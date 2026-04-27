‘ಅಹಂಕಾರದ ಜ್ಞಾನ ಈ ಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆ’

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಅಹಂಕಾರದ ಜ್ಞಾನ ಈ ಕಾಲದ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಅಹಂಕಾರದ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಬೆಳಕಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಲೇಖಕಿ ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಅಂಕಿತ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಾಶನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರ ಲೇಖನಗಳ ಸಂಕಲನ 'ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಸೊಕ್ಕು' ಕೃತಿಯನ್ನು ಜನಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಭ್ರಮೆ ಅಮಾನವೀಯ ವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಹಾನಿ ಭೀಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹುಟ್ಟು, ಜಾತಿ, ವರ್ಗ, ಧರ್ಮ, ಲಿಂಗ, ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಸೊಕ್ಕನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಸೊಕ್ಕು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಇತರರನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವತಃ ಉನ್ನತನೆಂಬ ಮನೋಭಾವವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರದೆ, ಆಂತರಿಕ ರೋಗವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಹಂಕಾರದ ಕೈದಿಗಳಾಗಿರದೆ, ಮಾನವೀಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ನನಗೆ 'ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬುಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ಬಂದ ಬಳಿಕ ಸೊಕ್ಕುಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಅಪಾರ ಕಾಡಿಸಿದ್ದವು. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನನಗೆ ಬಂದದ್ದು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಡದವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಕೆಲವರು ಬೇಕಾದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನೂ ಹೇರಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನಾನು ಆ ವೇಳೆ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘಟನೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳವಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ವಿಮರ್ಶಕ ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೆನ್ನಿ, 'ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಅಕಾಡೆಮಿಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆಗಳಂತಾಗಿ ನಿಸ್ತೇಜಗೊಂಡಿವೆ. ಸ್ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ಬೇಡದಿರುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಅಕಾಡೆಮಿ ಗಳು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಧನಸಹಾಯ ಪಡೆದು ಕೊಂಡರೂ, ಸರ್ಕಾರದ ಗುಲಾಮರಾಗ ಬಾರದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಯಾ ಕಾಲದ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರು, 'ಅಕ್ಷರ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಅಹಂಕಾರವಾಗದೆ, ಅಂತಃಕರಣವಾಗಬೇಕು. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಸೊಕ್ಕಾಗದೆ ಶೋಧವಾಗಬೇಕು. ಯಾವತ್ತೂ ಚರಿತ್ರೆಯ ಕೊಂಡಿಗಳನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಸೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಕಳಚಬಾರದು. ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಧೋರಣೆಯೇ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸೊಕ್ಕು' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ವಿಮರ್ಶಕ ಎಚ್.ಎಸ್. ರಾಘವೇಂದ್ರರಾವ್, ಪ್ರಕಾಶಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಂಬತ್ತಳ್ಳಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260427-4-346826348</p>