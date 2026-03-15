ಮೊದಲ ಓದು: ಸರಳ ಸಂಗತಿಗಳ ‘ಗರಿ ಮೂಡಿದ ಗಳಿಗೆ’

ಲೇಖಕಿ ಕಲಾ ಭಾಗ್ವತ್ ಅವರ 'ಗರಿ ಮೂಡಿದ ಗಳಿಗೆ' ಪ್ರಬಂಧ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 24 ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಬಂಧಗಳಿವೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನ ಸರಳ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರೆದಿರುವ ಈ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಓದಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಿವೆ.</p>.<p>ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಜೋಳಿಗೆ, ನಕಾಶೆ, ಸೈಕಲ್, ಬೇಸಿಗೆ, ಹಣ್ಣುಗಳು ಮುಂತಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚುನಾವಣೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಬದುಕಿನ ಚಿಂತನೆಗಳವರೆಗೆ ಲೇಖಕಿ ತನ್ನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೆಲವು ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಮುಂಬೈ ಬದುಕು ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡುತ್ತವೆ. ಈ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳು ಹಾಗೂ ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಘಟನೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಕೆಲವು ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಹಳೆಯ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತಿವೆ. ಗತಕಾಲದ ನೆನಪುಗಳು ಈ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿರುವುದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಪುಸ್ತಕದ ಬೆನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೇಖಕಿ ಸ್ಮಿತಾ ಅಮೃತರಾಜ್ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, 'ಊರಿನಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೊರಡುವಾಗ ಕಾರಿನ ಡಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕೊಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗಬಹುದಾದ ಆ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಲೇಖಕಿಯ ಭಾವಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ.' ಈ ಮಾತು ಸಂಕಲನದ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತಿದೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾಠದಂತಿರುವ ಸರಳ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ವಿಷಯದ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಕಾಣದಿದ್ದರೂ, ನೇರ ನಿರೂಪಣೆ ಮತ್ತು ಸರಳ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಓದುಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಈ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ವಿವಿಧ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.</p>.<p><strong>ಕೃತಿ: ಗರಿ ಮೂಡಿದ ಗಳಿಗೆ</strong></p><p>ಲೇ: ಕಲಾ ಭಾಗ್ವತ್</p><p>ಪ್ರ: ಜಾಗೃತಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್</p><p>ಸಂ: 9740066842</p>