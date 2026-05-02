ಕೆಲಸ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡೋಣ

ಹಾಸನ: ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಕೇಳುವ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದೆರಡು ಹೃದಯಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಎಡೆಗೆ ಹಾತೊರೆಯಬಹುದು. ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಳೆಸಬಹುದು ಎಂದು ಕವಿ ಬಿ.ಆರ್. ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯ ಅಕ್ಷರ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಬುಕ್-ಮಾತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸುಬ್ಬಭಟ್ಟರ ಮಗಳೇ..... ಎಂಬ ಹಾಡನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಂಠಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ನೆರೆದಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೆಳೆದರು.</p>.<p>ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಲಿಂಗದೇವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಹೆತ್ತವರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಭಿಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, ಮೌನಿ, ನಾನು ಅವನಲ್ಲ ಅವಳು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಇಂದು ಕೇವಲ ಆದಾಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯುಳ್ಳ ಇಂತಹ ಪ್ರಯೋಗಶೀಲ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಿನಿ ರಸಿಕರನ್ನು ಮಂತ್ರ ಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಕ್ಷರ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಗೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿ.ಕೆ. ಟೈಮ್ಸ್ ಗಂಗಾಧರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೇಗಾಗಬಹುದೆಂಬ ದೂರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿತರಲ್ಲಿ ಮುಂದಿಟ್ಟರು.</p>.<p>ಇಂದಿನ ಗೂಗಲ್, ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದೇ ಹೊರತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹಾಗೂ ಇಂಥ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಸಮಾಗಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಕ್ಷರ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಂಚಾಲಕ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>