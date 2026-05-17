ಪುಸ್ತಕ ವಿಮರ್ಶೆ: ಉಪಕತೆಗಳ ಮಹಾಕತೆ

ಕಾಡುದೇವರ ಬೆಟ್ಟ (5 ಸಂಪುಟಗಳು)

ಲೇ: ಸುಚೇತನ ಸ್ವರೂಪ
ಪ್ರ: ಚಿಂತನ ಚಿತ್ತಾರ
ಸಂ: 9945668082

ಕತೆಯೊಳಗೊಂದು ಉಪಕತೆ, ಉಪಕತೆಯೂ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ನೀಳ್ಗತೆ. ಈ ನೀಳ್ಗತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಸೆಯುತ್ತ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಲೋಕಕಥನ. ಇದಲ್ಲಿಗೆ ಆಯಿತೆ ಎಂಬ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಾಗಲೇ, ನಿಜದ ಕತೆ ಆರಂಭವಾಗುವುದೇ ಮೊದಲ ಕತೆ ಮುಗಿದಾಗಲ್ಲವೇ ಎಂಬಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಕ ಕಥನ. ತಮ್ಮ ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ಲೇಖಕರು ಲೋಕಕಥನವೆಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ಐದು ಲೋಕಕಥನಗಳು.

876 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಪಾತ್ರಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಲೋಕಕಥನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉಪಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋಗಬಹುದಾದ ಓದುಗನಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಬೊಂಬೆಯಾಡಿಸುವ ಪಾತ್ರ ದೇಶ ಬಿಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭಾರತದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ, ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಂತರದ ವಿಷಯಗಳೂ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕತೆ ಎಂಬಂತೆ ಮೂಡಿ ಬಂದಿವೆ. ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಓದುವುದಾದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೂರ್ವ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನಂತರ ಭಾರತದ ಬದುಕು ಇಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣ ಆಗುತ್ತ ಬಂದಿದೆ.

ಕಾಡು ದೇವರ ಬೆಟ್ಟದ ಎಲ್ಲ ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗಾಢವಾಗಿ ಕಾಡುವುದು, ಪ್ರಕೃತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಜನರ ಗುಣಸ್ವಭಾವದ ಪ್ರಕೃತಿ. ಸಣ್ಣತನ, ದೊಡ್ಡತನ, ಔದಾರ್ಯ, ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಬೆಳೆಯುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಣುಕುವ ಹುನ್ನಾರ, ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವ, ರಾಜಕೀಯ ಗದ್ದುಗೆಗಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಕಸರತ್ತು, ಯಾರ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕುವ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಜೀವಗಳು–ಹೀಗೆ ನೂರಾರು, ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಮುಖಗಳು ಓದುತ್ತ ಹೋದಂತೆ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತವೆ.

ಕಾಡು ದೇವರ ಬೆಟ್ಟ ಕಾದಂಬರಿ ಊರುಕೇರಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಜೀವಗಳನ್ನೂ, ಜೀವನವನ್ನೂ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಬಡತನ–ಒಡೆತನ, ಶೋಷಕರ ಅಹಂಕಾರ, ಶೋಷಿತರ ಅಸಹಾಯಕತನ ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವತಳೆದಿವೆ. ಪ್ರಜಾಸತ್ತೆ ಬಂದರೂ ಈ ಗುಣಗಳೇನೂ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಮೂಲ ಗುಣಗಳು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಎಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅರಿವಿಗೂ, ಅನುಭವಕ್ಕೂ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಈ ಸಂಪುಟಗಳು.

'ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ– ಮೊದಲಿಲ್ಲ' ಎಂಬ ಅಡಿಟಿಪ್ಪಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಕಥನ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿಯೇ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 'ಬರಿದಾದ ಕಾಡು ಬರಿದಾದ ಬದುಕು'; ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಕಾಣುವಂತಿಲ್ಲ; ಮಹಾಭಾರತವೋ ರಾಮಾಯಣವೋ; ಶ್ವೇತಭವನದ ಶಾಕುನ್ತಲೆ ಎಂಬ ಐದು ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿಯು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಯಾಗಿಯೂ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ₹560–₹680ರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಒಂದೇ ಗುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಓದಿದರೆ ಇಡಿಯಾಗಿ ದಕ್ಕಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಅಧ್ಯಾಯವೂ ಇತಿಹಾಸದ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಮಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ತಳಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಾದಂಬರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ ಘಟನೆಗಳೇ ಎದೆಗಿಳಿಯುತ್ತವೆ.

ಲೇಖಕರ ಅಪಾರ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಅರಿವು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ್ದರಿಂದ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಬೃಹತ್ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.