಬೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿವೆ.</p>.<p>2001ರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ‘ಚಿಣ್ಣರ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಪುತ್ಥಳಿ ಯಾತ್ರೆ’ ಎಂಬ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ನ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಯವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೊಂಬೆಗಳು ಕುಣಿದವು. ಮಕ್ಕಳು ಬೊಂಬೆಗಳ ಜೊತೆ ನಕ್ಕರು, ಕಲಿತರು, ಕುಣಿದರು. ಕಲೆ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಇಳಿದು ಬಾಲಮನಗಳಿಗೆ ಸೇರಿತು.</p>.<p>ಇಂದು ಪಿಲಿಕುಂಜೆಯಲ್ಲಿ ‘ಯಕ್ಷಪುತ್ಥಳಿ ಬೊಂಬೆಮನೆ’ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಕನಸಿನ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ. ಸಾವಿರ ಯಕ್ಷಗಾನ ವೇಷಗಳ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬ ಆಶಯ. ‘ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದವರು ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯೊಂದರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರಮೇಶ್. ತಮ್ಮ ಗಳಿಕೆ, ಸಹೋದರರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗೆ ಯಾವುದೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶ; ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ.</p>.<p>ಆದರೆ ಕಲೆಗಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿ ಕಠಿಣ. ಬೊಂಬೆ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ‘ಲೇಬರ್’ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಲಾಗದು; ಸ್ವತಃ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟು, ಪ್ರಾಣ ತುಂಬಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ, ಕಲಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಮೊತ್ತಗಳು ಅನುದಾನಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ; ಆದರೆ ಅವು ನಿಜವಾಗಿ ಪರಂಪರೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸೇರುತ್ತಿವೆಯೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಬೊಂಬೆಗಳು ಮೌನವಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, ಜಕೋಸ್ಲಾವಿಯಾದ ‘ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಡಿಶನಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್’ ಬಿರುದು, ಅನೇಕ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿಗಳು, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳು—ಇವೆಲ್ಲವೂ ರಮೇಶ್ ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಗುರುತುಗಳು. ದೂರದರ್ಶನದ ‘ಇಂಡಿಯಾ ಗಾಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್’ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಂಡವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ; ಇವು ಗೌರವದ ಹೂವುಗಳು. ಆದರೆ ಕಲೆ ಉಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಹೂವಿನ ಜೊತೆಗೆ ನೀರಿನೂ ಬೇಕು.</p>.<p>ಯಕ್ಷಬೊಂಬೆಗಳು ಐವತ್ತರ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾಯುತ್ತಿವೆ. ಬೊಂಬೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಗೊಂಬೆಗಳ ಕನಸು ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಾಚೆಗೆ, ಸನ್ಮಾನಗಳಾಚೆಗೆ, ಬದುಕಿನ ಉಸಿರಾಗುವ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ ಅಗತ್ಯ.</p>.<p>ಸೂತ್ರಗಳು ಬೆರಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ ಅವು ಕೇವಲ ಮರದ ಗೊಂಬೆಗಳ ಚಲನೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ; ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಲೆಯ ಜೀವನಾಡಿ ಉಳಿಯಲೆಂದು. ಆ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ಕೈಗೆ ನಾವು ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕಾದ ಸಮಯ ಇದು. ನಾವು ಕೈಹಾಕಿದರೆ ಬೊಂಬೆಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೂ ಕುಣಿಯುತ್ತದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>