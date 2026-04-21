‘ಪ್ರೀತಿ, ಕರುಣೆ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ತುಂಬಿರುವ ‘ಕ್ಯಾಸ್ಟ್‌ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್‌’

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಕರುಣೆ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಮಾನತೆ ಕಡೆಗಿನ ನಡೆ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಲೇಖಕ ತುಂಬಾಡಿ ರಾಮಯ್ಯ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಿ.ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಗೆಳಯರ ಬಳಗ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಿ.ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ ಅವರ 'ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್' ಕೃತಿ ಜನಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿದಾಗ ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ ಅವರ 'ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ' ಪುಸ್ತಕದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಕವಿ ಕೋಟಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಅವರು ನಿವೃತ್ತರಾದ ಮೇಲೆ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ನಾವು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಇನ್ನು 10–15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರದ ರಾಜಕೀಯ ಪಲ್ಲಟಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರು ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಲ್ಲಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾಲ ಬರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದರು.</p>.<p>ಸಾಹಿತಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿ ಜೋಗನ್ ಶಂಕರ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಪ್ರದೀಪ್ ರಾಮಾವತ್ ಜೆ., ನಿವೃತ್ತ ಕೆಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಲಿಂಚಿ ನಾಗರಾಜ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಸೆಲ್ವಕುಮಾರಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ಪ್ರಕಾಶನದ ಕುಮಾರ್ ಇಂದ್ರ ಬೆಟ್ಟ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>