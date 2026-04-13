ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಸಾಧನ

<p>ಹಾಸನ: ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಸಾಧನಗಳು. ಅವುಗಳು ಸದಾ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು ಎಂದು ಡಾ. ಹಂಪನಹಳ್ಳಿ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಹಾಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್ ನಗರದ ಗಾಂಧಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಶಾಲಿನಿ ಅವರ ‘ಶಬ್ದವೇಧಿ’ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈಗ ಜಗತ್ತು ಆತಂಕದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳ ಮೂಲಕ, ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು. ಯುದ್ದದಂಥ ವಿನಾಶಕಾರಿ ನಡೆಯನ್ನು, ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಸಾಹಿತಿಗಳು ಖಂಡಿಸಿ ಶಾಂತಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾದಂಬರಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಸೃಜನಶೀಲ ಪ್ರಕಾರ. ಕವಿತೆ, ಕಥೆಯಷ್ಟು ಕಾದಂಬರಿ ಸುಲಭವಾದುದಲ್ಲ. ಕಾದಂಬರಿ ರಚನೆಗೆ ತಪಸ್ಸಿನಂಥ ಶ್ರದ್ದೆ ಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಾಲಿನಿ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಜತನದಿಂದ ‘ಶಬ್ದವೇಧಿ’ ಕಾದಂಬರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾದಂಬರಿಯು ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಓದುಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಂತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೃತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರೋಹಿತ್ ಅಗಸರಹಳ್ಳಿ, ಕಾದಂಬರಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿತವಾಗಬೇಕು. ಆಗಲೇ ಕಾದಂಬರಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸಮಗ್ರ ನೋಟಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕುವೆಂಪು ರಚಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಇಂದಿಗೂ ಅವರ ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು ಕಾದಂಬರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾದಂಬರಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲಿನಿ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿ ಶಬ್ದವೇಧಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಸನ್ನಿವೇಶ, ಪಾತ್ರ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಬ್ದಾರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡಾ. ಶಾಲಿನಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಂಥಿಸಿ ಕಥನವನ್ನು ಹೆಣೆಯಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟ ಅವರು, ಕಾದಂಬರಿ ತನ್ನ ಒಳಹೂರಣದ ಮೂಲಕ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಾಗೂ ಕೆಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಲೇಖಕಿ ಶಾಲಿನಿ ಮಾತನಾಡಿ, ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೃಷಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಟ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಮಯ ಬೇಡುವ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಕೇಳುವ ವೃತ್ತಿ. ಅದರ ನಡುವೆ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ, ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡುವುದು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಾನೇ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡ ಸಮಾಧಾನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಸಾಹಿತಿ ಸುಶೀಲಾ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೃತಿಯ ವಸ್ತು ಹಳೆಯದಾದರೂ ನಿರೂಪಣೆ ಹೊಸತಾಗಿದೆ. ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಪಂಕಜ, ಮಂಗಳಾ ಸತ್ಯನ್ ಮುಂತಾದ ಹಿರಿಯರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಓದಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಡಾ. ಗಿರಿಜಾ, ಡಾ. ಶ್ವೇತಾ ಸ್ವರೂಪ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಾಹಿತಿ, ಪ್ರಕಾಶಕ ಚಲಂ ಹಾಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ವಿದ್ಯಾ ಜಗದೀಶ್ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಡಾ.ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಸಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ವಂದಿಸಿದರು. ಸಾಹಿತಿ ಗಿರಿಜಾ ನಿರ್ವಾಣಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260413-36-578582780</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>