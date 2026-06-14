ಮೊದಲ ಓದು: ತೂಗುವ ತೊಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಹಾಡಿನ ಹಿಮ್ಮೇಳ

<p>ಕೆರೆಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ತೂಗುವ ತೊಟ್ಟಿಲಿನಂತೆ ಕಾಣುವ ಗೀಜದ ಗೂಡಿನ ಕಲಾತ್ಮಕತೆ, ಈ ಸಂಕಲನದ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ. ಗಾಯಕರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ದಾಖಲಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಜೊತೆಗೆ, ಗಾಯಕರ ಪರಿಚಯ ಹಾಗೂ ಹಾಡುಗಳ ಕುರಿತ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಓದುಗರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.</p><p>ನಾಲ್ಕೈದು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಈ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನಪ್ರಿಯ ಗೀತೆಗಳೂ ಸೇರಿವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಹುರೂಪಿತ್ವವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಗಾಯಕರ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯೋ, ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪಠ್ಯ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುವ ಜನಪದದ ಸಹಜ ಗುಣವೋ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಜೀವಂತಿಕೆಯೂ ಇಂತಹ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅಡಗಿದೆ.</p><p>ಒಟ್ಟು 103 ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಆರಾಧನಾ ನೆಲೆಯ ಗೀತೆಗಳಿವೆ. ಹಾಡುಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿರುವುದು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಅರಿಯಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಪದಗಳ ಅರ್ಥವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ದೋಷಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಗಾಯನ ಪ್ರಧಾನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳು ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಭಾವದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಕುಂದಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳ ವಿವಿಧ ಪಠ್ಯರೂಪಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿರುವ ಈ ಸಂಕಲನ, ಜನಪದ ಅಧ್ಯಯನ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತ ಓದುಗರಿಗಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.⇒ಮೊದಲ ಓದು:</p>.<p><strong>ಗೀಜುಗದರಮನೆ</strong></p><p>ಸಂ: ಕುರುವ ಬಸವರಾಜ್ </p><p>ಪ್ರ: ಗೀತಾಂಜಲಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್ </p><p>ಸಂ: 9448553375</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>