Numismatics: ಚೇತನರ ನೋಟು, ನಾಣ್ಯಗಳ ಜಗತ್ತು

<p>ಆವತ್ತು ಎರಡನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಚೇತನ್ಗೆ, ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಸಾಹೇಬರು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದರು. ಅದು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ನೋಟು.</p>.<p>ಆ ಕಾಗದದ ತುಂಡು ಕೇವಲ ನೋಟಲ್ಲ; ಅದು ಒಂದು ಬಾಗಿಲು. ಜಗತ್ತಿನತ್ತ ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲು. ಅಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಕುತೂಹಲ, ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಮಂಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ತಪಸ್ಸಿನಂತೆ ಬೆಳೆದಿದೆ.</p>.<p>ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರದ ಚೇತನ್ ಎಂ. ಗಾಂವ್ಕಾರ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಕ್ಷಣ, ನಮ್ಮ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು ಗೋಡೆಯ ಅಲಂಕಾರವಲ್ಲ, ಟಿವಿಯಲ್ಲ, ಜಗುಲಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ಮರದ ಟಿಪಾಯಿ.</p>.<p>ಆ ಟಿಪಾಯಿ ಕೇವಲ ಮೇಜಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನ ನಕ್ಷೆ. ಗಾಜಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಳಗೆ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ನೋಟುಗಳು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳು. ಸಣ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಅವು ಮಿಂಚುತ್ತವೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಅಮೆರಿಕ, ಟರ್ಕಿ, ಯುಎಇ (ದುಬೈ), ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್, ಜಮೈಕಾ, ಮಲೇಷ್ಯಾ, ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್, ಕೊರಿಯಾ… ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ದೇಶಗಳ ಅಪರೂಪದ ನೋಟುಗಳು, ಮೂವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳ ನಾಣ್ಯಗಳು– ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಯಲ್ಲಾಪುರ ಮನೆಯ ಜಗುಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕರಿಸಿವೆ.</p>.<p><strong>ನೋಟಿನ ಮೇಲೆ ಇತಿಹಾಸ</strong></p>.<p>ಚೇತನ್ಗೆ ನೋಟು ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಹಣವಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಕಥೆ.</p>.<p>ಈ ನೋಟಿನ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು?<br>ಈ ಚಿತ್ರ ಯಾವ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ?<br>ಈ ಲಿಪಿ ಯಾವ ಭಾಷೆಯದು?</p>.<p>ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕುವುದೇ ಅವರಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮ, ಸಮಾಧಾನ.</p>.<p>ಒಂದು ದೇಶದ ನೋಟಿನ ಮೇಲೆ ರಾಜನ ಚಿತ್ರ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಆ ದೇಶದ ಆಡಳಿತದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ. ಯುದ್ಧ ಸ್ಮಾರಕದ ಚಿತ್ರ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ನೋವು-ಗೌರವಗಳ ಸಂಕೇತ. ನೋಟು-ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಓದುವುದು–ಇದು ಅವರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಹವ್ಯಾಸ.</p>.<p>ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟು ಅವರ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡಿದವರು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳುತ್ತಾರೆ, ‘ಒಂದು ಲಕ್ಷಾ?’ ಎಂದು.</p>.<p>ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು, ಎರಡು, ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನೋಟುಗಳೂ ಅವರ ಟಿಪಾಯಿಯೊಳಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮಲಗಿವೆ.</p>.<p>ಆದರೆ ಚೇತನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಹವ್ಯಾಸವಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ನೋಟು-ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು! ಅವರ ಮನೆಯ ಜಗುಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯದ ಚಿಕ್ಕ ತರಗತಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್ ಮರೆತು ಟಿಪಾಯಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ಅಣ್ಣಾ, ಇದು ಯಾವ ದೇಶದ್ದು?’<br>‘ಇದರಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಬೇರೆ ಲಿಪಿ?’<br>‘ಇದರಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಇಷ್ಟು ಸೊನ್ನೆಗಳು?’</p>.<p>ಚೇತನ್ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಮೇಷ್ಟ್ರಾಗುತ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ವಿನಿಮಯ ಮೌಲ್ಯ, ದೇಶಗಳ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಪರದೆಯ ಜಗತ್ತಿಗಿಂತ, ಈ ಗಾಜಿನ ಒಳಗಿನ ಜಗತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಪ್ತ.</p>.<p><strong>ಹವ್ಯಾಸದಿಂದ ಕನಸಿನತ್ತ</strong></p>.<p>ಕೆಲವು ನೋಟು-ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರು, ಪರಿಚಿತರು ಅವರ ಹವ್ಯಾಸ ನೋಡಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರ ಕನಸು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದು.<br>ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಚಲಾವಣೆಯ ನೋಟು-ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು. ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. ಯಲ್ಲಾಪುರದ ಒಂದು ಮನೆಯ ಜಗುಲಿಯಿಂದ ಜಗತ್ತಿನತ್ತ ಹೋಗುವ ಪಯಣವದು.</p>.<p>ಆವತ್ತು ದುಬೈನಿಂದ ಬಂದ ಒಂದು ನೋಟು ಚೇತನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ, ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ಹುಟ್ಟಿದ ಕನಸು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗದು.</p>.<p>ಇಂದು ಅವರ ಮರದ ಟಿಪಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೋಟು-ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಕುತೂಹಲ, ಜ್ಞಾನ, ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗದು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>