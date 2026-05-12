'ಅವಿಶ್ರಾಂತ ಧೇಯಜೀವಿ' ಮೈ. ಚ. ಜಯದೇವ: ವಿ. ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ ಲೇಖನ

<p>ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಪರಿಷತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಮೈ. ಚ. ಜಯದೇವ ಅವರ ಬದುಕು-ಬರಹಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ 'ಅವಿಶ್ರಾಂತ ಧೇಯಜೀವಿ' ಪುಸ್ತಕವು ಮೇ14ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. </p><p>ಈ ಸಂಬಂಧ ವಿ.ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಬರೆದ 'ಭಕಿಯುಕ್ತ ಪ್ರತಿಬದ್ಧತೆ' ಲೇಖನದ ಪೂರ್ಣರೂಪ ಇಲ್ಲಿದೆ. </p>.<p>ಎತ್ತರದ ನಿಲವು, ಆಜಾನುಬಾಹು, ತುಸು ಗಡಸು ಎನ್ನಿಸುವ ಗಂಭೀರ ಮುಖ. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೌರವ, ಆದರ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಜಯದೇವ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಧ್ಯೇಯಮಹಾದೇವನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು. ಆ ಆರಾಧನೆಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ವಿಕಸಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. </p><p>ಜಯದೇವರು ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆವಶ್ಯಕತೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಜವಾನ, ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು.</p><p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂಘಕಾರ್ಯದ ಮೊದಲಿಗರಲ್ಲಿ (pioneers) ಜಯದೇವರೂ ಒಬ್ಬರು. ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಪರಿಷತ್ತನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಕಾರ್ಯಭಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಇತ್ತು. 1970ರಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರದ ಕಾರ್ಯವಾಹರಾದರು. ಪರಿಷತ್ತಿನ ಒತ್ತಡದ ಕೆಲಸ, ಸಂಘದ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಓಡಾಟದ ಕೆಲಸ, ಎರಡನ್ನೂ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಿಗೆ ಸಂಘಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಯಾದರು.</p><p>ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬೈಠಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು: ‘ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯ, ಕೌಟುಂಬಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಕೆಳಗೆ ಒಂದರಂತೆ 1,2,3... ಎಂದು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಅವೆಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪುಶಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಕಾರ್ಯ ಎಂದು ಬರೆದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಘಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ!’</p><p>ಅವರಿಗೆ 1978-79ರಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಜ್ವರ ಬಂದು ವಾಸಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸಿತ್ತು (relapse). ವೈದ್ಯರು, ಸಂಘದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಅವರು ಮಹಾನಗರ ಕಾರ್ಯವಾಹ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸಹಕಾರ್ಯವಾಹ. ಸಂಘಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಕಳಕಳಿ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಾಂತಕಾರ್ಯವಾಹ ಮಾನ್ಯ ಅರಕಲಿ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು, ಪ್ರತಿದಿನ ನಾನು ಜಯದೇವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸಂಘಕಾರ್ಯದ ವರದಿ ನೀಡಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂದಿನ ವರದಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು, ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲದಿರುವ ಶಾಖೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ತಿಳಿಸಿ, ಆ ಶಾಖಾಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಗರ ಅಥವಾ ಭಾಗಕಾರ್ಯವಾಹರನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು! ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನದ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಹಾಗೇ, ಅಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ಅವರಿಗೆ ವರದಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು!</p><p>ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಸಂಘಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಜಯದೇವರದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಅನುಶಾಸನಬದ್ಧ ನಡೆ. ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರೆಲ್ಲರೂ ಹಾಗೇ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಂಘಕಾರ್ಯದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಖರತೆ, ಸ್ಪಷ್ಟತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಆಗ್ರಹ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ವರದಿ ನೀಡಲು ನಮಗೆ ಅಳುಕು. ವರದಿಯಲ್ಲಿನ ಲೋಪ, ದೋಷಗಳು ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರೊಡನೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಮುಕ್ತಭಾವನೆ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಿಗೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತು.</p><p>ಸಂಘದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತನಾದ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು. ಸಮಾಜದ ಹಿತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜಯದೇವರದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಿಗೆ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿ.</p><p>ಹಿಂದು ಮಠಗಳ ಮತ್ತು ಬಿಡಿಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ. ಯುವಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳು, ಸಂನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮದ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಂಥಗಳ ಸಾಧನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅರಿವು, ಇಂದಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಅರಿವು, ತಾವು ಹಿಂದು ಸಂನ್ಯಾಸಿ ಎಂಬ ಅರಿವು ಇರಬೇಕೆಂದು ಜಯದೇವರು ಯೋಚಿಸಿ ತಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಸುತ್ತೂರಿನ ಶ್ರೀಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಸುತ್ತೂರಿನ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಗಳ ಮನದಲ್ಲೂ ಇಂತಹದೇ ಚಿಂತನೆಗಳಿದ್ದವು. ಅವರು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದರು. ಪೂಜನೀಯರುಗಳಾದ ಸುತ್ತೂರು ಶ್ರೀಗಳು, ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಶ್ರೀಗಳು, ಪೇಜಾವರ ಮಠಾಧೀಶರು, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರೂಜಿಯವರು, ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಮಾನ್ಯ ಜಯದೇವರು, ಮಾನ್ಯ ನ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ‘ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಿಷತ್ತು’ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಪಾಠ್ಯ, ಪಾಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿ, ಪ್ರತಿವರ್ಷ ತರಬೇತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜಯದೇವರು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳು (ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುವವರೆಗೂ) ತರಬೇತಿ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು, ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆ, ದಿಗ್ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು.</p><p>ಹಂಪೆಯ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಮೇಲೆ, ಹತ್ತಿರ ಹೊಸದಾಗಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಗೋರಿಗಳು, ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ, ನಾಡೋಜ ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಇಡೀ ಹಂಪೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ, ಆಕ್ರಮಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ‘ಹಂಪಿ ಉಳಿಸಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಇದೇ ರೀತಿ ಉಡುಪಿಯ ಕನಕಗೋಪುರದ ವಿವಾದ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕದಡುತ್ತದೆ ಎಂದಾಗ ‘ಸತ್ಯಶೋಧನ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ, ಅದರ ಮೂಲಕ ವಿವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಗೊಳಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಬಳಿ ಟಿಪ್ಪೂ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸರಕಾರ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ, ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲು ಚಿಂತಕಶಕ್ತಿಯಾದರು.</p><p>2011ರ ಜನಗಣತಿಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ಹಿಂದುಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿರುವ ವರದಿ ಬಂದಾಗ, ಹಿಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಜಾಗರಣ ಸಭೆಗಳು ನಡೆಯುವಂತೆ ಚಿಂತಿಸಿ, ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದರು.</p><p>ಈ ರೀತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಸಮಾಜಹಿತ ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಸದಾ ತುಡಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಮಿಥಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅಬಲಾಶ್ರಮ, ಅಮೃತ ಶಿಶುನಿವಾಸಗಳ ಹೀನದೆಶೆಯನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಜಯದೇವ ಅವರು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದರು. ಸಂಘದ ಹಿರಿಯರೊಡನೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ ಮಾಡಲು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು. ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಲ್ಲ, ನಡೆಸಬಲ್ಲ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಿದರು. ಇಂದು ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಾಗ ತಾವು ಎಲೆಮರೆಯ ಕಾಯಿಯಂತೆ ಇದ್ದು ಸೂತ್ರಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದರು!</p><p>ಜಯದೇವರ ವಯಸ್ಸು 75 ದಾಟಿದ್ದಾಗಲೂ, ಆಧುನಿಕ ವಿಚಾರಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸಮಾಜದ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ರಂಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಸದಾ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೊಬೈಲು, ಐಪ್ಯಾಡ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತರು. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಂದ ಅನೇಕ ದಿನ ‘ಪಾಠ’ ಹೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡರು!</p><p>ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮಗಳು ತೇಜಃಸ್ಮಿತ ಭೂಸೈನ್ಯ(ಆರ್ಮಿ)ದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾಗಲು ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅವಳಿಂದ ಇಡೀ ತರಬೇತಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ಅವಳು ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗುವ ‘ಪಾಸಿಂಗ್ ಔಟ್ ಪರೇಡ್’(Passing out Parade)ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು, ಚೆನ್ನೈ ನಲ್ಲಿರುವ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ (OTA) ಹೋಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು!</p><p>ಈ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಆಸ್ಥೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಅವರ ಮನದ, ಹೃದಯದ ತುಡಿತ ಸಂಘಕಾರ್ಯದ್ದೇ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರಂವೈಭವದ್ದೇ. ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ದೀವಟಿಗೆ, ತಪಸ್ವಿ ಜಯದೇವರು.</p><p>ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ 1975ರಲ್ಲೂ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವಿಶ್ವಸ್ತರು ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಮಾನ್ಯ ಜಯದೇವರಿಗೆ ಅತ್ಯಲ್ಪ ವೇತನ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೂ ಅವರು ವಿಶ್ವಸ್ತರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು, ಪರಿಷತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ತಮಗೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿದ್ದರು. ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಪರಿಷತ್ತನ್ನು ಸರಕಾರ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಪರಿಷತ್ತಿನ ವಿಶ್ವಸ್ತರು ನಿರ್ಬಂಧ ತೆರವು ಮಾಡಲು ಹೈಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಹೂಡಿದ್ದರು. ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕಡತದಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ಪರಿಷತ್ತಿನ ವಕೀಲರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಆ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಓದಿದರು. ಆಗಲೇ ತಮಗೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಾರದೆಂದು ಮಾನ್ಯ ಜಯದೇವ ಅವರು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದದ್ದು! ಕೋರ್ಟ್ ಕಲಾಪಗಳು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳು ನಡೆದು ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಲು ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿತು.</p><p>ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು, ಜಯದೇವರಿಗೆ ತಾಸುಗಟ್ಟಲೆ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆ, ಯೋಗ್ಯತೆಗಳನ್ನು 'ಹಾಡಿದರು. ಶಾಂತರಾಗಿ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆಲಿಸಿ, ಜಯದೇವರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರು: 'ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಲು ನೀವಲ್ಲದಿದ್ದರೆ Next Best ಯಾರು ಎಂದು ನಿಮಗನ್ನಿಸುತ್ತದೆ?' ಆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮರುಮಾತಾಡದೆ, ಜಯದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಹೊರನಡೆದರು!</p>. <p><strong>ಅವಿಶ್ರಾಂತ ಧ್ಯೇಯಜೀವಿ– ಮೈ. ಚ. ಜಯದೇವ: ಬದುಕು– ನೆನಪು ಪುಸ್ತಕ ಲೋಕಾರ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ</strong> </p><p>ದಿವ್ಯಸಾನಿಧ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ: ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ವೀರಸಿಂಹಾಸನ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುತ್ತೂರು </p><p>ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕುರಿತು: ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಹೊಸಬಾಳೆ, ಮಾನ್ಯ ಸರಕಾರ್ಯವಾಹರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘ </p><p>ದಿನಾಂಕ: ಮೇ 14, ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ 6.30ಕ್ಕೆ </p><p>ಸ್ಥಳ: ಸರ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಚೆಟ್ಟಿ ಪುರಭವನ (ಟೌನ್ಹಾಲ್), ಬೆಂಗಳೂರು </p>