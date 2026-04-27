ಬರಹಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕುಸಿತ: ಕಳವಳ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 'ಪುಸ್ತಕ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಉದ್ಯಮಿ ವಿಜಯ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ರವೀಂದ್ರ ಜೋಶಿ ಅವರ 'ಇಂಡಿಯನ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್' ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಪುಸ್ತಕದ ಗಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಸಂಗ್ರಹ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬರವಣಿಗೆಯು ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಓದುವ ಅಭಿರುಚಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎಂ.ಎ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, 'ರವೀಂದ್ರ ಜೋಶಿ ಅವರು ಬರೆದ ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟ ಕಂಡವು. ಇದು ಎರಡನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೃತಿಕಾರ ರವೀಂದ್ರ ಜೋಶಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪೇಬಲ್ಸ್ ಬೈ ಡೋಪೇಜ್ ಮಾಲೀಕ ಋತ್ವಿಕ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>