‘ವಿಚಾರ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಲುಪಲಿ’

ಬ್ರಹ್ಮಾವರ: 'ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು, ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇವೆ. ಕಾರಂತರೆಂಬ ನಡೆದಾಡುವ ವಿಶ್ವ ಕೋಶವನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಸಂಸದ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಾಸ್ತಾನದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಕೆ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ಮಕ್ಕಳಾದ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಕಾರಂತ, ಮಾಳವಿಕಾ ಕಪೂರ್, ಕ್ಷಮಾ ರಾವ್ ಬರೆದ, ವಿಶ್ವೇಶರ ಭಟ್ ಅವರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ 'ಕಾರಂತರ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ' ಪುಸ್ತಕ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಉಲ್ಲಾಸ್ ಕಾರಂತ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಹೊಗಳಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಕಾರಂತರ ಬಗ್ಗೆ ವಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ನಡೆದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವರ ಸಮಕಾಲೀನರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿ, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಇದರಲ್ಲಿ ನೋವು ನಲಿವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಒಡಲಿನ ನೋವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾರಂತರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬರೆದೆವು ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಪುಸ್ತಕ ವನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರು. ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ನಾನೇ ಅನುವಾದ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗಿಂತಲೂ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಓದುಗರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಕರ್ತ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಎದೆಗೆ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕಾರಂತರು ನಿಧನರಾಗಿ 29 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಎ.ಎಸ್.ಎನ್.ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮುಖಂಡ ಬಿ.ಎಂ. ಸುಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಾಗರಿಕ ವಾರಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಪಾದಕ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪಾರ್ವತಿ ಜಿ. ಐತಾಳ್ ಅವರಿಗೆ 'ಕಾರಂತರ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ' ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರತಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಜನಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂಚಾಲಕ ವಸಂತ ಗಿಳಿಯಾರ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಪೂರ್ಣಿಮ ಸುನಿಲ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ರಾಘವೇಂದ್ರ ವಂದಿಸಿದರು. ಕೆ.ಸಿ. ರಾಜೇಶ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>