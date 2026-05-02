ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ

ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ: 'ಸಾಹಿತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬನ್ನಿಯವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮಾಜದ ತಲ್ಲಣಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೆತ್ರಕ್ಕೆ 20ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬನ್ನಿಯವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಗುರುಸಿದ್ಧ ಪಟ್ಟದಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಸಾಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಮತಗಿಯ ಮೇಘಮೈತ್ರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೇದಿಕೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಗುರುವಾರ ಜರುಗಿದ ಮೇಘರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಕನಸುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ ಎನ್ನುವ ಕವಿತೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ಬದುಕಿನ ಚಿತ್ರಣ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮೇಘರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಾಹಿತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬನ್ನಿ, 'ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದವರ ಪರವಾಗಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಪ್ರೊ.ವಿ.ಎ.ಬೆನಕನಾಳ ಮಾತನಾಡಿ, 'ರಮೇಶ ಕಮತಗಿಯವರು ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯ. ಬನ್ನಿಯವರಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರೊ.ಪ್ರಕಾಶ ನರಗುಂದ ಅವರು ಸಾಹಿತಿ ಜಯಶ್ರೀ ಭಂಡಾರಿ ಅವರ ಹೃದಯ ಹಣತೆ ಕವನ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿ, 'ಕಾವ್ಯ ಸಮಾಜದ ಓರೆಕೋರೆಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುವಂತಿರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಭಂಡಾರಿ ಅವರ ಕಾವ್ಯಸಂಕಲನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮೇಘಮೈತ್ರಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ ಕಮತಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪ್ರೊ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹೆಗಡೆ, ಸಂಗಮೇಶ ಚಿಕ್ಕಾಡಿ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮನ್ನಿಕಟ್ಟಿ, ಸಂತೋಷ ಕಲಾಲಬಂಡಿ ಶಿವಸಿಂಪಿ, ಶಾಂತಾ ಕರಡಿಗುಡ್ಡ, ರವಿ ಕಂಗಳ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260502-19-37819011</p>