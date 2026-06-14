ಮೊದಲ ಓದು: ಕತೆಗಳ ಬೆನ್ನೇರಿ ಬಂದ ಕಲ್ಪನಾ ವಿಲಾಸ

<p>ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಮುಗಿದು ಶಾಲೆಗಳ ಗಂಟೆ ಮತ್ತೆ ಮೊಳಗಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಪುಸ್ತಕದ ಚೀಲ, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್, ತರಗತಿಗಳ ನಡುವೆ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ದಿನಚರಿಯೊಳಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಓದಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಡುವ ಕೆಲವು ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಕೊಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.</p><p>ಕನ್ನಡವನ್ನು ಎರಡನೇ ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಸೊಗಡು, ಅದರ ಭಾವಲೋಕ ಮತ್ತು ಬದುಕಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. ಶಾಲೆಯ ಓದಿನ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೂ ಓದನ್ನು ಆನಂದವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.</p><p>ತಮ್ಮಣ್ಣ ಬೀಗಾರ ಅವರ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಮತ್ತು ಡಾಗಿ ಸಮಕಾಲೀನ ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನವಿರಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಕಥಾಸಂಕಲನ. ಸಮಯದ ಬದಲು ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾಲಕರು–ಮಕ್ಕಳ ನಡುವಿನ ದೂರವನ್ನು ಈ ಕಥೆಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತೆರೆದಿಡುತ್ತವೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಮಮತೆ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬದುಕುವ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಕಥೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಲಕರೂ ಓದಬೇಕಾದ ಪುಸ್ತಕ ಇದಾಗಿದೆ.</p><p>ವಸು ವತ್ಸಲೆ ಅವರ ಮಹಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿಗೂಢ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಕಾದಂಬರಿ. ಕರಡಿಗುಡ್ಡವೂ ಒಂದು ಜೀವಂತ ಪಾತ್ರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಸ, ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನೆಯ ಪದರಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸುಲಭ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ನಿರೂಪಣೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಓದಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದರೂ ಕನ್ನಡ ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಯ್ಕೆ.</p><p>ಮಾತನಾಡದ ಚುಕ್ಕಿ ಕಥಾಸಂಕಲನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕಿನ ಮಿಡಿತಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಹಿಡಿದಿಡುತ್ತದೆ. ಬಡತನ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ, ಓದಿಗಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲವೂ ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜೀವಂತವಾಗುತ್ತವೆ. ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಗಳಿದ್ದರೂ ಬದುಕನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವ ಪಾತ್ರಗಳು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತವೆ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಭಾಗದ ಭಾಷೆಯ ಸೊಗಡು ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜೀವ ತುಂಬಿದೆ.</p><p>ಶಾಲೆಗಳು ಆರಂಭವಾದರೂ ಮಕ್ಕಳ ಓದು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಬಾರದು. ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಲೋಕವನ್ನು ನೋಡುವ ಕೌಶಲ, ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ.</p><p><br><strong>ಮಾತನಾಡದ ಚುಕ್ಕಿ</strong></p><p>ಲೇ: ಶೇಖರಯ್ಯ ಟಿ ಎಚ್ ಎಂ </p><p>ಸಂ: 91642 41520</p>.<p><strong>ಅಪ್ಪ ಮತ್ತು ಡಾಗಿ</strong></p><p>ಲೇ: ತಮ್ಮಣ್ಣ ಬೀಗಾರ</p><p>ಪ್ರ: ಅಭಿನವ ಪ್ರಕಾಶನ</p><p>ಸಂ: 9448804905</p> .<p><strong>ಮಹಿ</strong></p><p>ಲೇ: ವಸು ವತ್ಸಲೆ</p><p>ಪ್ರ: ಅವ್ಯಕ್ತ ಪ್ರಕಾಶನ</p><p>ಸಂ: 8792693438</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>