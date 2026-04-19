ದೇಸಿ ಭಾಷೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ‌ ಸಂವೇದನೆಯ ಕಥೆಗಳು..

ಸಾಹಿತಿ ಡಿ.ಎಸ್. ಚೌಗಲೆ ಅವರ ಏಳನೇ ಕಥಾಸಂಕಲನ 'ಹಳದಿ ಕಣ್ಣಿನ ಸಾವು'ದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಕಥೆಗಳಿವೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಜೀವನಾನುಭವಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಈ ಕಥೆಗಳು ಮನುಷ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತಂತುಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದ ಹುಡುಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು 'ನೀನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿಯಾ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಕಥಾನಾಯಕ ಬಸೂ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ? ಹೆತ್ತತಾಯಿಯ ಕೊನೆಯ ಸಂಪರ್ಕದಂತಿದ್ದ ಮಂಚವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೊರಟ ಬಾಳಗೊಂಡನಿಗೆ ಅದು ಕೊನೆಗೂ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ?– ಇವು 'ರೂಹು ಶಬ್ದಗಳಾಚೆಗಿನ ಬೆಳಗು' ಮತ್ತು 'ಮಂಚ ಮತ್ತು ಕಾಲು' ಕಥೆಗಳ ವಸ್ತು. ಈ ಸಂಕಲನದ ಬಹುತೇಕ ಕಥೆಗಳಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಿಭಿನ್ನ ವಸ್ತುಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>'ಪಿಂಟ್ಯಾ' ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬಿದ್ದ ಬೀದಿ ನಾಯಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಬಾಳಾಸಾಹೇಬರು ನಡೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮನಸಿಗೆ ತಾಕುತ್ತವೆ; 'ಹಳದಿ ಕಣ್ಣಿನ ಸಾವು' ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ತಂದೆ ರಾಮಗೊಂಡನ ಹೋರಾಟ ಹೃದಯ ಕಲುಕುತ್ತದೆ.</p>.<p>'ಕಿಲುಬು', 'ಮನದ ಕೊನೆಯ ಮೊನೆಯ ಮೇಲೆ', 'ಕೊರಳು ಹರೀತು', 'ಬಾವಾ ಭಾವು' ಕಥೆಗಳು ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ಸ್ತರಗಳ ಬದುಕನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ 'ಕಿಲುಬು' ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಾರರೇ ನಿರೂಪಕರಾಗಿರುವುದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಈ ಸಂಕಲನದ ಬಹುತೇಕ ಕಥೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ–ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿಭಾಗದ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂತರಾಳವನ್ನು ಶೋಧಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾಷಾ ಬಳಕೆ, ಪದಪ್ರಯೋಗವೂ ಅದೇ ಸೊಗಡನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದು, ದೇಶಿ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ರೂಪಕಗಳ ಮೂಲಕ ಕಥೆಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳು ಸಮಕಾಲೀನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ, ಕೆಲವು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸರಳ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತ ಈ ಕಥೆಗಳು ಓದುಗರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>