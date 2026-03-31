‘ಹಳ್ಳಿಹೆಜ್ಜೆ, ನಮ್ಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆ ಬಿಡುಗಡೆ’ ಇಂದು

<p>ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆ ಬಳಗ, ಶಿವಚೈತನ್ಯ ಕಿರಣ ಪ್ರಕಾಶನದ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ‘ಹಳ್ಳಿಹೆಜ್ಜೆ’ (ಹಿರೇಗೌಜ ಏಳಳ್ಳಿ ತಳದ ತಲೆಮಾರುಗಳ ಜೀವನಸಾರ) ‘ನಮ್ಮೂರ ಹೆಜ್ಜೆ’ (ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಲೆಮಾರುಗಳ ಜೀವನಸಾರ) ಕೃತಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾ.31ರಂದು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ನಗರ ಕುವೆಂಪು ಕಲಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಕೆ.ಜೆ.ಜಾರ್ಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಡಿ.ತಮ್ಮಯ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೂರ ಹೆಜ್ಜೆ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಕೃತಿ ಮಾಲಿಕೆಗಳ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕ ಜಿ.ಪ್ರಭು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವರು.</p>.<p>ಪಾಂಡವಪುರ ಪುಸ್ತಕ ಮನೆಯ ಅಂಕೇಗೌಡ ‘ಹಳ್ಳಿಹೆಜ್ಜೆ’ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವರು. ಪರಿಸರ ತಜ್ಞರಾದ ಕೃಪಾಕರ ಮತ್ತು ಸೇನಾನಿ ‘ನಮ್ಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆ’ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವರು.</p>.<p>ತೇಜಸ್ವಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೆಂಜಿಗೆ ಕೃತಿಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವರು. ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತ ಆರ್.ಚೇತನ್, ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯ ಬಿ.ಪ್ರಭುದೇವ್, ವನ್ಯಜೀವಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಎಚ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ, ಎನ್.ಮಹೇಶ್, ಕೆ.ಪಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260331-126-163935273</p>