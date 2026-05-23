ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಮುಖ ಜಾತ್ರೆ, ಮಹೋತ್ಸವಗಳು...

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವದ ಅವಧಿ ಮಾರ್ಚ್ನಿಂದ ಮೇ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕಾಲವಾಗದೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವಗಳ ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತವಾಗಿದೆ.

ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿಲು ಏರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಇತ್ತ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಯುಗಾದಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಳೆಗಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಸಾಲು ಸಾಲು ಜಾತ್ರೆಗಳು, ರಥೋತ್ಸವಗಳು ಜರುಗುತ್ತವೆ.

ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಾತ್ರೆಗಳ ಕುರಿತು ಒಂದು ವಿಸ್ತೃತ ನೋಟ ಇಲ್ಲಿದೆ...

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವ

ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಉತ್ಸವ ಎಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 'ತಿಗಳರಪೇಟೆಯ ಧರ್ಮರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವ'. ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ವಸಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಉತ್ಸವ ತಿಗಳರ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಇದು ದ್ರೌಪದಿ ದೇವಿಯ ಸಂಕೇತ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕರಗ ಹೊತ್ತ ಪೂಜಾರಿ ಇಡೀ ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸುವ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸೊಗಸು. ಮಳೆ-ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಈ ಉತ್ಸವವ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೂ ಹೆಸರಾಗಿದೆ.

ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಹಾಗೂ ಯಡಿಯೂರು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ

ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಮುನ್ನ ಹಾಗೂ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜಾತ್ರೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೃಹತ್ ಕೃಷಿ ಮೇಳವಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ರೈತರ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಜಾತ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ದಿ ಪಡೆದಿದೆ.

ಯಡಿಯೂರು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವ: ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ (ಮಾರ್ಚ್/ಏಪ್ರಿಲ್) ನಡೆಯುವ ಈ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ದಂಡು ದಂಡಾಗಿ ಭಕ್ತರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ನವಧಾನ್ಯಗಳ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೇಲುಕೋಟೆ ವೈರಮುಡಿ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ

ಮಾರ್ಚ್ ಅಥವಾ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮೇಲುಕೋಟೆ ಚೆಲುವನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ವೈರಮುಡಿ ಉತ್ಸವವು ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು ರಾಜಮನೆತನದ ಭದ್ರತಾ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ತರಲಾಗುವ ವಜ್ರಖಚಿತ 'ವೈರಮುಡಿ' ಕಿರೀಟವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಇಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ನಡೆಸುವ ರಥೋತ್ಸವವನ್ನು ಕಣ್ಣುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಸೇರುತ್ತಾರೆ.

ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಗೆ ಮುನ್ನ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹದಗೊಳಿಸುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಉತ್ಸವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಬ್ಬ.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ ರಥೋತ್ಸವ

ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವದ ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆಗಳ ಸರಣಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ರಥೋತ್ಸವ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗೋವಾ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಭಕ್ತರು ಬರುತ್ತಾರೆ.