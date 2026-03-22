ಮೊದಲ ಓದು | ದೇವರು ದೈವ, ಬಂಧ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕಥನ

ಕಾಡಿನ ದೇವತೆಯೊಬ್ಬಳು, ಎರಡು ಪಂಗಡಗಳ ಅಹಂಕಾರದ ಭರದಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ದೇವತೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಾಳೆ. ದೇವಿ ಆರಾಧನೆ ಶೈವ ಪರಂಪರೆಯಂತೆ ಆಗಬೇಕೆ, ವೈಷ್ಣವ ಪರಂಪರೆಯಂತಾಗಬೇಕೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ದೈವಾರಾಧನೆಯಂತಾಗಬೇಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ದೇವನಷ್ಟೇ ಜೀವವೂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಈಡಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ದೇವಿ ಆರಾಧನೆಯಷ್ಟೇ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳೂ ನಿಕಷಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತವೆ. ಬಂಧಗಳು, ಪ್ರೀತಿ, ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬನೆ, ದಾಂಪತ್ಯ ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹದವಾಗಿ ಇತಿಹಾಸ, ಪರಂಪರೆ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಧರ್ಮವೂ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಥನ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರಳ ತಂತ್ರವೂ, ನಿರೂಪಿಸುವಾಗ ಆಡುನುಡಿಯ ಮಾತುಗಳೂ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ, ಆಯಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯುತ್ತವೆ. </p>.<p>ಪಂಢರಪುರದ ಬಳಿ ಚಂದ್ರನಂತೆ ತಿರುವು ಪಡೆಯುವ ಭೀಮೆಯ ಒಡಲಿನಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ರಹಸ್ಯಗಳು ಅಡಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕತೆ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಬದುಕಿನ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬೇಕಿರುವುದು ಅಂತಃಕರಣೆಯ ಬಾಂಧವ್ಯ. ದೈವಕ್ಕೆ ಬೇಕಿರುವುದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕುತಿಯ ನಂಬಿಗೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ರೂಪಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತವೆ. </p>.<p>ಯುವ ಕಲಾವಿದ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಲೇ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಓದುಗನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಲೇಖಕರೊಂದಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿಸುತ್ತ, ಕತೆಯ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು, ಕತೆಯ ರೂಹಾಗಿರುವ ನಿಗೂಢತನವನ್ನೂ ಉಳಿಸುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಬಿಡುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಾಗಿರಿಸುವಂತೆ ಕೇಳುವ ಕಾದಂಬರಿ ಇದು. ನಂತರವೂ ಗುಂಗು ಉಳಿಸುವ ಪುಸ್ತಕವೂ ಹೌದು.</p> <p>ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಭಾಗಾ<br>ಲೇಖಕರು: ಶ್ರೀನಿಧಿ ಕರಣಂ<br>ಪ್ರಕಾಶಕರು: ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನ<br>ಬೆಲೆ: 650 ಪುಟ 448</p>