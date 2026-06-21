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ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ; ದೇಹವನ್ನು ರಬ್ಬರ್‌ನಂತೆ ಮಡಚುವ ಸಾಗರದ ಪುಟಾಣಿ !

ಕಲಗಾರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಹೆಗಡೆ
Published : 21 ಜೂನ್ 2026, 1:44 IST
Last Updated : 21 ಜೂನ್ 2026, 1:44 IST
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ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ; ದೇಹವನ್ನು ರಬ್ಬರ್‌ನಂತೆ ಮಡಚುವ ಸಾಗರದ ಪುಟಾಣಿ !

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಸಾಗರದ 11 ವರ್ಷದ ಪುಟಾಣಿ ಬಾಲಕಿ ನಮನ, ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಯೋಗ ಕೌಶಲದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಸಾಧಕಿ.
ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ನಮನ ಯೋಗ ಕೌಶಲ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು?

ಸಾಗರದ ಬಳಸಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ 11 ವರ್ಷದ ನಮನ, ತನ್ನ 6ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಯೋಗವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೀಗ 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣ ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ಸಲೀಸಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ.

ಈ ಪುಟಾಣಿ ಯೋಗ ಪಟುವಿನ ವಿಶೇಷತೆಯೇನು?

ನಮನ ಕೇವಲ ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಯೋಗ ನೃತ್ಯದಲ್ಲೂ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಠಿಣ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈಕೆಯ ವಿಶೇಷತೆ.

ನಮನ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳೇನು?

ಈಕೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 49ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ.

ನಮನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಯಾವುದು?

2022ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ 1009 ಯೋಗ ಸಾಧಕರ ಜೊತೆಗೆ ನಮನಳ ಹೆಸರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದಿದೆ.

ನಮನಳ ಯೋಗ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದಾರೆ?

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ನಮನಳ ಯೋಗ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ, ಆಕೆಯ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
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