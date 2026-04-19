‘ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಲಂಕೇಶ್ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ’

ಕಮತಗಿ (ಅಮೀನಗಡ): 'ನೇರ, ನಿಷ್ಠುರತೆ ಹಾಗೂ ದಿಟ್ಟತನದ ಬರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮದೇ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದವರು ಪಿ.ಲಂಕೇಶ್' ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾಶ ಖಾಡೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಯೋಗಿನಿದೇವಿ ಆರ್.ಪಾಟೀಲ್ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚಕೋರ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಲಂಕೇಶ್ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಬರಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಯಾವುದೇ ರಾಜಿಗೆ, ಭೀತಿಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು ಪಿ. ಲಂಕೇಶ್. ಇವರ ಬದುಕು ಕೇವಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಲವು ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಕರ್ತ ಕಿರಣ ಬಾಳಗೋಳ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ, ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯ ಅರಿವಿನೊಂದಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರು ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯ ಮಹಾದೇವ ಬಸರಕೋಡ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಕೊರತೆ ಇಂದು ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಯುವ ಸಮೂಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹುಚ್ಚೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿದ್ಯಾಧರ ಮಳ್ಳಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಚಾರ್ಯೆ ಪಿ.ಐ.ಮೋಮಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಎ. ಎಸ್ ಕಲ್ಯಾಣಶೆಟ್ಟಿ, ಸಾಹಿತಿ ಶ್ರೀಹರಿ ಧೂಪದ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಜಿ.ಎಲ್ ವಾಲಿಕಾರ, ಎ.ಎಚ್ ಮಲಘಾನ, ಅನುಪಮಾ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಎಸ್.ವಿ ಕಲ್ಮನಿ, ಎಂ.ಎಲ್ ಕದಾಂಪೂರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರುಇದ್ದರು.