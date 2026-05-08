ತರ್ಕ, ಕೌತುಕವೇ ಪತ್ತೆದಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಜೀವಾಳ

ಹಾಸನ: 'ತರ್ಕಬದ್ಧ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸುವ ಕೌತುಕಗಳು ಪತ್ತೆದಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಜೀವಾಳವಾಗಿವೆ' ಎಂದು ಲೇಖಕ ಗೊರೂರು ಶಿವೇಶ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ನಗರದ ಸ್ವಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಲೇಖಕ ದೊಡ್ಡಮನೆ ಆನಂದ್ ಅವರ 'ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಜೋಡಿ ಕೊಲೆಯ ರಹಸ್ಯ' ಪತ್ತೆದಾರಿ ಕಾದಂಬರಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ದಿಗ್ಗಜರಾದ ಸರ್ ಆರ್ಥರ್ ಕಾನನ್ ಡಯಾಲ್ ಮತ್ತು ಅಗಾಥಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ಅವರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಕನ್ನಡ ಪತ್ತೇದಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕವು, ಎನ್.ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಮತ್ತು ಟಿ.ಕೆ.ರಾಮರಾವ್ ಅವರಂಥ ಮಹಾನ್ ಲೇಖಕರಿಂದಾಗಿ ಅಪಾರ ಓದುಗ ವಲಯ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದರು.

ಆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡಮನೆ ಆನಂದ್ ಅವರು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೃತಿಯು ಓದುಗನನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕಥೆಯ ಓಘದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳ ಮೂಲಕ ಊಹೆಗೂ ನಿಲುಕದಂತೆ ಅಪರಾಧಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮೀಯ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸ ಮೇಟಿಕೆರೆ ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, ದೊಡ್ಡಮನೆ ಆನಂದ್ ಅವರ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕರಾಗಿದ್ದು, ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಆನಂದ್ ಅವರು ಬಹುಶ್ರುತ ಪ್ರತಿಭೆ. ಇವರ 'ಮಿನುಗುತಾರೆ' ಕೃತಿಯು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ವಿವಿಧ ಮಗ್ಗುಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರೆ, 'ಆನೆ ನಡೆದಿದ್ದೇ ದಾರಿ' ಕೃತಿಯು ಮಾನವ ಮತ್ತು ವನ್ಯಮೃಗಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದೆ ಎಂದರು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಎವಿಕೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ.ಸೀ.ಚ.ಯತೀಶ್ವರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಠ್ಯದ ಓದಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಓದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಖಕ ದೊಡ್ಡಮನೆ ಆನಂದ್, ಹಿರಿಯ ಲೇಖಕ ತಿರುಪತಿಹಳ್ಳಿ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ, ಪತ್ರಕರ್ತ ಆರ್.ಪಿ.ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ, ಸ್ವಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶಾಂತಲಾ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಎವಿಕೆ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು, ದೊಡ್ಡಮನೆ ಆನಂದ್ ಅವರ ಕೃತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಲೇಖಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ