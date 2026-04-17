‘ಸತ್ಯ ಶರಣರ; ಸತ್ಯ ಶೋಧಕನಿಗೆ’ ‌ಬಸವ ಗೌರವ

ಬೀದರ್: ಶ್ವೇತ ವರ್ಣದ ಉಡುಪು, ವಿನಮ್ರ ಮಾತು, ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ವಿಚಾರಗಳ ತತ್ವ ಪ್ರಸಾರವನ್ನೇ ಜೀವನದ ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕು ಸವೆಸುತ್ತಿರುವವರು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವ ಮಹಾಮನೆಯ ಸಿದ್ದರಾಮ ಶರಣರು ಬೆಲ್ದಾಳ.</p>.<p>ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಮೊದಲ ಶೂನ್ಯಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ದೇವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಕೆಲ ಶರಣರ ಬೆಡಗಿನ ವಚನಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ, ಅದರ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ ನೀಡುವವರಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ದಾಳ ಶರಣರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಘನ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇವರದು.</p>.<p>ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಯೋಗಾಂಗ ತ್ರಿವಿಧಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯೂ ಇವರದು. ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಕುರಿತ 'ವಚನ ತತ್ವಾನುಭವ', 'ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ರಹಸ್ಯ',</p>.<p>'ಷಟಸ್ಥಲ ಸಂಪತ್ತು', ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊರಬಂದಿರುವ 'ಸತ್ಯ ಶರಣರು; ಸತ್ಯ ಶೋಧ' ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳು. 'ಸತ್ಯ ಶರಣರು; ಸತ್ಯ ಶೋಧ' ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಸವಾದಿ ಶರಣರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕೃತ ಕೃತಿ ಎಂಬುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮಾಂಜ್ರಾ ನದಿ ದಂಡೆಯ ಕೌಠಾ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಆರಂಭಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶರಣ ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಶರಣ ಹರಳಯ್ಯನವರ ಹೆಸರು ಇರಿಸಿ, ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸಿ, ಬಡವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ. ನಾಡಿನ ಹಲವೆಡೆ ಶರಣ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ಬಸವತತ್ವದ ಪ್ರಸಾರಗೈದ ಕೀರ್ತಿ ಅವರದು. ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಮಹಾಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿಗೂ ತಮ್ಮ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಔರಾದ್ (ಬಿ) ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಲ್ದಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಶಿವಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಲಾಲಪ್ಪ-ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ದಂಪತಿಯ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಿದ್ದರಾಮ ಶರಣರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪಮಾನಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಇವರ ತಂದೆ–ತಾಯಿ ಇವರಿಗೆ 'ವಿಠಲ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಬಸವತತ್ವದ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ, ಭಾಲ್ಕಿ ಹಿರೇಮಠದ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರ ಶಿಷ್ಯರಾದರು. ಶಿವಾನುಭವ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ದಾಳ ಶರಣರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪರಿ ಕಂಡು ಬೆರಗಾದ ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರು ಇವರಿಗೆ 'ಶಿವಯೋಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮ' ಎಂದು ಮರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನ ವರೆಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮ ಶರಣರು ಎಂಬ ನಾಮದಿಂದಲೇ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವಣ್ಣ, ಬಸವತತ್ವವೇ ನನಗೆ ಜೀವಾಳ. ಅದರೆದುರು ಬೇರೆಲ್ಲ ನಗಣ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಬದುಕು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>